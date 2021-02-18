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台日月潭水位16年來最低 遊客搭船要爬3層樓

記者黑中亮／南投19日電
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓高。(圖：日管處提供)
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓高。(圖：日管處提供)

台灣南投縣日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，蓄水量僅58.72 %，但受到今年雨量少，加上春節後配合彰化、雲林一期稻作用水，日月潭水位持續下降，和滿水位落差達7公尺，不僅潭面縮小不少，連水社、玄光寺、朝霧及伊達邵等4個碼頭，不少遊客登、下船要爬3層樓，讓日月潭國家風景區不得不啟動警戒措施，關閉部分碼頭。

日管處處長簡慶發說，日月潭確實已達遊船的警戒水位，四個碼頭已有部分碼頭暫時關閉，但仍然維持觀光船的停靠載客，目前除了加強浮橋檢測，及加貼防滑條外，也呼籲遊客上下橋時手要扶好手扶把，腳步要踩穩，才不會因為這個坡道太陡，然後造成這個意外摔傷。

來源：聯合影音

日管處透露，日月潭水位其實早已經低於碼頭警戒水位743公尺，今天741.4公尺不但是最低水位記錄，而大前天更一度低到740.97公尺，蓄水量跌落56.45 %，已通知遊艇業者小心航行；另由於水位持續下探，日月潭九蛙疊像從去年11月起全部露出，潭岸周邊都快成草原泥溝。

台電大觀電廠表示，日月潭目前每天放水量約15至20秒立方公尺，惟進入潭區的水量僅5秒立方公尺，在入不敷出的情況下，每天至少短缺10秒立方公尺水量，警戒水位時已通報潭區船家，要透過調整浮排確保船隻泊靠與遊客上下船安全。

日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓...
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，遊客登、下船浮橋有如爬3層樓高。(圖：日管處提供)

日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，九蛙疊像目前封閉，但潭底早已...
日月潭水位持續探底，今天上午水位僅剩741.4公尺，九蛙疊像目前封閉，但潭底早已露出一片草原泥溝。(圖：日管處提供)

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