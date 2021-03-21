廣州行「新城尋舊」 走北京路千年古道

五羊紀念碑。

廣州是廣東省府，中國 南方港口城，位於珠江出口，毗鄰香港、澳門，面臨南海，連接太平洋。廣州有記錄的古代歷史，可追索到秦、漢、三國、隋、唐、五代、宋、元、明、清、18世紀廣州十三行的世界海上貿易史，還有鴉片戰爭近代史。

千年古街遺跡。

秦33年，秦始皇統一嶺南，建南海郡，因有番山、禺山兩座山崗，故稱番禺。西元226年，孫權將交州東部與番禺合併，稱為廣州。英文Canton是指廣州，是葡萄牙語的音譯，葡萄牙人在16世紀到廣州， Canton一直被西方沿用，現在廣州國際機場通用代碼是CAN。廣東在中國地圖代號為「粵」。

去年4月，故鄕以早來的炎熱迎接我的歸來。頂著驕陽，一周內走訪了十幾個古代遺址。它們大多數已復修，使我看到古蹟的原貌。

逛北京 路 中外遊客必至

廣州有一個神話故事，大家都信以為真。周朝時廣州名楚庭，周夷王時期連年旱災，民不聊生；一日，天上飄來五朵白雲，有五位仙人騎著五隻銜著稻穗的羊， 降落北面的越秀山。

仙人賜百姓稻穗，祝此地永無飢荒，然後駕雲而去，留下了五羊化為石頭在此地留守，從此廣州風調雨順，五谷豐登。所以廣州又稱羊城、穗城；因花開四季，又稱花城。為了感謝仙人，民眾於北宋建了五仙觀，經南宋、明、清，數百年間受戰火毀損，最後在1723年由清朝雍正重修，現今在惠福西路233號。五仙觀占地廣規模大，有十處殿堂，現在留下的是明清木建築，只剩儀門、後殿、東齋、西齋。石門額上有「五仙古觀」四字，內立五位仙人塑像。

五仙觀後面有「嶺南第一樓」，是座建於明朝的鐘樓，由紅砂石為基，中間有拱門通道，上建樓台可見7米的高簷，有一大銅鐘懸掛樓上，高3米，口徑2米，厚3寸；聽說古時候，這千斤銅鐘由一條細藤吊起，經久不斷，蔚為奇蹟。

行至越秀區，座落距今已有1450多年歷史的六榕寺及六榕塔，也稱花塔。南朝梁大同三年（西元537年）曇裕法師奉梁武帝之命，創建莊嚴寺和舍利塔，至康熙供黃銅精鑄的三尊大佛像。

花塔。

花塔九層為磚木結構，平面八角形，高約57米。塔身為井筒式結構，紅欄綠瓦，是廣州的標誌性建築。1100年，著名文學、書法家蘇東坡來寺，見寺中植有蒼翠的六棵榕樹，欣然手題「六榕」，後稱六榕寺。現在六棵榕樹已不在，寺門懸掛蘇東坡的「六榕」兩字，兩側有對聯「一塔有碑留博士 六榕無樹記東坡」。

現廣州有兩處南越國遺址：開國之君趙佗稱南越武帝，遺址在中山四路；第二代王趙眜稱文帝，遺址在廣州城北象崗山。南越國建於西元前203年，定都番禺。趙佗最初稱王，至南越國被漢武帝消滅，共傳五代王，歷時93年。

南越王1號宮殿及御花園遺址在禺山高地，依照西漢的長樂宮或末央宮建築形式而建，只開挖了500平方米，僅城址的百分之一。南越王1號宮博物館 內，有年代最早、規模最大的秦造船遺址。

五仙觀與嶺南第一樓。

秦造船工場遺址深五米，有三個並列的造船台、木料加工、枕木滑道，以及木墩構成的造船木台，還有當時的一些鐡工具、秦代和漢代的銅錢。

另外，在越秀山對面的象崗山出土的王墓和大量文物，當中有非州象牙及藍色玻璃片，說明南越國時，廣州已和波斯及非洲有海上貿易。據歷史記載，在兩晉南北朝，廣州已造出可載500、600人的船，一種樓船高四層，可以運貨；唐代中期能造遊艇和戰艦；宋代造船可載100人，備一年糧食，由指南針導航；元代的船可遠航到爪哇。

北京路是廣州古城的中軸線，是嶺南名街、商業中心；曾幾易街名，民國時為漢民路、永漢路，現為北京路。從西漢南越國到清朝，北京路與中山四路、中山五路、禺山市、西湖路、教育路一帶是廣州市中心，現在北京路畫為步行街，不再通車。

由於路口周邊一帶挖掘出秦漢番禺城及秦造船工埸、西漢南越國及御花園、明大佛寺、明城隍廟等十多個遺址，包含南漢及宋元明清等五個朝代；為保護這些遺址，街上加蓋玻璃鋼罩，街前立一中英文石刻地標「北京路千年古道」。兩邉林立的百年老店、名食店，這兒從早到晚熙來攘往，是中外遊客必到之地。

登五層樓 過往美景遭遮擋

少年時代熟悉的越秀山在城北，進公園後覺得上山的路變窄了，原來左右兩邊都建了圍牆及一棟大樓，與五層樓只隔一條小路。走回正門，看到五層樓的全景，前面有「廣州博物館」五個大字，是著名學者郭沫若所書；左右一對石獅，是紅砂岩石雕，抬頭望見樓上懸著一塊大匾：「鎮海樓」。樓的第一、二層由紅砂石條建成，三層以上是磚牆，外觀逐層收減，像塔形。

五層樓。

鎮海樓是城的至高點，高28米，蘶峨挺拔，青少年時登上五層樓，廣州風景盡收眼底，遙望珠江，遠處山巒重疊。但現在廣州到處高樓林立，遮擋視線，見不到珠江了。

登高樓時，逐層攀登木梯，每上一層可憑欄望遠。五層樓建於明代洪武十三年（西元1380年），當時為擴建廣州城，把宋朝的三城合併，開拓北城八百丈土地建城牆，橫跨越秀山，並建了鎮海樓立於越秀山頂。

鎮海樓經歷幾百年蒼桑，清朝又毀於戰亂，康熙26年（西元1687年）重修，現今的鎮海樓於1928年將樓裡的木結構改為鋼筋混凝土，磚石牆壁保留明代舊物。五層樓的展品包含新石器時代到近代，有4000多件文物、石器、銅器、古陶、文獻照片等，見證了廣州2000多年的歷史。「鎮海樓」橫匾的兩邊，有一幅黑底金字的木刻對聯，是清光緒年間兵部尚書的幕僚李隸華所作，十分悲壯，「萬千劫危樓尚存問誰摘鬥摩霄目空今古 五百年故侯安在使我倚欄看劍淚灑英雄」。

古牆下立了一塊銅牌，寫著「明城牆」，沿著城牆走，居然沒有一個遊客，想像古時城頭的雉碟（哨所）和穿盔甲的土兵。走完一條200多米下坡路，直到越秀公園北門盡頭處，還可以登上一段城頭。回憶少年時代跳過的荒草叢中石堆，原來是600年前的古城牆。

陳家。

陳家祠即陳氏書院，籌建於清光緒14至19年(西元1888至1893年)，是廣東72縣陳姓族人捐資合建的宗祖祠和書院，是供陳氏子弟進京考試的驛館，位於中山七路，以前是城市的邊緣。陳家祠由黎巨林設計，整座建築座北向南，占地1.5萬平方米，有前後東西四院，為「三進五間九堂六院」等建築組成。

陳家祠以裝飾藝術著稱，屋頂石欄窗戶有石雕、木雕、磚雕、陶瓷、鑄鐵作裝飾，屋脊有長達二十七米的飛龍雕塑，欄桿的木雕有波羅、荔枝、楊桃、木瓜等嶺南水果。祠外圍有青磚圍牆，形成一座外封閉內開放的建築群，是典型的廣東民間宗祠，為中國少見的雕塑藝術建築。

南海神廟在廣州東面的黃埔廟頭村，建於隋文帝14年（西元594年），供奉南海神，也是中國古代海神廟中，遺存最完整的建築群，面積三萬平方米，歷代不斷重修，現在的是清代建築，但保留唐宋建築五進的建制。

廟門前有石牌坊題為「海不揚波」，廟前有歷代石刻、華表、碑林、石獅、東漢的銅鼓、明代鐵鐘、皇帝題字等文物。南海神廟是出海遠行和過路的商船必來拜祭的地方，祈求一帆風順，生意興隆，平安回家。附近有一個小鎮，各地來的商人雲集，民間廟會熙熙攘攘。

十三行舊貌。

十三行路 延續19世紀盛況

中國的海上絲綢之路從西漢時已開始，隋唐宋時是頂峰；唐代的貿易船從廣州出發到東南亞、印度、波斯灣以及非州西海岸，明清時可到歐洲，航線達一萬公里。這座神廟見證了1400年的廣州航海史。

到了1685年，清朝康熙皇帝解除了長期的海上閉關政策，於康熙24年開放廣東、福建、浙江、江蘇四個港口，與西方國家進行海上通商貿易。康熙25年，粵海關官府招募了13家較有實力的商行，代理與外商貿易業務，「廣州十三行」就是當時的中介商行和壟斷集團。廣州十三行與山西、陝西商賈是清朝的三大富商。

舊海關大鐘樓。

廣州十三行原址，包括現在的廣州文化公園和左邊的十三行博物館，以前是水域，覆蓋範圍是今天的十三行路，東至仁濟路、和平路，西至杉木欄路、南至珠江岸邊的白鵝潭與沙面島。

1757年，乾隆皇帝頒布僅留廣州海關對外通商，擁有通往歐洲、拉美、南亞、東洋和大洋洲的環球貿易航線；無數來自各國的大帆船，先在珠江出口的黃埔港辦好入關手續，再進入廣州十三行口岸，停泊在沙面島外的白鵝潭。每年5、6月間來的各國大帆船，帶來工藝品和工業品、洋貨、東南亞的木材土產。在十三行商館卸貨交易後，外商收買中國絲綢、茶葉、瓷器漆器、國畫等，在9、10月間返航。

從十三行博物館的古畫看到舊時景象：對岸一列歐式十三夷館，館前的旗桿掛各國國旗，街上設有外商住宿和存放貨物的倉庫、天主教堂，以及茶店、絲綢店、畫店，茶樓酒肆小吃西餐廳咖啡館林立，還有作坊街。

不過，歷經清庭壓榨、鴉片戰爭等，十三行逐漸走向衰敗。1856年，英國炮轟十三行，引起廣州西關大火，廣州市民奮起抗清，抵制鴉片，向前來救火的清兵扔石頭。大火燒了三天三夜，所有商行、貨物及街道都燃為灰燼。

我在珠江邊的西堤二馬路下車，見大鐘樓，以前是粵海關；原來的清朝海關只是兩層的木樓，建大鐘樓時拆掉。廣州十三行每年上繳稅銀超過百萬，為清朝帶來的收入是朝廷收入是三分之一，並為皇家貴族提供無數西方的骨董玩物、珍奇洋貨等，通過粵海關輸送宮中。

大鐘樓是西方新古典主義建築代表作之一，建於1916年。樓高31.85米，頂層為穹窿頂，高13米，大鐘樓連地下室總共5層，由英國建築師設計，大鐘也由英國製造，鐘聲清脆，聲聞十里。大鐘樓現成為郵局，當時正在做郵票展覽。

文化公園南門就是十三行路。先去看了唯一保留下來的三層舊樓：青磚硫璃瓦、雕花欄桿的陽台，十三行路兩邊的三層仿古樓，就是根據這種型式建造。附近的和平路、漿欄路、第十圃路，環境全變了，做生意的人不說廣州話，用各種語言談生意，還看到黑人會說華語，使我大吃一驚。

十三行路及周邊的街區，是新開發的服裝批發市場，每天進出貨物數千噸，人流量逹數10萬次，商業輻射中國各地、俄羅斯以及東南亞地區。 現在廣州十三行 ，是19世紀的海上絲綢之路的延續。這次回鄕幾乎看了所有古蹟，而城市新的變化，使我認不出舊時的廣州了。