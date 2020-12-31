河南開封天波楊府 楊家將一門忠烈精神常存

龍亭湖風景區，俯看天波楊府。(圖：本報系河南開封傳真)

「楊家將」、「楊門女將」，北宋楊家一門忠烈的故事，流傳至今不墜。宋朝的天波楊府，位於東京 （今河南開封）城內西北隅天波門的金水河旁。而現在的天波楊府，是開封市在1994年依據「宋東京考」、「如夢錄」、「祥符縣誌」等記載重建。

★世代忠良 宋太宗賜宅

楊業本名重貴，并州太原（今山西太原）人。少事北漢開國之君劉崇，賜姓劉氏，改名繼業。宋太宗平定北漢，命其恢復楊氏，單名業，授鄭州防禦使，知代州兼三交駐泊兵馬都部署，防禦契丹（契丹人建立遼國），以功升雲州觀察使。在陳家谷之戰中力戰被擒，絕食三日而死，卒年64歲。

天波楊府花園，小橋流水，曲徑通幽。(圖：本報系河南開封傳真)

楊家將原本載於史實的，是楊家三代主要三位將領，後被鋪寫成五代數十位男女英雄。

楊業忠心報國，楊家將世代忠良，宋太宗趙光義愛其清正剛直，敕在天波門的金水河邊建無佞府一座，賜金錢500萬建「清風無佞天波滴水樓」，並親筆書寫「天波楊府」匾額，下旨凡經天波府門前通過的滿朝官員，文官落轎、武官下馬，以示敬仰。

天波楊府新址位於開封龍亭湖風景區，由東、中、西三個院落組成，建築規格按宋朝正一品武官級別修建。中院是楊業處理軍機要事的地方，有鐘樓和鼓樓，以及展示宋代兵器和文圖齊備的「三十六式秘傳楊家槍法」的兵器殿，楊家的家廟孝嚴祠等。

東院有威武森嚴的點將台和排兵布陣的演兵場，是楊家將士們操兵練武的場所。西院是一座具有江南園林風格的楊家花園，北區有一座硬山式樓房，有迴廊連接，天波碧潭水從楊家西湖引入，從花園南部迂迴穿過水榭和東、西長廊，經過假山最後繞到花園北部。往前走，可看到假山、水池、曲橋、小亭子、水榭、竹林等。

★啟封故園 開封發源地

開封另一處有特色的景區，是位於中國 四大名鎮朱仙鎮的啟封故園；啟封樓，是故園的標誌性建築。朱仙鎮是開封的啟源，來到這裡，就是來到了開封的發源地。朱仙鎮作為中國古代四大名鎮，文化底蘊深厚。

啟封樓通體採用南非水膠木和太平洋地區的鐵木，榫卯搭建而成。寬36米，高16.83米，進深11米，為七門八柱結構，寓意啟封故地千年古鎮歡迎八方遊客，堪稱「中國第一大牌樓」。

烙畫，有國畫的含蓄、西畫的寫實。(圖：本報系河南開封傳真)

•烙畫、草編、汴繡 古樸精巧典雅

烙畫又稱燙畫、火筆畫，是利用高溫 碳化的原理，以烙鐵為筆，高溫代墨，在竹木、紙張、葫蘆、皮革、絲織物品上創作人物、山水花鳥蟲魚等工藝品。

烙畫線條簡潔自然、明快流暢，材料天然，既有國畫的含蓄、西畫的寫實，又給人以淺浮雕的視覺感，是中國極其珍貴的稀有畫種。據史料記載，烙畫源於西漢，距今已有2000多年的歷史，後逐漸形成以河南、河北等地為代表的幾大派系。以前，烙畫僅限於在木質材料上烙繪，具有一定浮雕效果，色彩呈深淺褐色乃至黑色。現代大膽採用宣紙、絲絹、羊毛氈等材質，從而豐富了烙畫這門藝術形式。河南民間工藝美術大師李哲，主攻中國傳統民間絕活、微雕、木雕，其中烙畫最為人稱道。他用烙鐵在羊毛氈上烙出各種人物、花鳥、風景畫等作品，因無底稿，每幅作品絕不重樣，古樸典雅，彌足珍貴。

草編公雞。(圖：本報系河南開封傳真)

開封草編在北宋時期已十分興盛，距今已有近千年歷史。草編有棕櫚葉編、麥稈編、玉米皮編、蒲草編、蘆葦草編、稻草編等材料。棕櫚葉編製的工藝品，比一般草編工藝堅實耐磨，存放久。它以編扣、結、穿等純手工技法編製成稚拙可愛的12生肖、蜻蜓、蚱蜢、青蛙、蝦、蜈蚣、龜、金魚、鶴、孔雀、鳳等。棕編細緻精巧，形象豐富逼真。

汴繡「美人記」之「月朦朧」。(圖：本報系河南開封傳真)

開封的汴繡，起源於宋代的宮廷繡，與蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡，合稱為中國五大名繡。

相傳北宋初年，官方在汴京設立綾錦院，安置各地刺繡工匠，專供製作皇室貴族顯要的用品。此後還成立「「文繡院」，雲集刺繡高手，將宋代刺繡推向輝煌高峰。然而，隨著宋室南遷，大批工匠被帶往南方，宋繡最後僅存在開封及開封周邊地區民間繡品當中。

汴繡現有40多種針法，依每幅繡畫主題和需求，選用不同針法繡製。製作一件繡品時，先選好畫稿，白描，把原畫勾勒下來，作為刺繡底稿，再選線、定針法。汴繡以繡工精緻、針法細密、圖案嚴謹、格調高雅、色彩古樸典雅著稱，對山水、人物刻畫層次分明，逼真傳神。