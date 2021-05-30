我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台駐美官員免稅卡改國務院發放 「TECRO」改「TAIWAN」

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

持疫苗接種證明 泰國擬7月開放普吉島觀光免隔離

中央社曼谷30日專電
圖為5月泰國曼谷的僧侶。(美聯社)
圖為5月泰國曼谷的僧侶。(美聯社)

儘管第三波疫情持續延燒，泰國政府為了拯救經濟，擬按原計畫於7月1日開放已完整接種疫苗的國際觀光客入境普吉島免隔離，旅客在島上待滿7個晚上後就可以前往泰國他處。

泰國政府力圖振興旅遊業，決定先以普吉島為示範點，內閣在3月底通過方案，7月1日起，完整接種2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的國際旅客，入境普吉島不再需要隔離。

目前泰國政府認可的疫苗包括中國科興生物技術（Sinovac）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞大藥廠（Pfizer）及莫德納（Moderna）生產的疫苗。

不過泰國在4月初爆發第三波疫情，且比前兩波更嚴峻，各界對於普吉島是否仍要開放持觀望態度。

為了確保普吉島可以在7月向國際觀光客開放，普吉島當局爭取到優先替普吉島的居民施打疫苗，目標是在7月1日前讓全島約46萬人口的7成約32萬人完成接種。

普吉島當局從4月下旬啟動施打計畫，在5月27日宣佈32萬人口中的一半已完成接種疫苗，接下來普吉府當局會要求村里長挨家挨戶向居民宣導接種疫苗。

泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）也在5月27日宣布如期向國際觀光客開放普吉島。觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）在聲明中指出，26日由總理帕拉育（Prayuth Chan-o-cha）主持的經濟情勢指揮中心（Center for Economic Situation Administration ）會議同意這項計畫。

根據計畫內容，國際旅客入境時必須出示已完整接種疫苗的證明，且必須在普吉島上待滿7個晚上後才能去泰國他處。

普吉旅遊協會主席普奇帝（Bhummikitti Ruktaengam）日前曾表示，他預估普吉島的示範開放，可為泰國經濟挹注約300億泰銖（約9.6億美元）收入。

2019年入境泰國的國際旅客超過3900萬人次，但受疫情影響2020年只有670萬。

泰國 疫苗 觀光

上一則

「歡迎回來」各州防疫陸續鬆綁 國殤日長周末迎遊客

延伸閱讀

不肖人士搶賺疫情財 國際組織警告慎防假疫苗

不肖人士搶賺疫情財 國際組織警告慎防假疫苗
爭取疫苗交貨 郭台銘：72小時拚文件

爭取疫苗交貨 郭台銘：72小時拚文件
台產疫苗來了？疾管署簽約採購高端500萬劑新冠疫苗

台產疫苗來了？疾管署簽約採購高端500萬劑新冠疫苗
診所「拔冰箱插頭充電手機」 毀千劑Sputnik-V疫苗

診所「拔冰箱插頭充電手機」 毀千劑Sputnik-V疫苗

熱門新聞

紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(美聯社)

圖輯／如綿延的非洲鼓 紐約首座水上漂浮公園「小島」

2021-05-23 11:21
去樓蘭路上。

羅布泊探險 見識滄桑古樓蘭

2021-05-23 02:00
經過一年疫情衝擊後，CDC批准郵輪可以出航營業。圖為2020年4月泊靠在佛州邁阿密港的一艘郵輪。(路透)

睽違1年…CDC批准 疫後首班郵輪6月20日出航

2021-05-29 22:04
觀世音菩薩像。

波士頓美術館 覽翁萬戈家藏展

2021-05-30 02:01
五月花號船。

深度遊波士頓 重溫美國歷史

2021-05-16 02:00
Sand Harbor Beach團體照。

春遊太浩湖 踏雪鐵馬行

2021-05-30 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞
台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市
凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人

凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人