張家界 煙雨縹緲仙人居

如詩如畫的張家界。（作者提供）

長沙至張家界距離約300多公里，搭乘旅遊大巴須越過四條湖南水系－湘江、資江、沅江、澧水，花費4.5小時方能抵達張家界，由於此景區寬廣達500多平方公里，所以當天我們只參觀了張家界最早開發的兩個景區－黃石寨和金鞭溪。

吳冠中雕像。（作者提供）

大門入口處有一雕像是大陸畫家吳冠中，當初他被邀請至張家界林場作畫，發現此地奇峰參天，風景地貌驚為天人，於是撰寫一文「養在深閨人未識」，大力鼓吹設立張家界國家公園，厥功至偉，後人為紀念他的遠見，立像紀念。

金鞭溪一步一景。（作者提供）

入園後沿著步道 前行，路的一旁有許多石碑，其中一塊刻有中共前總理朱鎔基的作詩，當中一句「張家界上有神仙」，特別吸引我的注意，想要碰碰運氣是否屬實？沒多久來到修葺整齊的花園，正巧遇上一對新人在此拍攝婚紗照片，新娘身著一襲白紗禮服，仙氣逼人有如仙女下凡，也應了朱總理的那句話。 再往前行發現園區秋意甚濃，林木漸轉紅黃，將大地渲染成繽紛美麗世界。

奇景張家界，不似在人間。（作者提供）

溝壑深谷 一步一景

最後一行人來到纜車搭乘處，六人一組，分別進入車內，沿著纜索直往上升至黃石寨，峽谷景色讓人震懾，多座山峰拔地而起，造型特殊，紅色石英砂岩的峰林地貌，極為吸睛，難怪有人說：「不上黄石寨，枉到張家界」。幾分鐘後我們來到山頂。寨頂高度1080公尺，面積16.5公頃，真是別有洞天，傳說漢朝功臣張良，功高蓋主，怕皇帝高祖猜忌，為躲官兵捉拿，避居於此，幸得他的老師黃石公相助脱險，故此寨取名「黃石寨」。我們跟著導遊前進，途經五指山峰、猴帥點兵、霧海金龜、及雙門迎賓等景點，所看盡是溝壑深谷，懸崖峭壁，只能用四個字來形容「秀、幽、野、險」，全程走完，花了近三小時。下山後漫步全長5.7公里的金鞭溪，一步一景，如詩如畫，空氣新鮮，負離子含量特別高，一趟下來等於洗了一場森林浴，那是另類享受，有益健康。

坐小火車觀賞山區景緻。（作者提供）

次日一早趕往張家界國家森林公園－武陵源風景區，行程涵蓋索溪谷景區、袁家界、楊家界及天子山自然保護區。我們由武陵源景區入口處搭乘䌫車，再轉百龍天梯至山頂，發現周遭山峰造型各異，依樣貌被取為不同名字如將軍列隊、迷魂台、石峰林、乾坤柱、西海峰林，奇峰怪石盡在眼底。

阿凡達取景的地方。（作者提供）

除此之外還有兩座橋，連心橋和天生橋，特別是後者又稱為「天下第一橋」，億萬年前因地殼變動，海底上升成山，經水流浸蝕結果，形成一道峰牆，再加上千萬年的風化作用，使得山體中間部分岩層坍塌，最後兩峰相連成了一座天然石橋，蔚為奇觀，令人驚嘆！下午坐小火車觀賞山區景緻，遠處山峰形似不同造型有採藥老人、食指峰、三姊妹峰等，給人無限想像空間，景色極為迷人，可說處處是景有如一幅長卷山水國畫，故取名為「十里畫廊」。當日參訪過程中有一處特別吸引人潮，原來是電影 「阿凡達」取景的地方，有句話説「外國的和尚會念經」，一經加持，看熱鬧的人就越來越多，使得袁家界後來居上，成了最熱門景點。

天門洞洞口形似寶島台灣。（作者提供）

天門洞口 看見台灣

第三天我們來到天門山，根據氣象報告當天多雲時晴。來到山腳下發覺天氣霧濛濛，心理嘀咕不要到了山頂，啥也看不到，加上當天又碰到䌫車大修，真是屋漏偏逢連夜雨，遊客全擠到候車地點，大排長龍，準備搭乘環保車上山，來回時間要比原先預計的時間多花一個半小時。當車越往上爬行，大片雲霧繚繞在我們身旁，霧裡看景，更覺美麗，有「山在虛無縹緲間」的意境。最後來到山頂的停車場，往上望去「天門洞」近在咫尺，我們選擇坐電扶梯，省了要爬999的石階，到了天門山口，有點失望，就是一個大溶洞，高131.5公尺、寛57公尺、及縱深60公尺，團友冒出一首蘇東波的詩「廬山煙雨浙江潮，未到千般恨不消，到得還來則無事，廬山煙雨浙江潮」，這首詩來的巧，把我此刻的心情全表露無遺，就在萬般無奈的情況下，我一人從洞前走到洞尾，突然發現這個洞口形似寶島台灣，美極了！我如獲至寶，馬上拿起手機照了一張最得意的傑作，才知心情的轉折如此地快，更覺此趟上山不虛此行，走完後山的玻璃棧道後，隨原路下山，發現張家界不再是無名小卒，1992年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，遠近馳名，遊客趨之若鶩，來一探究竟，醜小鴨變成美麗的天鵝。