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達悟族拼板舟首度航進日月潭 與邵族獨木舟畫面絕美

聯合新聞網／即時報導
達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供

為推廣台灣的「海島精神」與族群間的相互交流認識，數名蘭嶼達悟族「黑潮勇士」們發起用傳統拼板舟環島的宏願，今天更將拼板舟帶進南投日月潭，在地的邵族代表邵族文化發展協會理事長 Panu Lhkapamumu、邵族耆老高榮輝（Hudun Lhkatanamarutaw）等以傳統獨木舟迎接黑潮勇士，成為有史以來首次兩族人以各自傳統船工藝同框航行於日月潭的珍貴畫面。

邵族耆老丹俊傑（Diklha Tanayuwan）表示，不像蘭嶼海島四面環海的地形，邵族人口中的「海」就是日月潭，因此蘭嶼達悟族的拼板舟需要由不同樹種拼裝而成，邵族的獨木舟是將整顆樹砍下後以一體成型方式挖空中央並雕刻獨木舟的輪廓而成。而兩種舟都是達悟族與邵族的重要文化資產，非常需要像黑潮勇士這樣的年輕新血來延續下去。

陪同黑潮勇士環島的達悟族長輩張馬群也感動地表示：因為地形、部落的領土概念的關係，過去從未曾有達悟族的拼板舟進到邵族根據地日月潭的案例，這次看到年輕人願意以文化交流方式完成這樣的壯舉，相信會影響更多原住民族後代，更以自己的族群為榮並且願意接手並傳承文化。

黑潮勇士們的航行未完，接下來將依次接力式地經過彰化、雲林、嘉義等環狀航行台灣一周，有興趣民眾可至「黑潮勇士 壯闊臺灣」粉絲專頁關注他們每日前行的進度，一起為勇士們加油打氣。

達悟族傳統拼板舟首度航進日月潭。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族傳統拼板舟首度航進日月潭。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供

勇士 日月潭 台灣

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