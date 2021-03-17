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全球第1個 大阪環球影城「任天堂園區」開園

記者蔡佩芳／台北報導
日本大阪環球影城新設的的「任天堂園區（Super nintendo world）」開園。(取材自大阪環球影城官網首頁)
日本大阪環球影城新設的的「任天堂園區（Super nintendo world）」開園。(取材自大阪環球影城官網首頁)

日本大阪環球影城新設的的「任天堂園區（Super nintendo world）」18日正式開園。美國、新加坡的環球影城都沒有任天堂園區，大阪是全球第一個。

大阪環球影城昨日對媒體公開內部模樣。朝日新聞報導，任天堂園區將在現實中讓遊客體驗遊戲的世界，首先，穿過一條大劇的綠色水管後，迎接的將是一片蘑菇王國的景色。栗寶寶、烏龜等敵兵將會四處出沒。

特別受到矚目的瑪莉歐賽車，結合實體車子與特效，將透過AR技術與特效讓比賽真實上演。出發時配戴附有屏幕的耳機，會感覺人物真實在眼前移動。開發這樣遊戲的負責人強調，遊客不只是「玩」，而是會全身投入。

不過，雖然透過轉動方向盤營造甩尾等感覺，但實際上，車輛將沿鐵軌緩慢移動，因此即使是孩童，也可以安心地體驗。

被稱為此外，還有騎在烏龜「耀西」繞園、在「奇諾比奧」餐廳用餐等。報導指出，任天堂園區是由「瑪莉歐創造者」宮本茂親自督導，連細節都很注意。

園區內，還有與專用腕帶連動的APP，當觸碰方型寫著問號的箱子，將會出現敵人炸彈兵等迷你遊戲，只要順利闖關，就能在APP上面累積錢幣、印章，隨著分數高低排名將有起伏。環球影城希望藉由排名比賽，促使遊客再次造訪。

環球影城 任天堂 新加坡

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