廣州之旅 見識古今盛景

廣州起義紀念碑。

廣州自古以來是中國 對外的門戶，許多西方物品及思想由此進入；中國的貨物、人民也由此出海到南洋及西方。改革開放以來，廣州發展迅速，粵港澳大灣區 經濟成長舉世矚目。早前我與老妻由香港經澳門、珠海到廣州，流連三日，領略了廣州古往今昔、市貌風情和當今的進步繁榮。

廣州城市天際線—珠江與廣州塔。

保存完整南越、南漢文物

廣州最早的地名為「楚庭」， 又有「羊城」、「穗城」的別名。西元前214年，秦始皇統一嶺南後，從中原遷居五十萬居民到嶺南，設南海郡，廣州為郡治所在地。秦末漢初時，南海郡守趙佗自立為南越王，後稱帝。南越國一共歷經五個國王。

其後歷經漢朝、北宋，又經過兩晉、兩宋、明末三次中原移民高潮，廣州逐漸形成廣府、客家與福佬三大民系，以及獨特的嶺南文化。在廣州市區也出土相當完整的南越

和南漢文物，現設有兩個博物館 。

南越國第二代國王趙眜之墓。

西漢南越王博物館主要展示南越王墓原址及出土文物，以古墓為中心，依山而建。南越王墓已出土珍貴文物1000多件，有15位殉葬人，是截至2017年為止，嶺南地區發現年代最早、規模最大、陪葬物最豐富的漢初古墓；也是唯一一座全用石塊砌建而成、首次出現壁畫的彩繪石室墓。

其中出土文物尤以銅器和陶器最具南方越族文化特色，包括青銅編鐘樂器、銅鼎銅鏡，以及金印玉器。墓主身穿的玉衣殮裝已復原，是中國截至2017年為止發現完整的西漢玉衣，也是唯一的「絲縷玉衣」。墓中還有藍色平板玻璃、世界第一套色印花銅版模、非洲象牙等，都是有意義的稀世珍品。 不少在南越王墓出土文物，被世人譽為「嶺南文化之光」和「國寶」，反映2000年前嶺南政治、經濟和文化多方面的發展。

南越國排水溝渠遺址。

另一座為南越國宮署，遺址位於廣州市越秀區北京街道禺山社區，遺址內除了南越遺跡外，還埋藏漢代到民國的歷代文物，特別是南漢王朝的遺跡、遺物；表明廣州不僅是南越國、南漢國的王宮所在地，也是歷代郡、縣、州、府的官衙所在地。館中還有南越國時期的大型地下石構水池和南越國王宮御苑。

繁華的荔灣區寶華路。

昔日大港如今依然繁華

廣州自秦漢至明清2000多年間，一直是中國對外貿易的重要港口城市。如今廣州已形成汽車、石油化工、電子、批發零售、金融、房地產和交通運輸等服務達千億級的產業集群。以廣州為首的珠三角九市聯手港澳打造粵港澳大灣區，成為世界四大經濟灣區之一。

我們住的旅館在荔灣區中南部的寶華路，是舊廣州城區中心，與附近的上下九步行街相連，是荔灣區一條南北向的主要道路。此處商業氣氛十分濃厚，路旁食肆商鋪櫛比鱗次，車水馬龍，保持著往昔的興旺商業與市井生活共存的特色。 我們在那幾天，白天、夜晚都逛街，各式商店、餐館應有盡有，夜晚燈火輝煌，擠滿市民旅客，深夜不息。令我深深體會到廣州的今昔，也思念起我母親百年前在此度過的童年。

廣州塔。

廣洲還有一著名地標「廣州塔」，又稱廣州新電視塔、小蠻腰，是中國第一高塔，塔身422.8米處設有旋轉餐廳。廣州塔位於海珠區赤崗塔附近的珠江南岸，與珠江新城、花城廣場、海心沙島隔江相望。這一帶高樓林立，是廣州城市天際線，夜間五光十色，燈火輝煌，顯示了珠江之美與廣州之繁盛。

沙面舊租界區。

我們還到了廣州重要商埠「沙面」，在宋、元、明、清時期為中國國內外通商要津和遊覽地。鴉片戰爭後，在清咸豐11年(1861年)後淪為英、法租界，曾有10多個國家在沙面設立領事館，9家外國銀行、40多家洋行在沙面經營。沙面見證了廣州近代史的變遷與租界史的縮影，島上歐陸風情建築形成獨特的露天建築「博物館」。我們從寶華路的旅館步行到沙面，見到盡是19世紀的歐洲建築，街道整齊有序，彷彿回到100多年前，領略當年租界的繁華風光。

黃花崗七十二烈士墓。

訪72烈士墓、起義公園

廣州不只歷史文物豐富，在民國近代史也占有重要地位，因此紀念碑、紀念公園等也是必覽之地。

黃花崗七十二烈士墓園，又稱黃花崗公園，位於越秀區白雲山南麓，為紀念在廣州三二九起義中犧牲的烈士而建。墓園大門是一座三拱花崗岩的石門，上有孫中山書「浩氣長存」。走進長廊墓道，兩旁花草滿園、松柏古木參天；走過默池上的拱橋，見到正方形的墓塚；這個墓塚是當年潘達微先生於事發後，冒死發動廣仁善堂收集烈士遺骸，並以房契作抵押購得的東郊紅花崗，墓塚以秋日黃花喻烈士不屈的品格，改名黃花崗，將烈士遺骨合葬於此。墓塚上立一石亭，其上刻國民黨青天白日黨徽。

我們還趕到廣州起義紀念公園，不過當時已近黃昏只得匆匆一瞥。正門是兩個白石柱，中間是紅色大門，進門有一座白色三拱的牌樓，再向前則為引道，頂端為一高聳的石刻紀念碑，乃是一隻手拿著直立的槍，象徵烈士為暴動而殉難。紀念碑上刻有烈士起義時戰鬥的雄姿，也敘述了起義的悲壯。記得母親生前曾告訴我，事發時她在廣州，只有八歲，共產黨占領廣州兩天，下令買菜小販都需手臂綁紅布條以示識別；未料第二夜李福林軍反攻奪回城區，第三天清晨這些手臂綁紅條者都成了李福林槍下的怨鬼。

黃埔軍校大門。

入黃埔軍校高唱校歌

黃埔軍校在中國近代史上也扮演極重要的腳色，因為這是國民黨正式建立自己軍隊的所在，也是蔣介石崛起的基地。黃埔軍校舊址位於中國廣州市黃埔區長洲島內，原為清朝陸軍小學和海軍學校校舍。

我們由寶華路的旅館搭地鐵近一小時，下車後換車，再乘渡輪過河，到了長洲島。下船走幾百米就見到高聳在小山頂上的孫中山紀念塔，接著進入黃埔軍校舊址紀念館。進入「陸軍軍官學校」校區，只見兩、三棟兩層樓白色的校舍，屋舍儼然、保養良好。除此之外，沒有禮堂、操場、球場，現代學校的應有設施都沒見到，可想那時建校之艱難。

原校舍於1938年被日本炸毀，現址為1996年重建。展覽室內陳列許多當年的相片，有孫中山、廖仲愷、周恩來、鮑羅庭等，當然還有蔣介石，時年三十七歲，雄姿英發。當日有許多從深圳來的學生，約有6、700人，都興奮無比。

我問他們想不想聽聽「黃埔軍校校歌」，他們都興高采烈地要求，我遂高唱：「怒潮澎湃、黨旗飛舞、這是革命的黃埔！發揚吾校精神！」他們都聚精會神地聽著，聽完大聲喝采。他們都以為我當年在這上學，事實上我哪有資格，只是當年在台中成功嶺受訓時學會唱的，也已是50、60年前的舊事了。