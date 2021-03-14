為天津瓷房子平反！奇樓深藏精蘊 見溥儀、婉容傳情物

帶紅色的鈞窯。

這陣子神遊網路，看到有人介紹天津瓷房子，有些讀者評論它是天津人眼中最醜陋的建築，更有人形容是「故意砸碎了許多瓷器貼在牆上」。種種言論，讓我回憶起一年多前在北京 自由行14天，我們包車赴天津一日遊，曾跟著瓷房子的講解員，仔細聆聽、盡力記筆記；如今眼前浮起那片片瓷情瑰寶鈞汝，真想為它伸冤叫屈啊！

華麗莊嚴大門口。

蟠龍盤屋頂 琉璃獅坐鎮

包車清晨六時出門，晚上九時回到旅館，雖然疲累非常，但天津的五大道、古文化街、義大利 風情街、麻花、煎餅菓子、泥人張、名人故居及王府等，都一一造訪過。其中記憶最深刻又最為喜愛的，恰恰就是這座部分天津人口中最醜陋的瓷房子，於是決定執筆為文，讓古物古瓷的愛好者有機會認識這座瓷美奇樓的另一番風情。

一行四人逛完義大利風情街，就走到這個全世界十五大設計奇特的博物館 「瓷房子」參觀，圍牆前面竟然遊人紛至，我這搶鏡頭快手在步入館前及參觀完後，兩個時段都搶不到外觀無人的鏡頭，周一都人潮洶湧，周末假日豈不要人人玩起擠油渣？

蟠龍高踞瓷房。

先大略介紹它的外觀吧！外緣有道如波浪起伏的平安牆，從步入外牆起，牆面上整排完整的瓷花瓶就夠引人讚嘆，再配以碎瓷片鑲嵌而成、彎曲有致的牆頂及小邊門沿，就更令人欣喜。

大門莊嚴典雅，頗有氣派。前庭有座貼滿瓷片的大龍影壁，中間有一個青瓷貼成的福字，外圍有著一圈休息椅；面對博物館，坐在椅上放眼瞧去，正門中有「中國夢」三字。

屋頂的蟠龍，龍頭高昂龍頸，環繞三匝直上雲霄；龍身沿屋脊向右盤來繞去，卻找不到龍尾，這真是 「神龍見首不見尾」。千萬別錯過那沿著屋簷而下的排水管，它鑲嵌著九隻清代磁州窯的瓷猫枕以及大量的紫水晶、黃水晶，可說是全世界最豪華名貴的一條！左邊連著突出的八角型閣樓，整棟貼滿瓷片瓷器的外觀景緻，顏色鮮豔中透著古典優雅，真是奇特無比。

近觀門口，台階下有對看起來不起眼，但卻有五百多年歷史的明代漢白玉獅子，台階上入口處，則是一隻明朝末年、有四百多年歷史的三彩琉璃獅。它原來有一對，座落在段祺瑞家門口，後來戰亂搬遷被損毀了一隻；如今這是世界僅存最大最早的三彩琉璃獅，走過的人們都會摸摸它，俗諺說：「摸摸獅子頭，萬事不用愁；摸摸獅子背，走路不會累；摸摸獅屁股，荷包滿鼓鼓。」這下子，人手一摸獅，幸運接踵來。

人面蛇身伏羲和女媧。

伏羲女媧像 抬眼目不暇給

乖乖排隊跟著講解員，先聽一段歷史解說，走到雙鳳壓一龍的丹陛石兩旁的台階上（據說是西太后慈禧和東太后慈安二鳳是天，被壓著的一龍是可憐的同治）。這座奇特博物館，前身是一座百年法式洋樓，2000年被張連志買下後，歷經艱難，到處找尋廢棄不用的瓷器碎片，其中以在三叉河打撈的破瓷器片最多。

原來，歷代帝都北京需要的瓷器，大部分經運河運送，到三叉河口後做最後檢查，把破損或不合格又不能流落民間的瓷器，在此打碎沉入河底，最好的才能改用陸運，送到北京供皇家使用。

這個瓷房子貼了7億多古瓷片；蒐集了1萬3000多個古瓷碗盤、4000多件古瓷器、400多件漢白玉石雕，於2007年完成改造，成為世界唯一的瓷器屋，當年9月3日正式展示在世人面前。

步入門內，一座不大的四層樓，首先進入眼簾的是氣和大缸，有人說是許願缸，裡面錢多多，可看不可摸。它正上方對著頂樓天花板的伏羲女媧人首蛇身像，抬頭仰望，女媧補天在中間，六條伏羲蛇身人面，左右各三條。每層樓裡擠滿了許多各朝各代的古物蒐集，唯一美中不足的是空間稍窄，藏品太多。

張大千荷花八屏。

上樓轉個彎 見張大千荷花

收藏的許多古物中，挑幾件聊聊，有狀元用的狀元書櫥；末代皇帝溥儀送給婉容皇后、鑲著從義大利來的鏡片的梳妝台；還有紅木螺鈿桌椅家具一大套，螺鈿是中國特有傳統藝術的瑰寶，就是用螺殼海貝磨製成人物花鳥、各種圖形或文字等，根據紋樣圖形的需要，而鑲嵌在器物表面的裝飾工藝。館中蒐藏的這一套，是官宦人家所用，桌面自不必再贅述，連椅背的縷空雕花都精緻無比。「皇恩欽賜」的豎匾也值得一提，原來張連志的高祖父是富裕的鹽商，道光時鴉片荼毒國民，民困國窮，這位高祖父捐了白銀一萬兩，因此道光賜了這個匾牌，成了傳家之寶。

婉容的美人鏡。

忘了是二樓還是三樓轉角，有一面牆，用瓷片鑲嵌了一幅大畫家張大千的荷花八屏圖，其中有些荷花是淡青色的汝窯瓷片貼上去的，汝瓷極少，據說台北故宮收藏最多，但也只不過二十一件。

還有一個筆者很喜歡的景點，就是八角亭二樓的魚盤天花板。它的中間先用瓷片貼上大魚外型，裡外有無數完整、不同樣式的魚盤，最中間那個帶有紅色的圓盤，顏色深淺有致，是鈞窯的極品。鈞窯汝窯都是古代的官窯，燒製出來的精品供皇家所用。

依筆者的經驗，走訪名人故居或有特色主題的私人博物館等文史豐盛的景點，常常是景點不大但內涵豐富，一定要跟著裡面的講解員，聽他們仔細認真的史實介紹，才能知道它的精蘊所在。否則會入寶山卻空手而回，不見真面目不知底蘊了。