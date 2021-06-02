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1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

普吉島7月1日「解封」 開放「完全接種疫苗旅客」登島

記者陳睿中／綜合報導
普吉島知名景點喀塔海灘。（路透資料照）
普吉島知名景點喀塔海灘。（路透資料照）

在新冠肺炎疫情衝擊全球之下，能夠出國旅遊是許多民眾的期盼。而泰國觀光局也宣布，熱門的觀光旅遊勝地「普吉島」將於7月1日起，成為全泰國第一個針對「已經完整接種疫苗的外國旅客」開放的地區，並且歡迎外國觀光旅客回來。

位於泰國南部的普吉島，是泰國境內最大的島嶼，同時也是世界知名的觀光勝地，除了豐富的自然景色、水上活動、人文歷史景點之外，五光十色的夜生活，也吸引了世界各地的玩家前來。

根據泰國觀光局公告，從2021年7月1日起，普吉島將成為泰國第一個向已完整接種疫苗的外國遊客開放。局長Yuthasak Supasorn也表示，泰國觀光局的所有人都與普吉島的每個人一樣興奮和期待，準備在不久的將來歡迎外國遊客回來。

依照官方資料，符合資格的外國旅客，可接受以下疫苗（截至2021年3月31日）：Sinovac的ARS-CoV-2疫苗 (CoronaVac)（需要2劑）；阿斯利康/牛津的AZD1222（需要2劑）；SK BIOSCIENCE的AZD1222–阿斯利康/牛津（需要2劑）；BNT162b2/CORMIRNATY–輝瑞/BioNTech的Tozinameran (INN)（需要2劑）；Covishield (ChAdOx1_nCoV19)由印度血清研究所提供（需要2劑）；Ad26.COV2.S由Johnson & Johnson的Janssen Pharmaceutical Companies（需要1劑）和Moderna的mRNA-1273（需要2劑）。

泰國 觀光 疫苗

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