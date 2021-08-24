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北京環球影城9月試營運 門票炒至5千人民幣1張

中央社／綜合24日電
北京環球影城。（取材自微博）
北京環球影城。（取材自微博）

北京環球度假區今天宣布9月1日起試營運，僅開放受邀人員。當地警方近日通報，有人在網路上販售入園資格，價格從人民幣1000至5000元不等(約154至770美元)。

北京環球度假區位於中國北京市通州區，是NBC環球集團2016年起興建的綜合型度假區，包括環球影城主題公園、度假酒店、商業街等設施，於2020年底竣工。

澎湃新聞報導，隨著為期3個月的內部壓力測試工作臨近尾聲，北京環球度假區9月起將基於疫情防控要求，在每日限流的基礎上推進試營運測試和演練工作。

報導稱，試營運期間，北京環球度假區將按照疫情防控的相關要求嚴格落實多項營運管理措施。

其中，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道以及環球影城大酒店、諾金度假酒店在試營運期間僅對受邀人員開放，包括部分度假區合作夥伴，以及正式市場推廣活動中選中的部分粉絲。

隨著北京環球影城邁入試營運階段，也傳出有人也在網路上販售入園資格。

通州公安分局21日發布通報，表示接獲民眾在社群網站舉報有人倒賣環球影城內部測試體驗資格，警方循線查獲4名涉案人員。4人因以1000元至5000元不等的價格，倒賣環球影城內部測試體驗資格，擾亂正常經營秩序，被處行政拘留。

北京 環球影城 疫情

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