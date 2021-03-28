韓國櫻花季報到 賞櫻勝地為防疫紛紛關閉

韓國各地櫻花祭報到，但因疫情未止，許多賞櫻勝地及活動都宣布關閉或取消，圖為首爾汝矣島漢江公園旁防疫宣傳布條。(中央社)

韓國各地櫻花盛開，首爾櫻花更是創下99年來最早開花紀錄，本該是踏青出遊賞櫻 的好時節，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 未止，許多賞櫻勝地及活動都宣布關閉或取消。

根據韓國氣象廳資料，首爾櫻花今年在3月24日就開始開花，是1922年以來最早開花的一次，氣象廳表示，韓國今年2到3月平均氣溫較往年高，日照時間也較長，所以全國各地櫻花都比往年早開花。

據統計，韓國今年2月平均氣溫較往年上升2.3度至攝氏2.7度，日照時間則增加17.7小時至181小時；3月平均氣溫則增加5.1度至8.3度，日照時間增加20.2小時至158.5小時。

不過，由於韓國疫情尚未明顯抑制，甚至單日確診數又有上升跡象，韓國政府在4月賞櫻旺季前提前呼籲各地盡量不要舉行聚會活動，並強化防疫 措施。

韓國近3週單日確診人數都在300、400例左右，但據中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，單日確診人數回升至505例，包括490例社區感染及15例境外感染移入，累計達10萬1275例確診，1721例死亡。

中央災難安全對策本部將27日至30日訂為防疫集中管理期，將集中針對全國各地自然公園、風景區、寺廟、遊樂園、地方慶祝活動等進行防疫稽查。

不只往年會在3、4月開放遊客進入賞櫻的鎮海軍港，今年宣布取消軍港節活動，韓國各地人氣較高的賞櫻勝地也接連宣布限制出入的規範，例如首爾市永登浦區就已宣布國會議事堂鄰近賞櫻點將在4月進行線上申請，限制人員出入。