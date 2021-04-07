索尼影業全球首座主題水上樂園揭曉 10月泰國開幕

索尼影業今日揭曉首座主題水上樂園。圖／索尼影業提供

索尼 影業7日宣布，將攜手泰國景點及渡假村發展商Amazon Falls，在芭達雅的海濱小鎮邦莎來（Bangsaray）打造全球首座以哥倫比亞影業為主題的水上樂園 「哥倫比亞影業水世界」，占地沿海5.7公頃，距離曼谷約90分鐘路程、芭達雅20分鐘路程，並定於今年10月開幕。

據了解，「哥倫比亞影業水世界」將把賣座的好萊塢電影 如「MIB星際戰警」、「野蠻遊戲」、「魔鬼剋星」、「絕地戰警」及「尖叫旅社」等經典作品和角色化作主題遊樂設施；園區共設立8大主題遊樂區，每個主題區都以一部電影作為主題，包含水、陸設施，精采的現場表演、沉浸式體驗、互動裝置和主題餐廳等。

索尼影業全球品牌執行副總Jeffrey Godsick表示，哥倫比亞影業水世界將是索尼影業下一步更大規模的全球策略，「透過水上樂園、巡迴展覽和主題公園遊樂設施，我們正在創造一個全球觀眾都能沉浸於我們故事的機會。」

據園區目前透露的規劃，「MIB星際戰警」的蟲洞落體，將是遊樂園中最驚險有趣的水上設施，遊客從12公尺高空自由落體，體會星際戰警們穿梭蟲洞間重力的刺激。「魔鬼剋星」的超自然體驗，則是搭乘急流泛舟，踏進魔鬼剋星的傳送門，滑過捉鬼陷阱，挑戰超自然。

另有「絕地戰警」的競速賽道，可在滿是霓虹燈光的邁阿密賽道上衝刺，踩著卡丁車的油門，體驗絕地戰警的競速快感。

「野蠻遊戲」中的叢林探險，則是在猴群山魈的追逐下，野蠻遊戲版的滑水道讓你體驗穿越叢林的刺激，安然無樣抵達美洲豹山前先飛進泳池中享個清涼。「尖叫旅社」目前是園區最大的水上親子樂園，擁有超過100項設施，包含大水桶跟水火箭，絕對是爸媽小朋友都想擁有的怪獸假期。

更多詳情可查：https://columbiapicturesaquaverse.com/。