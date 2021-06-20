深入雲南 一探避世祕境

普者黑青巒疊嶂，秀水蜿蜒，是中國唯一的喀斯特山水田園風光景區和唯一僰人後裔聚居地。

雲南隱匿著許多鮮為人知的避世美景，不同少數民族信奉各自的神靈，守護著家園，讓雲南豐富多彩。例如壩美，山高水遠不通公路，與世隔絕的地理環境封存了壯族坑居人家；八寶，有高原小桂林美譽；普者黑，是中國 獨一無二的喀斯特山水田園風光景區，既有喀斯特峰林，又是雲貴高原上杏花煙雨的水鄉和唯一僰人後裔聚居地。

壩美 現代版桃花源

車開出昆明，一路行駛450公里到文山州廣南縣，那是滇、桂、黔三省交界處。往北再行50公里抵達八達鄉和阿科鄉交界處，有個壯族村落──壩美村。壩美是壯語音譯，意為「森林中的洞口」。

沿馱娘江溯流而上，兩岸樹木繁茂，走到一座大山前已無路可走。只見陡峭的絕壁上突然裂開一個石洞，洞上倒懸著石筍。洞口隱藏在濃密的樹林中，外人很難發現，馱娘江水就從此溶洞流出，穿過壩美村，再從另一個山洞淌出村外。艄公用竹竿撐著窄長的小木船，進出壩美全憑這種晃悠的小船穿越長一公里多的溶洞，原始的生態環境也被保護下來。

壩美村隱匿在一個喀斯特「溶蝕坑」里，四周壁立的青山環抱宛如屏障。

划船進山洞，立即淹沒在陰冷漆黑中，只有船體划過的水聲和洞頂滴滴答答的流水聲迴蕩著。船先後經過洞穹上三個「天洞」，光柱從山頂的天坑漏下來，嶙峋怪石在光亮中形成一個個古怪的剪影，蝙蝠擦著頭皮飛過。船行約二十分鐘後，前方射進一束光，眼前豁然開朗，看見洞外的水車、小木橋。離船上岸，坐馬車，一條泥路彎彎曲曲將我們帶進幾乎與世隔絕的村莊。

壩美村凹陷在一個南北向的「Z」型喀斯特溶蝕坑裡，兩端各長一公里多的溶岩山洞是與外界惟二的通道。中間是狹長的「壩子」，四周青山壁立，環抱宛如屏障。從後山看壩美，飄逸的雲彩將陽光幻化，輕柔地散射在大地，碧綠的田野間掩映著淳樸的村舍，就像一個大盆景。依山勢而建的桿欄式木樓灑落在綠意盎然的緩坡上，壯民稱木樓為「麻欄樓」，木板搭架，敷上泥巴牛糞混合的黏土、瓦頂，是壯族傳統建築。

絕壁上突然裂開一個洞口，兩個長一公里多的溶洞是壩美村與外界惟二的通道。

馱娘江是水源，幾百年的木廊橋留下村民從蹣跚學步到垂老暮年的足跡。環境非常安靜，我們在風雨橋上看孩童戲水摸魚，村民趕著牛耕作。播種依據生存的需要，水田稻苗壯，玉米正抽穗，蔬菜青翠欲滴。一株株大榕樹濃蔭如蓋，婦女們聚在樹下邊作手工邊聊天。村民穿的衣服多是自家手工紡線織布漂染製成的。壯族婦女頭上扎著帕角，上衣斜襟圓領窄袖窄腰，既體現女性的美，又適合勞動的磨礪。

據說1000年前，北宋壯族領袖儂智高起兵反宋。1055年朝廷派楊廣文圍剿，儂智高率部下突出重圍轉移到阿科（今廣南阿科鄉）與宋軍周旋，轉戰於開遠、蒙自、丘北等地。儂智高的女兒逃遁到偏僻的壩美隱居，與壯族青年結婚繁衍後代，逐漸形成這支村落。今天，百餘戶壯族人家，600多人生活在這個曠遠避世的秘境中，住在祖宗傳下的房子裡，呵護著傳統文化，過著男耕女織自給自足的小農生活。

進出壩美村全憑這種晃悠的小船穿越溶洞。

村民主食大米，搭配玉米土豆等雜糧。糯米浸泡在楓葉汁、紫藍草汁、紅草汁、黃花汁裡，被染色成「五花米」，用木甄子蒸熟，色香味俱全。人們喜吃酸辣味，岜夯（酸湯）魚獨具風味，是雲南一絕。村民的風俗習慣、信仰崇拜，祭祀、對歌、龍牙歪、踢草球、夜種神田等，延續著壯族文化。

村寨出口的溶洞也需要20分鐘水程，洞內燈光將垂掛的鐘乳石映照得光影變幻，流水搖曳。出洞瞬間，從黑暗中忽然看到洞外的光明和風景，有時空穿越的感覺。

陶淵明筆下的「桃花源記」：「林盡水源，便得一山，山有小口，彷彿若有光。……土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。」每一個場景都能與壩美契合。

八寶 觀瀑布嘗貢米

順道遊覽了廣南縣八寶。八寶和桂林一樣的喀斯特峰林地貌，孤峰林立，溪流蜿蜒，飛瀑流泉，溶洞暗河，有大小河流25條，獲「高原小桂林」美譽。因遊客極少，八寶河源頭的河野景區原始生態保護很好，坐竹筏順著八寶河一路飄向下游，喀斯特山峰、萬畝貢米稻田、13個壯族村落，依次展現。

沿著山間小路尋找三臘瀑布。三臘壯語意為「三條河溪匯集的地方」。八寶河在此山轉了個彎，農民在此擺下魚桿或籠子，收穫河中的魚蟹。在幽谷與稻田中，八寶河沿斷裂帶形成三疊瀑布、三池碧潭，瀉出懸壁，咆嘯著衝入谷底，瀑布斜線長200餘米，總高120餘米。在對面山坡上看它們連貫與迂迴，分叉與交匯，很別緻。

瀑布兩岸種植有名的八寶貢米。八寶壯族世代依山傍水而居，開闢田園，培育八寶米，被國家列為名貴米種。八寶米色澤潔白微青、粒大質軟、味香口感好，明清被封為皇糧，「每歲貢百擔」。

普者黑是雲貴高原上杏花煙雨的水鄉。

普者黑 山水田園美景

普者黑村位於雲南丘北縣，普者黑是彝語音譯，意為「盛滿魚蝦的湖」。景區面積388平方公里，是中國唯一的喀斯特山水田園風光景區。地勢平緩的高原上青巒疊嶂，秀水蜿蜒，水圍著山流，山領著水繞。奇洞巧穴之中曲徑通幽，怪石林立，既有桂林山水孤峰、清流、幽洞、奇石的靈秀，又有江南水鄉小橋流水人家的小家碧玉氣質。

普者黑擁有水上田園、彝家水鄉、岩溶濕地、荷花世界等景觀。56個湖泊貫通相連成大湖，上下天光，一碧萬頃，滋養了村落的雞犬相聞，阡陌交通。春天十里桃花、夏季萬畝荷塘「接天蓮葉無窮碧」。312座孤峰兀立，與高原湖泊群組成極致風景。

捨得草場是雲南最大的草場。國家濕地公園四萬畝高原喀斯特濕地，由濕地與石山峰林組成，動植物的物種多樣。83個溶洞裡石鐘乳千姿百態，不過打著五彩燈光很艷俗，不看也罷。彩雲洞、黑箐龍獅子山溶洞中分別繪有3000多年歷史的鳥圖騰崖畫，還有13公里壯觀峽谷，3公里茶馬古道，景色豐富。

景區陸地有農家馬車代步，水中有小舟、電動竹筏和電動畫舫。蕩著彝家柳葉輕舟游湖，峰如塔，陡如削，湖水迂迴孤峰間，綠柳叢中穿紫燕，白蓮塘畔臥青牛。

彝、壯、苗等民族在普者黑世代生活繁衍，民族文化更多通過節日慶典承載。彝族的火把節、花臉節、摔跤節，壯族的祭龍節，苗族的花山節等，體現著當地民族風情。普者黑有兩大自然村：普者黑村多民族混居，有2000多戶7000餘人。

彝、苗等民族在普者黑村世代生活繁衍。

仙人洞村是僰人後裔聚居地。春秋到明代萬曆年間長達2000多年的時間中，僰人一直棲息在四川南部，曾在宜賓建立「僰侯國」，稱霸一方。明神宗萬曆元年（1573年）「僰漢大戰」後，這支特立獨行的部落銷聲匿跡，只留下離地面百米的斷壁懸崖上高懸的200餘具棺材，昭示他們曾經的存在。丘北縣的僰人則被中央政府畫歸彝族。

普者黑湖畔晨曦而作、日落而息的小農生活。

普者黑因電視熱播走紅。我們是坐汽車 跋涉幾小時去的，後來建了高鐵，從昆明到普者黑坐高鐵只需一小時多，使這片山水田園迅速發展成為休閒度假區。為了讓壩美變得高尚，2019年初，雲南某集團更投資 10億人民幣（約1.5億美元）開發旅遊，將小小的壩美自然村改造成集「大生態、大文化、大配套、大品牌於一體的旅遊景區」。

在旅遊化中，世代傳承的民俗與信仰被用作旅遊消費，開發將少數民族文化與生活割裂。改變來得太快，我想起麗江，覺得傷感，雲南又失去兩個世外桃源。