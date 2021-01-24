「玫瑰玫瑰我愛你」傳唱 背後有上海猶太難民故事

從1933年到1941年間，有超過3萬猶太難民到上海。上海猶太難民紀念館歷時3年擴建後，2020年12月重新開放。(中央社)

上海猶太 難民紀念館歷時3年擴建後，去年12月重新開放。其中除了突出中華民國外交官何鳳山的貢獻，也記錄許多民間互動，像是「玫瑰玫瑰我愛你」這首經典歌曲和猶太人的關聯。

從1933年到1941年間，有超過3萬猶太難民到上海。多數人在此艱難展開生活，他們在這裡開裁縫店、當醫生、辦學、結婚，紀念館內展示了相關證書。儘管紀念館在陳述及說明文字上幾乎未見「中華民國」字樣，但這些證書的落款日期均為中華民國年份。

上海是當時全世界少數幾個接納無護照移民的城市之一，但猶太人離開歐洲前往中轉國家或目的國仍需要簽證。

1938到1940年間擔任中華民國駐維也納總領事何鳳山，就是國際上少數幾名願意對這些猶太難民施以援手、發放簽證給他們的外交官之一，他在2000年被以色列政府授與「國際義人」稱號。

當時到上海的猶太人多數集中在虹口區，也會與在當地的中國 人互動；「玫瑰玫瑰我愛你」這首中國歌曲能夠被世人傳唱，就與跨國情誼有關。

1939年，猶太音樂家約阿希姆（Joachim）兄弟來到上海避難，開了一家琴行，組織一支小樂隊，經常在霞飛路（現在的淮海中路）的一間咖啡館表演。

哥哥奧托․約阿希姆（Otto Joachim）認識了中國作曲家陳歌辛，陳歌辛將曲調哼給他聽，他記錄下來，於是就有了後來的「玫瑰玫瑰我愛你」，這首曲子也是1940年電影「天涯歌女」的插曲之一；1951年被美國 歌手翻唱成英文歌後迅速在美國走紅。

上海猶太難民紀念館除了呈現許多當年猶太難民的故事，還保留了經過翻修的摩西會堂，這是上海僅存的兩座猶太會堂舊址之一，雖然現在已經沒有使用，但仍可感受到猶太人在宗教信仰、教育等各方面的嚴謹與重視。