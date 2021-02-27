日建築師團紀彥受邀改造 台4離島機場醜小鴨變天鵝

民航局決定改造綠島（左上）、蘭嶼（右上）、七美（左下）、望安（右下）4座離島機場，邀來日本知名建築師團紀彥參與。（中央社／維基共享資源、澎湖機場網頁）

七美、望安、蘭嶼、綠島這4座離島機場 將大改造，民航局表示，邀來日本 知名建築師團紀彥參與，要讓醜小鴨變天鵝，未來綠島航廈內抬頭可見海底世界壁畫，七美機場有雙心石滬意象。

七美、望安、蘭嶼、綠島機場航廈外觀並不優美，且規模不大，航廈也已老舊，民航局決定大改造，除增加使用面積外，最重要的是要融入當地的自然景觀及人文特色，讓4座偏遠離島機場成為當地觀光亮點及新地標。

民航局說，4座偏遠離島小機場大改造計畫，委託台灣 建築師許宗熙負責綜合規劃及基本設計，許宗熙請日本知名建築師團紀彥共同合作，目前桃園國際機場第一航廈外觀如多了一雙展翼翅膀造型，就是10年前擴建時，由團紀彥操刀設計。

民航局說，團紀彥已親赴4座島偏遠離島機場，了解當地自然景觀及人文，也提出設計概念，設計團隊根據每座機場的現況條件、地理環境及地域特色，將量身訂做小而美的機場，目前正進行基本設計。

根據設計團隊的規畫，七美機場改造後，航廈面積約為原來的1.5倍，外觀有七美島周遭5處海灣造型及雙心石滬意象，外牆採用島上居民普遍使用的珊瑚礁石質感的石材，室內運用咕咾石與白色壁面，展現島嶼風情。

改造後的望安機場航廈面積約為原來的1.6倍，外觀以展開雙翼的弧線造型面對港口，展現開放熱情方式迎向台灣本島，並透過珊瑚礁石材外牆、屋頂天際線及室內文石與白色壁面，傳遞現代與地方風貌融合。

綠島機場原有航廈建築外觀狀況良好，但周遭建築造型不一致，未來將在機場站前廣場增建彎月型屋簷通廊，整合不規則形狀的建築群，並在彎月通廊的中心設置山石的圓形地景庭園，呈現綠島海山粗曠地景起伏變化的新門戶意象，室內以綠島特有魚類為主題，抬頭可見天然壁畫呈現的綠島獨特海底生物世界。

蘭嶼機場主要擴建157坪，停車區增建戶外觀景台與廁所，航廈外觀維持雅美族特色的拼板舟造型及傳統圖騰裝飾，新增階梯狀戶外造型雨遮，串聯停車場區新設傳統地下屋造型的瞭望台建築物，藉由新舊建築物融合，重現蘭嶼島雅美族傳統文化的在地特色。

4座偏遠離島機場也將栽種大量原生物種，例如，將規劃100多種蕨類植栽於蘭嶼機場園區內，也打造望安機場為仙人掌植物園。

民航局說，4座離島機場改造預計於明年辦理細部設計，2023年同步施工，2025年完工。