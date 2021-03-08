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台灣國家攝影文化中心 揭百年日本船公司神秘面紗

記者陳宛茜／台北報導
「國家攝影文化中心台北館」座落於台北市忠孝西路與懷寧街口，2014年獲指定為市定古蹟，本建築前身為1937年落成的「大阪商船株式會社台北支店」。圖／國家攝影文化中心提供
「國家攝影文化中心台北館」座落於台北市忠孝西路與懷寧街口，2014年獲指定為市定古蹟，本建築前身為1937年落成的「大阪商船株式會社台北支店」。圖／國家攝影文化中心提供

台灣國家攝影文化中心台北館昨天舉行首檔國際展「塵與時：從宇宙到居所」開箱典禮，同時宣告國家攝影文化中心將於3月25日啟動試營運。「我們等了幾十年！」推動攝影文化中心多年的前中華攝影文化協進會理事長全會華表示，「這是台灣攝影的第一步，也是跨出希望的一大步。」

國美館館長梁永斐指出，「國家攝影文化中心台北館」預計於3月24日舉行試營運記者會；如北市府的文資法因應計畫竣工查驗順利完成，預計於3月25日至4月18日試營運，歡迎民眾線上預約參觀；4月19日辦理開館典禮，於4月20日起正式對外開放參觀。

國家攝影文化中心選址於台北市忠孝西路和懷寧街交叉口的市定古蹟「原大阪商船株式會社台北支店」，由國立台灣美術館負責規劃及營運，國美館館長梁永斐表示，攝影中心總面積約751坪，典藏約1萬1千件攝影作品，包括清朝來台的西洋傳教士作品、日據時代寫真帖、前輩攝影師張才等人的作品。

國家攝影文化中心所在建築為1937年落成的「大阪商船株式會社台北支店」，是船公司的辦公大樓，一樓是船票售票處，二、三樓是辦公室，也租給其他公司使用。

原始建築由日本建築師渡邊節設計，為二戰期間台灣最後一批鋼筋混凝土建築，與台北郵便局、鐵道部、鐵道飯店等形塑台北城的重要的城市意象。此建築的特色是在屋頂轉角處有一東方傳統式樣攢尖頂的塔樓，原始塔樓歷經歲月摧殘原已不存，建築師則根據口述歷史與歷史影像重建，未來可能成為攝影展展室之一。

國家攝影文化中心共三層，一樓將有咖啡館、攝影圖書館與文創商店，二、三樓為展室與庫房。營運團隊表示，將在一樓打造「台北最美的美術館咖啡」。

國家攝影文化中心首檔國際展「塵與時：從宇宙到居所」由影像學者大衛．卡帕尼策劃。他從一張超現實主義大師曼．雷所拍攝的神祕灰塵照「灰塵滋生」獲得靈感，選出隱喻核災、沙塵暴、攝影產業變遷等主題的攝影作品，將於試營運期間展出。期間將同時推出以19至20世紀中期典藏品為主軸的主題展「舉起鏡子迎向他的凝視—台灣攝影首篇（1869-1949）」，以及介紹場館建築歷史的常設展「跨．交．通」。

●國家攝影文化中心台北館試營運期間預計從3 月 25 日（四）起至4月18日（日）止，民眾可透過線上登記方式預約參觀。線上預約預計將於3月10日（三）起跑。展覽與線上預約最新資訊請參考國家攝影文化中心官網：https://ncpi.ntmofa.gov.tw/

國家攝影文化中心走廊洋溢古典氣息。記者陳宛茜／攝影
國家攝影文化中心走廊洋溢古典氣息。記者陳宛茜／攝影
國家攝影文化中心的樓梯恢復百年前的典雅風采。記者陳宛茜／攝影
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「國家攝影文化中心台北館」屋頂塔樓依據歷史照片、建築史料及現場殘跡進行重建。圖／...
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