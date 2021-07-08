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日本遊樂園推「監獄摩天輪」 網友：光照片就讓人發抖

聯合新聞網 / 綜合報導
日本富士急樂園宣布7月21日起將推出「監獄摩天輪」，邀請遊客一同體會「高空囚犯」的刺激感。(擷自富士急樂園官方推特)
日本富士急樂園宣布7月21日起將推出「監獄摩天輪」，邀請遊客一同體會「高空囚犯」的刺激感。(擷自富士急樂園官方推特)

以高刺激性遊樂設施聞名的日本「富士急樂園」，近日在推特上宣布將改裝自家設施，打造獨一無二的「監獄摩天輪」，消息一出立刻引發討論，網友驚呼「光看到示意圖就讓我渾身發抖」。

日本富士急樂園臨近富士山的山腳，園內設有許多令人驚聲尖叫的遊樂設施，因而受到許多民眾的喜愛。日前，富士急樂園宣布將改造園內的「閃亮之星摩天輪」，自7月21日起以「監獄摩天輪」的全新風貌與遊客見面，邀大家一起來感受「高空囚犯」的刺激感。

富士急樂園的摩天輪有50公尺高，相較於一般摩天輪最多可四個人共乘，「監獄摩天輪」一次僅供兩個人搭乘，一趟約為11分鐘的時間。官方更打出惡意滿滿的宣傳口號，「被困在由不鏽鋼製成的牢獄中，讓囚犯們在被風吹的籠子裡度過11分鐘的懲罰」、「享受從縫隙中眺望遠方的刺激感」，熱情的邀約民眾一起體會「高空懺悔」的快感。

官方消息一出立刻引發討論，網友紛紛驚呼「這透明監獄，50公尺是不是太高了點？」、「坐上去感覺會死，我還是看看就好了」、「光看到示意圖就讓我渾身發抖」，不少人則躍躍欲試「我想被懲罰」、「感覺超好玩，對我來說根本不算懲罰」，也有人認為該摩天輪藏有額外風險，「冬天冷風吹來，真的是極凍地獄」、「手機如果從縫隙中掉落很危險啊」。

日本富士急樂園以尖叫系遊樂設施聞名，因而受到許多民眾的喜愛。(擷自富士急樂園官方...
日本富士急樂園以尖叫系遊樂設施聞名，因而受到許多民眾的喜愛。(擷自富士急樂園官方推特)

樂園 監獄 日本

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