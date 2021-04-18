到多彩甘南看「黃河第一彎」 氣勢磅礡

郎木寺天葬台是安多藏區最大的，有四百多年歷史。

黃河在甘肅南部伸展身軀，甩出她第一道優美的弧線。黃河首曲長433公里，懷抱青藏高原東緣的一片高地，那就是甘南藏族自治州。甘南地廣人稀，交通閉塞，戰火烽煙幾未殃及，得以保存原始自然風貌、村寨聚落和藏區本色。今天，地球已被人類濫墾深鑿而千孔百瘡，而甘南這片神話誕生與飄逸之地，高山草原逶迤、黃河第一彎蕩氣迴腸、郎木寺遺世獨立，美如一曲多聲部交響樂，一首長篇抒情詩。

黃河像白練自天邊飄來，在濕地上折疊環繞、甩出「九曲十八彎」中的第一道漂亮曲線。

從蘭州開車到「土門關」，這是臨夏回族自治州與甘南藏族自治州的分界點，也是黃土高原與青藏高原的分界點。「土門關」以北屬於黃土高原，乾旱、地表溝壑縱橫、水土流失植被稀少，居民以務農、信仰伊斯蘭教的回族為主。臨夏市被稱作「中國 小麥加」。

「土門關」以南屬於青藏高原，水土豐厚、林草茂密，藏民以畜牧為主，信仰藏傳佛寺。恢弘的寺院、飄舞的風馬、朝拜的信徒、天葬水葬等，構成了多彩甘南。在文化意義上，「土門關」分開了兩個世界，回、藏兩個民族各自用不同的方式堅守著對信仰的執著與虔誠。

夏河縣是甘南地區的宗教中心，海拔3500多米。清晨，朝陽飄灑在大殿金頂，寶塔閃閃發光，拉卜楞寺的辯經聲隨炊煙一同升起，藏民磕著頭，匍匐在通向拉卜楞寺的路上。

拉卜楞寺世界最長的轉經長廊，3.5公里長，1700多個轉經桶。

拉卜楞寺 被轉經長廊圍繞

拉卜楞寺於清康熙年代（1709年）創建，被歷代格魯派高僧和匠人經營成龐大的建築群，規模僅次於布達拉宮，現有6大學院、48座佛殿，保存著卷帙浩繁的藏文經典。佛寺後山有眾多的僧舍，鼎盛時期僧侶達3600多人，那個能一次煮四頭牛的大銅鍋就是見證。夏河縣喇嘛很多，學成後將會前往甘、青、川、蒙古及新疆等地傳法。

拉卜楞寺各寺院都是獨立院落，被若干小巷分割成棋盤狀。聞思學院是主殿和中心，融合漢藏建築風格，紅黃白色外牆分外醒目。綠色琉璃瓦屋頂，屋脊正中一隻鎏金大法輪被雙鹿簇擁著，寶瓶金光閃爍。大殿高台上肅然端坐一位紅衣喇嘛，台下喇嘛誦經聲宛如天籟之音，讓人感受到佛法莊嚴。

佛堂點燃千百盞酥油燈，那濃烈的酥油味最能代表青藏高原的氣息。信徒進佛堂都提著油壺給酥油燈添油，酥油燈被信徒視為與神明對話的心燈，那跳躍的火苗、黃白相間的光環，在青藏高原燃燒了千百年。生命涅槃時，若沒酥油燈相伴，靈魂將在黑暗中迷失方向。

夏河縣拉卜楞寺規模宏大，這是寺院進口。

寺內展出巧奪天工的酥油花，還有唐卡、彩繪壁畫、雕塑 等，藏族藝術質樸豐富。世界最長的轉經長廊環繞寺院一周，長3.5公里，有1700多個轉經桶；信徒依次撥動每一個木彩繪和鑄銅大轉經筒，神情專注。煨桑之煙氤氳升起，藏民口吟六字真言(唵嘛呢叭咪吽)，轉煨桑台，向空中拋灑印有經文的風馬紙，讓大地河流山川一起誦經祈求吉祥。

佛教的六道輪迴哲理太高深，對於不會辯經的眾生，輪迴就是轉動，從起點轉到終點，轉山轉水轉寺院……為什麼轉？不問為什麼，轉就是了。藏民們每天都行色匆匆地走在轉經路上，轉經路就是輪迴之路；哪天轉不動了，就意味著生命停止，來世開始。若能在轉經路上死去，是非同尋常的福氣。

瑪曲縣索克藏寺院面向黃河第一灣，此景被譽為「宇宙中的莊嚴幻景」。

桑科草原 擁尕海花湖濕地

離開夏河縣，山崗如濤，草甸如潮，旋律般高低綿延，在伸展中翻滾著綠意。桑科草原是傳說中格薩爾王煨桑鑄神、賽馬稱王的地方，格薩爾故事以言說和彈唱方式隨馬蹄、隨輕風傳頌著。

四千藏民在這裡過著逐水草而居的遊牧生活，天蒼蒼、野茫茫，草地鑲嵌著牧民的帳篷；綿羊、氂牛如同被撒落的珍珠與黑玉，藏獒忠誠地履行著看守職責。9月初牧民轉場，小伙騎著大馬，趕著上萬隻牛羊馬匹前進，年復一年地遷徙。

群山的雪水湍急匯入碌曲縣甘南最大的淡水湖「尕海」，湖面海拔3480米。若爾蓋「花湖」被國際濕地專家讚為世界上面積最大、最原始、最好的高原濕地。

中國無數濕地在各種各樣圍剿沼澤的行動中消失，而甘南保護著中國最美麗的濕地，水浸湖邊樹，花映原上草，是鳥類的棲息地和遷徙驛站。國家一級保護鳥類、鶴類中唯一在高原上繁殖的黑頸鶴，就在這棲息、繁殖。

黃河99彎 瑪曲縣景緻最美

黃河從青藏高原出發，經青海，出甘肅，向東南，在四川阿貝州唐克鎮外輕撫了一下，突然轉身折向西北又飄回甘肅，繞了個180度大彎，這就是黃河源頭瑪曲縣的九曲黃河第一彎。天下黃河99道彎，最美的景觀就數瑪曲縣這第一彎！瑪曲是藏語，意思就是黃河。

公路坡陡彎急，連日暴雨 ，被雨水沖刷、輪子碾壓後，路面坑坑窪窪。小車在水潭間趔趄，人被顛得昏頭腦，顛簸和泥濘之苦差點讓我們鎩羽而歸。300公里路開了8小時，到唐克鎮，車和人都快散架了。唐克鎮聳立著「河曲馬」大型石雕，是全國三大名馬之一、被杜甫譽為「竹披雙耳俊、風如四蹄輕」的河曲馬故鄉。

離開唐克，從四川又開回甘肅，到瑪曲縣，風捲殘雲，暴雨滂沱。索克藏寺附近有兩條棧道：一條往黃河邊，另一條去山頂。一道道渾圓的山脊平緩起伏向遠方延伸，我們沿木棧道爬到山頂觀景台，海拔4000米，因缺氧而氣喘如牛，寒風呼嘯，凍得瑟瑟發抖。

從山頂朝覲，黃河上游重要支流白河從第一彎頂匯入黃河，一彎又一彎由遠及近，曲線折疊環繞、柔婉流暢，像白練自天邊飄來，在濕地上揮舞，甩出「九曲十八彎」中的第一道漂亮弧線！草連水，水連天，逶迤直達天際。九曲十八彎的黃河，在草原浩瀚的胸懷裡，吟唱著一首蕩氣迴腸的牧歌。

瑪曲縣黃河源頭是一片鑲嵌無數小湖的草地。星羅棋布的小湖泊像被隨手撒落的星星嵌在高原草甸中，稱為「星宿海」。卡日曲最長的支流——那扎隴查河串聯起這片星宿海，塑造出黃河源頭。瑪曲之後，黃河浩浩蕩蕩奔入渤海，演繹著母親河雄偉的風姿、磅礡的氣勢和一往無前的精神。李白的「將進酒」脫口而出：「君不見黃河之水天上來 奔流到海不復回」。

格魯派索克藏寺院面向黃河第一彎，金頂紅牆，白塔高聳。此處風景極富視覺衝擊，被譽為「宇宙中的莊嚴幻景」。此區有水葬習俗，遺體裹著白布，用馬馱到黃河邊，退去裹屍布，裸體推進河中回歸自然，由眾喇嘛誦經為亡靈超度。

郎木寺鎮 觀四千年天葬台

郎木寺鎮腳踩甘川兩省，海拔3600多米，涓涓細流從鎮中流過，卻有一個大氣的名字「白龍江」，是嘉陵江主源頭之一。粗陋的小木橋便是兩省通道，兩省各自的宗教勢力在界河兩邊分別修建了寺院和村寨。江北岸賽赤寺院屬於甘肅碌曲縣，江南岸格爾底寺屬於四川若爾蓋縣，都是格魯派寺廟。兩座藏傳佛教寺院之間夾著一座小巧的清真寺。登高縱覽，東南是嶙峋的紅石山，西南是林木森森的大峽谷，西面、北面是岩石裸露的嶙峋山峰，郎木寺鎮便處在這山、丘合圍的河谷，金碧輝煌的寺院建築群和紫紅色砂岩交相輝映，大地儼然升起莊重的宗教感。

郎木寺甘肅一側賽赤寺依陡峻山勢而建，殿宇莊嚴。

賽赤寺占據一座山丘，寺東紅色砂礫岩壁高峙，寺西石峰嶙峋嵯峨，幾座殿宇依陡峻山勢而建，屋脊上的金法輪、金鹿和白塔金頂熠熠閃爍。門窗立柱、房梁屋檐都精雕彩繪，內部裝飾大量壁畫，著色濃艷對比強烈，展現藏族美學和建築藝術的宗教韻味。推開經堂厚重的大門，昏黃的燈光下，喇嘛們圍坐著，每人面前放著一摞經書，有節奏地低誦。

郎木寺天葬台是安多藏區最大的，有4000多年歷史，默許觀望天葬。我們只想看天葬台，請藏民帶我們爬上賽赤寺後山，快到山頂就是天葬台。瑪尼堆覆蓋著刻滿經文的石片，風馬旗圍著它狂舞。草地上鋪了一大片石塊、石台和樹墩，放著鐵錘斧頭刀具。天葬師剛送別逝去的身軀，血跡還在，碎骨撒落，兩隻禿鷹低空盤旋，天葬意味著重生與超脫。

郎木寺四川一側格爾底寺有四座雄偉的大殿，屋頂銀光閃爍。

格爾底寺群山環抱，四座大殿屋頂銀光閃爍。最高處靈塔殿供奉五世格爾登活佛的肉身舍利，活佛圓寂200多年了。信眾轉著靈塔殿，口中跟著經堂傳出的誦經聲默念。格爾底寺最深處是白龍江峽谷。轉了幾個彎便被重山疊嶺圍繞，從仙女洞外湧出白涓淙淙，那就是嘉陵江主要支流白龍江的源頭。如此纖細的溪流竟然也會洶湧澎湃，2010年造成舟曲縣特大山洪泥石流災難，1435人遇難，330人失蹤。

清晨和傍晚，喇嘛寺的法鼓法號聲和清真寺阿訇高亢的喚禮聲，一起迴盪在山谷，恰似美妙樂章中的聲部和弦。僧俗一體，遊牧與農耕兩大人文現象環繞著郎木寺水乳交融。三千多藏民組成以寺廟為核心的村寨聚落，榻板房層層疊疊鋪陳於山坡谷地，木梁土牆，房頂是魚鱗般排列的松木板，用石片壓牢。酥油茶、糌粑、青稞酒，節奏感強烈的舞蹈，每座山每個湖都搭配了神話，記載和傳遞著藏民的習俗和文化信息。藏民每逢瑪尼堆必丟一顆石子，等於念誦了一遍經文；瑪尼堆上懸掛著五色經幡，每隨風擺動一次就是向上天傳送一遍經文。

甘南州府 藏回文化並存

甘南州府所在地合作市是典型的藏回文化並存。噶舉派寺院米拉日巴佛閣是紀念藏傳佛教史上最富傳奇色彩的米拉日巴大師，文革被毀後新建的，九層碉房造型的寺院在藏區極少見。每一層是一個單獨佛堂，代表不同教派，供奉的主尊均不相同。各教派並存一寺，在藏區也罕見。合作市清真大寺也很壯觀奢華。

甘南藏族自治州首府合作市米拉日巴佛閣，九層碉房造型的寺院在藏區極少見。

合作市已經發生了翻天覆地的變化。高樓大廈在塵土飛揚的寬闊街道上拔地而起，大廣場邊聚集著連鎖店，青年男女衣著緊跟潮流，大城市所有的喧囂都被複製了。大馬路並沒有多少汽車行駛，高樓也沒住多少人，好像在等待大繁榮到來。貧窮閉塞不是藏民應該繼續的生活，但是如果將來捨棄藏區本色，給甘南加上商業化包裝和旅遊文化修飾，成為鬧哄哄的風景區，那是對藏文化的褻瀆。

1940年代，一對美國傳教士夫婦在甘南和郎木寺生活了十幾年，1957年離開，出版了「Tibet life」(藏地生活)，向世界介紹甘南的山川草原、宗教信仰和藏民族風情，引來了膚色不同、語言各異的尋夢者接踵而來。

甘南許多地方是荒蕪的磨礪之地，別以為循著季節交換牧場追逐水草的遊牧生活是自由浪漫的；牧人居無定所，以牛羊、日月、風雪為伴侶，為生存而艱苦掙扎，將生命融入信仰。讚嘆藏傳佛教無所不在的影響力，最深入人心的是生死輪迴、因果報應，把今生來世一切祈願濃縮為六字真言，一代代吟詠。

我想，也許六字真言所蘊含的是歷盡滄桑者的一聲嘆息，流淌著萬千難言之隱，容納了生生死死、酸甜苦辣，囊括了大千世界。若是沒有精神依託，廣袤的草原將多麼單調，遊牧生活將倍感孤獨。當我們用車輪和雙腳一步步走過甘南，那聖潔中的靜謐，蒼涼中的壯麗，天地人神之間的和諧，時刻感動都是刻骨銘心的。