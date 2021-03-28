我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：近期不撤對中關稅 尚未與劉鶴通話

聯合國與中國進行磋商 尋求不受限制造訪新疆

韓國櫻花季報到 賞櫻勝地為防疫紛紛關閉

中央社首爾28日專電
韓國各地櫻花祭報到，但因疫情未止，許多賞櫻勝地及活動都宣布關閉或取消，圖為首爾汝矣島漢江公園旁防疫宣傳布條。(中央社)
韓國各地櫻花祭報到，但因疫情未止，許多賞櫻勝地及活動都宣布關閉或取消，圖為首爾汝矣島漢江公園旁防疫宣傳布條。(中央社)

韓國各地櫻花盛開，首爾櫻花更是創下99年來最早開花紀錄，本該是踏青出遊賞櫻的好時節，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未止，許多賞櫻勝地及活動都宣布關閉或取消。

根據韓國氣象廳資料，首爾櫻花今年在3月24日就開始開花，是1922年以來最早開花的一次，氣象廳表示，韓國今年2到3月平均氣溫較往年高，日照時間也較長，所以全國各地櫻花都比往年早開花。

據統計，韓國今年2月平均氣溫較往年上升2.3度至攝氏2.7度，日照時間則增加17.7小時至181小時；3月平均氣溫則增加5.1度至8.3度，日照時間增加20.2小時至158.5小時。

不過，由於韓國疫情尚未明顯抑制，甚至單日確診數又有上升跡象，韓國政府在4月賞櫻旺季前提前呼籲各地盡量不要舉行聚會活動，並強化防疫措施。

韓國近3週單日確診人數都在300、400例左右，但據中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，單日確診人數回升至505例，包括490例社區感染及15例境外感染移入，累計達10萬1275例確診，1721例死亡。

中央災難安全對策本部將27日至30日訂為防疫集中管理期，將集中針對全國各地自然公園、風景區、寺廟、遊樂園、地方慶祝活動等進行防疫稽查。

不只往年會在3、4月開放遊客進入賞櫻的鎮海軍港，今年宣布取消軍港節活動，韓國各地人氣較高的賞櫻勝地也接連宣布限制出入的規範，例如首爾市永登浦區就已宣布國會議事堂鄰近賞櫻點將在4月進行線上申請，限制人員出入。

賞櫻 防疫 疫情

上一則

東京「櫻吹雪」正浪漫 賞櫻景點湧入人潮

延伸閱讀

川普時期公衛官員集結發聲 拒背「防疫不力」黑鍋

川普時期公衛官員集結發聲 拒背「防疫不力」黑鍋
東京「櫻吹雪」正浪漫 賞櫻景點湧入人潮

東京「櫻吹雪」正浪漫 賞櫻景點湧入人潮
韓中「文化大戰」 影視內容製作商也須防中資

韓中「文化大戰」 影視內容製作商也須防中資
民調：逾半紐約客 期待春夏回歸疫情前生活

民調：逾半紐約客 期待春夏回歸疫情前生活

熱門新聞

根據聯邦運輸安全局的統計，20日已是連續第十天國內在各大機場通過安檢的人數超過100萬人。圖為邁阿密機場戴上口罩的標示。 （Getty Images）

想玩憋不住 美放春假 數百萬人竸出遊

2021-03-21 23:01
吉野櫻示意圖。（取材自Ingimage）

櫻花滿開卻還不能旅遊？日業者推「線上賞櫻」帶你玩

2021-03-25 02:30
東京奧運確定不接受海外觀光客入境，退票將成一大考驗。路透

東京奧運拒海外客 訂房、機票取消費用恐陷糾紛

2021-03-22 01:15
修車廠和加油站。

66號公路一日遊 重溫滿滿舊情

2021-03-28 02:00
龍脊梯田。

遊桂林 龍勝梯田驚艷

2021-03-21 02:00
五羊紀念碑。

廣州行「新城尋舊」 走北京路千年古道

2021-03-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？
陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅
德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝