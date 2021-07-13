不能去香港？ASMR影片體驗沈浸式雲旅遊

香港旅遊發展局最近推出一系列ASMR短片，配上夏日主題，透過蒐集香港大自然多姿多彩的樂章，幻化成臨場感十足、療癒心靈的視聽體驗。 圖/香港旅遊局提供

香港 旅遊發展局最近推出一系列ASMR短片，配上夏日主題，透過蒐集香港大自然多姿多彩的樂章，幻化成臨場感十足、療癒心靈的視聽體驗，每段短片以夢幻自然的聲音作導航及30秒的環境影像，帶領觀眾探索香港鮮為人知的角落，觸動觀眾的感官體驗的同時，雖然安坐家中也彷彿置身於香港的自然綠野。

強調沈浸式體驗的ASMR影片近年大受歡迎，ASMR是自發性知覺經絡反應，也就是藉由視覺、聽覺等感官刺激產生愉悅感，進而達到身心靈療癒，最適合宅在家神遊一番。

影片來源：YouTube香港旅遊頻道

坪洲ASMR體驗選取了輪船鳴笛聲、寺廟敲鐘擊鼓聲和求籤聲；城門水塘ASMR體驗則收錄了樹葉搖擺聲、瀑布流水聲、小鳥鳴和聲及拍打翅膀的聲音，吸引觀眾側耳傾聽；赤柱ASMR體驗錄製了浪花濺起聲、紙扇打開時颯的一聲，以及在地道茶餐廳咬一口溫熱的美味法式吐司的清脆聲音；西貢ASMR體驗則集合來自海洋的多種獨特音調和聲音，讓人感受在立槳衝浪時可以享受到的海洋協奏曲。

一系列洗滌心靈、令人神往的ASMR短片，由幾位富好奇心的主角視角出發，探索香港郊野的趣味體驗，各種截然不同的體驗亦融合成一段三分鐘的精華短片，呈現香港綠色郊野的魅力。

可能很多人不知道，其實在香港這座國際大都會 ，郊野公園占土地面積約四成，山巒起伏、綠林環繞，且遍布瀑布和水庫。蜿蜒的遠足徑和白沙海灘，是尋幽探秘、放鬆身心的絕佳勝地。

今夏全新推出的「咫尺自然·就在香港」主題網頁就依登山遠足、休閒觀光 、探索離島及運動探險四個類別，整理了13條季節性主題路線，每條路線都有對應的介紹影片及行程攻略，包括距離、海拔、難度、預算時間等和沿途風光景色，就連打卡秘境、地道美食推薦和交通指南也都一應俱全，為旅客在計畫未來的香港郊野之旅提供靈感。