東京更美了！百年「銀座線車站」大改造 每站都有故事

京橋站帶有煤氣燈圖案的柱子，透出的光線隨著時間而有所改變。圖／©Tokyo_Metro_Co.,_Ltd.

受限於疫情因素，讓許多人苦於無法去日本 旅遊。興建於1927年，亞洲及日本第一條地鐵 的「銀座線」，近期已經陸續完成銀座站、日本橋站等車站的改造工程，帶來傳統與創新融合的設計風格。待未來前往東京 旅遊時，就會發現「東京又更美了！」

外苑前站光澤明亮的吊頂，營造出運動的輕盈感。圖／©Tokyo_Metro_Co.,_Ltd.

歷史悠久的銀座線，串連淺草、上野、日本橋、銀座、表參道、澀谷等東京多處精華區域和景點，銀座線希望透過這次改造和變身，為這條具指標及歷史意義的地鐵路線，增添更多的記憶樣貌和風景。包括銀座站、日本橋站、京橋站、青山一丁目站、外苑前站等車站，已於去年底開始以嶄新面貌亮相，除了通過設置站台門和無障礙設施等細節外，每個車站也都具有各自的特色。

日本橋站牆壁上的拱門、天花板的木質裝飾，代表了過去江戶的日本橋。圖／©Tokyo_Metro_Co.,_Ltd.

以「銀座站」為例，車站內打造了明亮、精緻的空間，具有時尚設計感；站內3條轉乘路線，則以顏色編碼來做區隔，每條線並以發光的柱子作為裝飾，銀座線是黃色，丸之內線是櫻花紅，日比谷線則是銀白色，方便乘客辨識。「日本橋站」則是以「橋之城」作為設計概念，傳達自江戶時代延續至今的歷史。另外京橋站的設計概念為「時間的畫廊」，外苑前站則為「運動的森林」，至於青山一丁目站，是以「優雅的城市景觀」作為設計主軸。民眾屆時造訪東京時，可以再細細欣賞。