遊桂林 龍勝梯田驚艷

龍脊梯田。

在桂林火車站南站下車，吃了一碗道地桂林米粉後，我們就直奔龍勝龍脊梯田景區。桂林距龍勝梯田大約103公里，下午4時，我們來到龍勝龍脊山腳的大門處。門上，「龍脊」兩個金色大字非常醒目。大門兩側或綠油油、或金黃色的各季節梯田美景大型廣告牌十分搶眼。

梯田灌水 上帝打翻調色盤

3月的天氣，剛下過雨，道路有些濘泥。我們的車沿著大門左邊七彎八拐的山路蜿蜒前進。大約半小時後，在半山腰的地方，層層疊疊順山而下的梯田映入眼簾。

龍脊大門。

雖不是夏季的一片片墨綠，也不見秋季的一片片金黃，但堆疊環繞的梯田還是讓我們嘖嘖稱奇。梯田多呈豬腰狀，大小不一；大的有一兩分地的樣子，小的也只能站下一雙腳，「青蛙一跳三塊田，一床蓑衣蓋過田」的形容很是貼切。

從下往上看去，梯田繞著山谷環環向上，盤到了山頂，層層疊疊，錯落有致。少部分梯田灌了水，有了一些「上帝打翻了調色版」的味道。幾百年來，人類強烈的求生意志，竟能創造出了如此的輝煌。

雲霧繚繞的山拗。

遠遠望去，在那雲霧繚繞、像霧像雨又像風的大山的腰部，坐落著一個黑呼呼的小村落，有依山而建的黑色吊腳樓房屋和幾十戶村民的樣子。我們今天晚上就要住宿在那裡，不知將是一種什麼樣的體驗？正在出神時，才知道我們走錯了路。這裡去往的是「龍脊古壯寨」，我們要去的是「龍脊平安壯寨」，只好原路返回。

回到來時的那個「龍脊」大門後，再沿著另一條崎嶇山路行駛大約半小時，見到了另一個「龍脊」大門。大門上的「平安壯族梯田觀景區」，才是我們要去的地方。

山上沒有公路，車子不能開上山。早先定下的旅館主人已等候多時。幾個穿著壯族北壯民族服裝、頭上扎著花色頭巾、背上揹著大竹背簍、手裡拿著老人手機 的壯家農婦，爭先恐後地要幫我們揹行李。

穿過了壯家的風雨橋，隨著「七星伴月」的一個個指示牌，我們沿著30度坡度的「之」字型的石梯拾級而上。

店家主人在前面帶路，我們氣喘吁吁地在後面跟著。突然，幫我們揹行李的農婦大步流星，只一會兒的功夫就不見了蹤影。

一路上，空氣清新，風景宜人。路旁一株粉色小花植物芬芳馥郁，在春天的季節裡分外妖嬈。好幾條土狗靜靜地看著我們，沒有表現出一絲看到外鄉人的亢奮。二十多分鐘後，我們被帶到一幢5層樓高的新式吊腳樓前。

龍穎飯店。

住吊腳樓 俯瞰「七星伴月」

大門上掛著燈籠，貼著對聯，春節的喜慶氣氛還沒有離去。大門上方一幅橫匾，有些陳舊的「龍穎飯店」幾個大字，似乎是告訴我們，這個酒店有些年頭了。門上掛著「有房」、「營業中」的牌子，還配有英文翻譯。扎著頭巾的婦人笑盈盈地迎接我們，並高興地和我們合影留念。婦人很愛美，看了相機裡我給她拍的照片後，滿意地笑了。

飯店進門的顯著位置，掛著一幅台灣 前國民黨 主席連戰夫婦曾經作客的照片，看來主人為此感到非常驕傲。收銀台的後方，則擺著旅店主人家的祖宗牌位；牌位上寫著紅色燙金對聯：「祖德流芳千載盛 宗功永耀萬年興」，橫批：「世代榮昌」。可以看出，店家主人既感懷她們廖姓先民從前的無畏無懼，又為今天的苦盡甘來和光宗耀祖感到欣慰和自豪。

辦好入住手序後，我們跟著主人來到四樓房間。落地窗簾、大紅金色團花四件套，電視、熱水器、吹風機、電話配套齊全。在這幢木製的老式吊腳樓裡，聰慧的村民們把現代和古樸無聲無息地交融。

七星伴月。

巡視一番房間後，驚喜地發現，落地窗外是一陽台，而陽台外更有乾坤。俯瞰腳下，原來那龍勝梯田的神來之筆「七星伴月」就在眼前。七顆星星和半個月亮，在行雲流水般錯落的梯田簇擁下，定格在這大山深處，令人驚艷。

我拿起相機照個不停，再一次為村民的智慧和大自然的鬼斧神工讚歎不已，直到那夜幕降臨，山谷一片寂靜。

晚飯，店主人為我們準備了酸筍燜魚、臘肉炒芹菜以及村民們自己種的有機蔬菜，還上了兩斤自釀甜酒。農家的甜酒，有些讓我們飄飄欲仙，就像飄浮在浩瀚的天空一樣。這一夜，在良辰美景的陪伴下，遠離了城市的喧囂，我們睡得特別香、特別沉，直到雞打鳴。