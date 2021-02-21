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富比士旅遊指南評鑑 全台8家飯店上榜

中央社／台北21日電
台北文華東方酒店的客房，盡顯細緻奢華的歐式設計美學。（圖：台北文華東方酒店提供）
台北文華東方酒店的客房，盡顯細緻奢華的歐式設計美學。（圖：台北文華東方酒店提供）

有旅遊界奧斯卡之稱的富比士旅遊指南日前公布第63屆評鑑榜單，台灣共有8家飯店及2家SPA中心上榜，其中台北文華東方酒店是唯一獲得5星評價的飯店。

富比士旅遊指南（Forbes Travel Guide）被譽為酒店界的「奧斯卡」，是國際最具權威性的評比機構，多年來為旅遊行業提供最全面的酒店、餐廳和芳療中心的評鑑及評論。

富比士星級評鑑是由一群專業的評審團隊實際入住酒店，以匿名探訪調查的方式，依據高達900項嚴苛考核的標準，評估國際主要城市中指標性頂級酒店的各項服務及設施，進而評選出5星、4星或值得推薦的名單。

富比士旅遊指南日前公布第63屆評鑑榜單，台灣共有8家飯店及2家芳療中心上榜，包含5星評價的台北文華東方酒店；4星評價的台北晶華酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、台北萬豪酒店、台北W飯店；值得推薦的誠品行旅、台北君悅酒店、寒舍艾麗酒店。

2家獲得4星評價的芳療中心為台北文華東方酒店芳療中心、台北晶華酒店旗下的沐蘭SPA。

其中台北文華東方酒店是全台第一且唯一連續5年榮獲富比士五星大獎的酒店，台北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，富比士旅遊指南作為全球旅遊業界舉足輕重的重要評鑑，能夠連續5年成為全台灣唯一獲得五星最高殊榮的國際酒店，是至高無上的榮耀。

貝理卡說，尤其去年疫情重創觀光旅遊產業，對於所有國際觀光飯店業者來說更是相當艱辛的一年，但他們堅守品牌的價值，從未對服務品質有所妥協。

台灣 觀光 奧斯卡

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