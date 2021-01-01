河南開封古都 包青天威震天下

開封府，北宋時期首府，威名馳譽天下。(圖／本報河南開封傳真)

啟封故園全景。(圖／本報河南開封傳真)

河南開封市，簡稱汴，古稱老丘、啟封、大梁、浚儀、汴京、汴梁、祥符，迄今已有4100餘年的建城史和建都史，是世界上唯一一座城市中軸線從未變動的都城。北宋稱為東京 開封府，有「汴京富麗天下無」的美譽。開封府作為北宋時期天下首府，威名馳譽天下。

開封府初置於五代梁開平元年，北宋時為天下首府，又稱天府南衙。作為京師之地，權貴多如牛毛，開封府尹的選任相當重要。歷史上包拯擔任開封府尹僅一年零三個月，卻因其執法如山、為民伸冤，成為正義的化身。只要說到開封，下一句一定是「有個包青天」。

清心樓，開封府最高的建築。(圖／本報河南開封傳真)

宋朝的開封府，掌管著整個都城轄區的民政、司法、捕捉盜賊、賦役、戶口等政務。正因為開封府特殊地位，開封府尹一職，一般都是由皇族親王兼任。嘉佑元年12月，包拯權知開封府，並授龍圖閣直學士，從三品官。由於包拯執法嚴明，鐵面無私，敢於碰硬，皇親國戚、貴族大員平時行徑大為收斂，一聽到包拯名字就害怕。開封府廣泛流傳著這樣的話「關節不到，有閻羅包老。」用閻羅比喻包拯的鐵面無私，清正廉潔，老百姓親切地喻為「包青天」。

大堂好威武！ 3口鍘刀嚇人

現今重建的開封府衙和景區，位於開封包公湖東湖北岸，與西湖的包公祠相互呼應，形成「東府西祠」格局。重建後的開封府，有府門、正廳（大堂）、議事廳、梅花堂、潛龍宮、清心樓、府司西獄等50多座大小廳宇。

最吸睛的是正廳（大堂）。大堂前廣場豎著「公生明」戒石，上面寫著「爾俸爾祿，民脂民膏；下民易虐，上天難欺。」大堂正中懸掛著「清正廉明」的匾額，大堂上擺著民間傳說的包公三口鍘刀－龍頭鍘、虎頭鍘、狗頭鍘，令人望而生畏。梅花堂坐落在梅花飄香的小院之中，是傳說中「包公倒坐南衙」的地方，內有包公斷案的塑像。

包公祠大殿內包公銅像，正襟端坐，正氣凜然。(圖／本報河南開封傳真)

包公祠又稱「包孝肅公祠」，是開封民眾為紀念清官包拯而建的祠堂。相傳早在宋末金初，開封就建有包公祠，明代的開封包公祠屢廢屢葺。現今的包公祠，是1980年代選址重建。

包公大黑臉？ 實乃白面書生

包公祠大殿內，有一座三公尺高的包公銅像，蟒袍冠帶，正襟端坐，正氣凜然。銅像兩旁陳列著反映包拯生平的歷史文物與典籍。傳統戲劇中的包拯形象，身材高大、大黑臉、額間有月牙印；但根據史料，真實的包拯，應是一位高約160至165公分之間的白面書生。

二殿展出開封府題名記碑、包公家訓、包公書法 手跡、墓誌銘等，以及他出仕時寫的明志詩，是他唯一留下的詩作：「清心為治本，直道是身謀。秀幹終成棟，精鋼不作鉤。倉充鼠雀喜，草盡狐兔愁。史冊有遺訓，毋貽來者羞。」

小籠包套四寶 鮮美特色小吃

灌湯小籠包，是開封特色傳統名點之一，歷史悠久，風味獨特，相傳在北宋都城汴京的餐飲市場中已有售賣，稱作「山洞梅花包子」，是當時72家正店之一「玉樓」的招牌，外形有「提起像燈籠，放下像菊花」之稱。

開封灌湯小籠包選料講究，製作精細，採豬後腿瘦肉為餡，精粉為皮，爆火蒸製。外形美觀，小巧玲瓏，皮薄餡多，灌湯流油，味道鮮美，清香利口。

炒涼粉，也是開封特色小吃。涼粉用紅薯或綠豆粉製成，加入少量的油，把涼粉放入平底鍋內，佐以豆醬、蔥、薑，熱香鮮嫩，焦而不糊。入口熱鮮香嫩，涼粉滑嫩不碎。

開封炒涼粉所以風味獨特，秘訣是其特製的西瓜醬。開封炒涼粉所用的西瓜醬，是由黃豆和西瓜發酵而成的豆醬，相傳源自北宋時期，開封人稱為「豆豉兒」。製作西瓜醬有一定步驟，選用的西瓜必是開封附近所產的品種，把黃豆煮熟了發酵，用西瓜、花椒水、鹽等拌勻了做成豆醬，炒涼粉時加入，味道就是與眾不同。

套四寶，因集鴨、雞、鴿子、鵪鶉四味於一體，四禽層層相套且形體完整而得名，是由清末開封衙廚陳永祥在傳統名菜「套三環」的基礎上改進而成。

四隻全禽層層相套，個個通體完整，沒有一根骨頭，醇香濃郁、肥嫩不膩，多種味道、回味綿長，是豫菜代表作之一。

三不沾紅薯泥，選用白薯、白糖、蜂蜜等原料，兌入花生油或香油烹飪而成，爽口開胃，甜香可口。

「三不沾」即不沾盤子、不沾筷子、不沾嘴。相傳當年慈禧太后西逃回鸞路過開封時，聽說紅薯泥特別好吃，品嘗後將之封為「御泥」。