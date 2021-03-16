推動在地文化 「亞洲50最佳餐廳」首設「亞洲之粹」

「亞洲50最佳餐廳」首次設立「亞洲之粹」名單。圖／摘自theworlds50best.com官網

由聖沛黎洛與巴娜（S.Pellegrino & Acqua Panna）所贊助的「亞洲50最佳餐廳」，首度設立「亞洲之粹（Essence of Asia）」名單，以不設排名的方式，希望向代表亞洲文化的在地英雄致敬。

「亞洲之粹」名單根據2020年和2021年「亞洲50最佳餐廳」的獲獎名廚、「亞洲50最佳餐廳」評審委員會，以及亞洲區內德高望重的飲食界領袖的推薦而編選，體現岀亞洲豐富多樣的飲食文化。

這份名單囊括了在20個國家及地區內49個城市裡的多個餐飲機構，包括台灣 、巴基斯坦、孟加拉、香港 、曼谷以及日本等，都在評選範圍。這些餐廳在亞洲餐飲生態中，扮演了不可或缺的角色，它們在維護烹飪傳統的同時，也進一步重塑本土美食，並且在他們所處的社區內，扮演著建立社區聯繫管道的重要角色。

在入選名單當中，型態包括像台灣屏東Akame這樣的創新型態餐廳，也包括台北黃記魯肉飯這樣的社區型美食，也有像香港的澳洲牛奶公司這樣在當地備受喜愛的餐廳。

此外，名單上的日本東京 的壽司大、香港的九記牛腩，新加坡的瓊榮記海鮮，也都是台灣人也算熟悉的好味道。

2021年「亞洲之粹」完整名單如下：

孟加拉

．Haji Biryani（達卡）

．Kasturi（達卡）

柬埔寨

．Nesat Seafood House（金邊）

．Lum Orng Farm To Table（暹粒）

．The Sugar Palm（暹粒）

中國

．利群烤鴨店（北京）

．陳麻婆豆腐（成都）

．壹零貳小館（佛山）

．龍井草堂（杭州）

．上海富春小籠（愚園路店）

．麗華園（武漢）

香港

．澳洲牛奶公司

．廚尊

．九記牛腩

．北河同行

．Roots

．鴛鴦戲水

印度

．Bengaluru Oota Company（班加羅爾）

．Mum's Kitchen（果阿）

．Ahdoo's（喀什米爾）

．Shree Thaker Bhojanalay（孟買）

．Swati Snacks（孟買）

．Rustom's（新德里）

印尼

．Babi Guling Pande Egi（峇里島）

．KooD（峇里島）

．Pagi Sore（雅加達）

．Lupis Mbah Satinem（日惹）

日本

．Natsukashiya（奄美大島）

．本家尾張屋（京都）

．Pasania（大阪）

．Eatrip（東京）

．Sincere Blue（東京）

．壽司大（東京）

老撾

．Tamarind（龍坡邦）

．Doi Ka Noi（永珍）

澳門

．美心亨利餐廳

．澳門旅遊學院教學餐廳

．澳葡之家

馬來西亞

．Artisan Handmade Bread（怡保）

．怡豐茶室（亞庇）

．Bijan（吉隆玻）

．檳暹路炭炒炒粿條（檳城）

緬甸

．Rangoon Tea House（仰光）

．Shan Kitchen（仰光）

．Shwe Sa Bwe（仰光）

尼泊爾

．Newa Momo Nepal（加德滿都）

．Tukche Thakali Kitchen（加德滿都）

巴基斯坦

．N'ecos（卡拉奇）

．Waris Nihari（拉哈爾）

菲律賓

．Farmer's Daughter（碧瑤）

．Earth Kitchen（馬尼拉）

．Hapag（馬尼拉）

．Bale Dutung（邦板牙省）

新加坡

．Botanico at The Garage

．金記潮州滷鴨

．瓊榮記海鮮

．Mr. and Mrs. Mohgan's Super Crispy Roti Prata

．Naked Finn

．Restaurant Kin

南韓

．Nangpoonbopsang（濟州）

．Base Is Nice（首爾）

．Guemdwaeji Sikdang（首爾）

．Miro Sikdang（首爾）

斯里蘭卡

．Café Kumbuk（科倫坡）

．Paradise Road: The Gallery Café（科倫坡）

．Mettha's Traditional Home Cooked Meals（烏納瓦圖納）

台灣

．Akame（屏東）

．魚麗人文主題書店 • 魚麗共同廚房（台中）

．黃記魯肉飯（台北）

．Plants（台北）

泰國

．100 Mahaseth（曼谷）

．Barefood Bangkok（曼谷）

．Na Café at Bangkok 1899（曼谷）

．Wattana Panich（曼谷）

．Locus Native Food Lab（清萊）

．Samuay & Sons（烏隆府）

越南

．Pho Gia Truyen（河內）

．Ngoc Suong Seafood & Bar（胡志明市）

．Pizza 4P's（胡志明市）

．Madam Khanh – The Banh Mi Queen（會安巿）