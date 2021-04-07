日本3大名城 熊本城天守閣修復 睽違5年將開放

熊本城2016年因為熊本大地震，許多城內建築遭到損壞。(本報資料照片)

日本 三大名城之一的熊本城在2016年強震中嚴重受損，如今天守閣已完成修復，將於4月26日睽違5年對外開放；不過由於熊本城在地震 中多處受損，預估要到2037年度才能全部修復。

日本九州的熊本縣於2016年4月14日與4月16日連續發生規模6.5與規模7.3強震，造成熊本城多處城牆石垣及屋瓦崩落，歷史古城損失慘重。

熊本城建於1607年，由被譽為「築城名手」的武將加藤清正所建。城內有13處被列為國家級重要文化的建築物，長牆、東十八間櫓等五處因地震倒塌。

日本放送協會（NHK）報導，五年前熊本大地震重創熊本城，天守閣、石牆，以及城內的文化財產等嚴重受損，熊本市正進行修復工 程。

熊本城的天守閣由「大天守」與「小天守」兩處建物構成，上個月已完成修復，今天對媒體公開內部狀況。

小天守在地下一樓等處新設防震的制震阻尼器，並以顯示螢幕對觀光客說明安全性。

另外，大天守內部的展示內容幾乎全面更新，從1樓到4樓逐一介紹建造熊本城的加藤清正時代直到現代的歷史。

完成修復的天守閣將於4月26日對外開放，是睽違五年開放參觀。

報導指出，由於熊本城在地震中受損規模龐大，修復工程需花費高額經費與時間，預估所有修復工程將在2037年度完成。