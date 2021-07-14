「海上第一名園」重現風貌 百年上海張園展現城市變遷

中國電影《我和我的祖國》中，「奪冠」篇章曾在上海張園取景。（香港文匯網）

上海海派文化與國際時尚相融合，百年張園終於初露真容，讓遊客再次零距離感受這片滬上標誌性石庫門建築群。近日，「靜安百年張園城市更新主題展」在滬揭幕，此次展覽在張園內闢出部分區域，通過真實道具、場景還原以及多媒體影像技術，呈現百年張園的歷史變遷。

張園位於上海靜安區南部，是南京西路風貌保護區的核心區域。有「海上第一名園」之稱的張園地塊，擁有28種不同風格的石庫門里弄建築，是靜安甚至上海的一個風景。這裏，曾上演了上海第一場話劇，開辦了上海第一個室外照相館，引領了諸多上海灘的第一。

2018年，靜安區政府宣布啟動張園保護性徵收項目，並遵循「保護為先、文化為魂、以人為本」的原則，對張園進行保護性改造。靜安置業集團公司董事長時筠侖表示，改造過程中，將盡最大可能保護石庫門里弄建築文化和巷弄肌理，傳承海派文化。同時，對所有建築進行「一幢一檔」建立建築歷史資料檔案，詳細記錄建築的設計、人文、歷史等內容，存續城市文脈。

據主辦方介紹，此次展覽，是通過真實道具、展陳布置，盡可能原汁原味地還原上海城廂生活。比如，早期張園最高建築「安愷第」，早已不復存在，靜安置業集團通過收集到的老照片，還原製作了同比例縮小的精美模型，讓「歷史重現」。中國電影 《我和我的祖國》中，「奪冠」篇章曾在張園取景，展覽也復原了居民在弄堂裏看女排比賽的布景。一條窄弄內，門窗中嵌入LED屏，通過多媒體技術再現張園內充滿煙火氣的市井生活。

展覽還通過影像資料，回溯靜安改善市民居住條件的各個歷史階段。以樣板房實景展示「廚房間衞生間革命」項目，反映舊區改造的成效，讓參觀者體驗張園當年生活。曾在張園居住生活十餘年的丁先生，此次專程前來觀展，主辦方布置的馬桶、躺椅、煤球爐等，瞬間喚起他的記憶，「布置的生活場景和當年幾乎一模一樣，我們在涼棚下下棋打牌，小朋友嬉戲打鬧。」丁先生說，多年來，政府多次對張園進行修繕，張園的變遷，是城市建設進程中的一個縮影。