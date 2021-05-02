浙江普陀山 海天佛國

普陀山海岸牌坊。

浙江普陀山是著名風景區和佛山，在佛教四大名山中普陀山是香火最旺、信徒遊客最多的，原因是普陀山的地理位置好，交通最方便；其次是觀世音菩薩在中國 人心中地位僅次於釋迦牟尼佛。觀世音菩薩是佛教中慈悲和智慧的象徵，無論在佛教還是在民間信仰，都有極重要的地位。在江、浙、閩、兩廣、台灣 ，以及南洋華僑間，觀音信仰極為普及，所謂「家家阿彌陀，戶戶觀世音」。

普陀山是佛教聖地，也是旅遊天堂，普陀山本島12.5平方公裡，最高峰佛頂山海拔292公尺，既有悠久的佛教文化，又有豐富的海島風光，古人稱之為「海天佛國」。

普陀山大海懷抱，金沙綿亙，景色優美，氣候宜人。在海邊，遠望珞珈山酷似一尊大佛安詳地仰躺在煙波浩渺的蓮花洋上，頭、頸、胸、腹、足均分明可辨，故有「海上大臥佛」之稱。

普陀山四面環海，風光旖旎，幽幻獨特，被譽為「第一人間清淨地」，山石林木、寺塔崖刻、梵音濤聲，都充滿佛國神秘色彩；島上樹木豐茂，古樟遍野，鳥語花香，素有「海島植物園 」之稱。島四周青峰翠巒，環繞著大批古剎精舍，構成一幅幅絢麗多姿的畫卷。普陀山的景點主要有：三寺（普濟禪寺、法雨禪寺、慧濟禪寺）；三寶（多寶塔、楊枝觀音碑、九龍藻井）；三石（槃陀石、心字石、二龜聽法石）；三洞（朝陽洞、潮音洞、梵音洞）；普陀山十二景（蓮洋午渡、短姑聖跡、梅灣春曉、槃陀夕照、蓮池夜月、法華靈洞、古洞潮聲、朝陽湧日、千步金沙、光熙雪霽、茶山夙霧、天門清梵）。還有一尊露天的南海觀音。

普濟寺大圓通殿。

普濟寺 大官到此得下馬

普濟寺又名前寺，是普陀山三大寺之一。進入普濟寺都要經過一個石牌坊，此坊四柱三門，高約20米，柱上橫楣雕刻有精緻的雲綾和石葫蘆。坊內北側，樹一石碑，上書，「文武官員軍民人等到此下馬」。據說是皇帝立下的聖旨，過去官吏到此，文官下轎，武官下馬，以示對觀音菩薩的崇敬。

普濟寺全寺有六進殿堂，自南向北貫串在一條中軸線上。大圓通殿是主殿，一般寺廟的正殿是大雄寶殿，由於普陀山是觀音菩薩的道場，因此這裡的正殿是大圓通殿。圓通是觀音菩薩的別號，殿內正中端坐著高達8．8米的觀音菩薩，全身金黃，慈祥含笑，身邊站立著門徒善財和龍女，神態天真活潑。

海天佛國石牌。

東西兩壁又各塑有16尊不同服飾、形態的菩薩，稱觀音32應身，即觀音以不同身分教化世人時的現身說法形象。再加上中間供奉的觀音佛身，共33身。

普濟寺東南，海印池旁立有普陀山三寶之一的多寶塔。塔全用太湖石砌成，呈方形共五層，高32米，塔取「法華經」多寶佛塔之義定名。每當清晨，人們在太子塔院中聞聽由普濟寺傳來的碎揚鐘聲，頗能發人幽思，這就是普陀十二景之一的「寶塔聞鐘」。

普濟寺石牌坊。

普濟寺後有一石，宛如三扇門板並豎，狀如寶島，叫「靈鷲石」，又名「慈雲石」，上刻明會稽陶望齡的題詞：「鷲嶺慈雲」。石隙間有泉流入寺，清冽有香氣。明丁繼嗣詩中「皈心來寶地，躡足上慈雲。泉溜穿櫥入，曇香滿院聞……何幸逢林遠，幽探絕世氛」，說的便是這慈雲石的勝況。

慧濟寺。

慧濟寺 「佛光普照」壯觀

法雨寺又稱後寺，在普陀山白華頂左、光熙峰下，距普濟寺2.8公裡，為普陀三大寺之一。法雨寺占地33408平方米，現存殿宇294間，依山取勢，分列六層台基上。入山門依次升級，中軸線有天王殿、玉佛殿，兩殿之間有鐘鼓樓，後面依次為觀音殿、御碑殿、大雄寶殿、藏經樓、方丈殿。觀音殿又稱九龍殿，九龍雕刻十分精緻生動，九龍殿內的九龍藻井及部分琉璃瓦從南京明故宮宮殿拆遷而來，被譽為普陀山三寶之一。

法雨寺。

法雨寺寺門不在中軸在線，而在東南角上，建築為重檐方亭，也不同於一般寺院山門，匾額表藍底金字，上題「天華法雨」四字。整座寺廟宏大高遠，氣象超凡；不遠處的千步金沙空曠舒坦，海浪聲日夜轟鳴；北宋王安石曾讚之「樹色秋擎書，鐘聲浪答回」。

由法雨寺到慧濟寺需經香雲路，全程有石台階1088層。一路青山綠水，鳥語花香，沁人心脾。路西的青玉澗，自山巔至山麓，淙淙汩汩之聲，時有所聞。在香雲路中段的拐彎處，有方形巨岩矗立路側，岩面「海天佛國」四個大字出自明代抗倭名將戚繼光部將侯繼高手筆。每個字約一平方米，十分貼切地概括了普陀風光的特點。

在海天佛國崖上又疊一石，高插雲海，險而且玄，石上刻著「雲扶石」三字。石上有一小潭，如碗若缽，承受天露，日積月累，清冽不腐。海天佛國崖周圍多老桿矮松，虯枝橫臥，多有黃山古松韻味。「海天佛國」石刻可以和泰山的「五岳獨尊」相媲美美，已經成了普陀山的代名詞，是遊人必到之處。

慧濟寺位於普陀山佛頂山上，全寺建築別具一格，依山就勢，殿堂寬敞壯麗，整座寺院深藏於森林之中，以幽靜稱絕。大雄寶殿蓋彩色琉璃瓦，陽光之下光芒四射，形成「佛光普照」奇景，煞是壯觀。

慧濟寺位於海拔291.3米的佛頂山上，佛頂山又名「菩薩頂」，是普陀山最高處，俗稱佛頂山寺，為普陀山第三大寺。

海邊的南海觀音菩薩立像。

南海觀音 來自慧鍔傳說

普陀山南海觀音立像總高33米，台基高13米，銅像高18米，蓮花座為2米，重70多噸。大佛材料採用仿金銅精密鑄造，由96塊銅壁板組成，溶入佛面黃金6500克。這座南海觀音銅像已成為普陀山新的標誌性建築之一。

普陀山南海觀音坐落於雙峰山南端的觀音跳山崗上，恰是當年慧鍔從五台山請觀音像回日本時，受阻之處。此處勢隨峰起，秀林蔥郁，氣順脈暢，碧波蕩漾。蓮花洋彼岸的朱家尖，隔海侍衛；雙峰山坡麓的紫竹林，潮音頻傳。成了普陀山新的人文景觀，海天佛國的象徵。

普陀山的美景、清新的空氣、佛教的文化氣氛，還有神話傳說，真令人心情舒暢。自然與人文相映成趣，梵音與濤聲交相融合。在普陀山敬香禮佛成了人們的「必修課」，到了那裡真的有種世外桃源的感覺，一切煩惱都拋於腦後了。普陀山威儀卻已將心靈深深地震撼，從心底生發出一種敬畏感。