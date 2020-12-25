四川黃龍彩池 人間瑤池

美麗黃龍。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

四川阿壩州黃龍風景區，距松潘縣城56公里，是中國 唯一保護完好的高原濕地。因溝中有許多彩池，隨著周圍景色變化和陽光照射角度變化，變幻出五彩的顏色，被譽為「人間瑤池」、「世界奇觀」。這一地區生存著十餘種瀕臨滅絕的動物，包括大熊貓和四川疣鼻金絲猴。1992年，被聯合國 教科文組織列為世界自然遺產。

九寨溝風景區和黃龍風景區，雖然都在阿壩州內，但九寨溝在九寨溝縣內，黃龍在松潘縣內，兩個風景區相距100公里左右。黃龍景區的名稱由來，源於主景區「黃龍溝」。

黃龍溝位於岷山主峰雪寶頂，是一條由南向北逐漸隆起的鈣華體山脊，溝內布滿乳黃色岩石，極像一條昂首的黃龍在雪峰下歇息。從溝口拾級而上，「巨龍」的脊背蜿蜓起伏，3,400個五色彩池，像龍鱗一樣疊蓋其上。黃龍的「龍身」長3.6公里，落差高達400米；涪源橋是「龍尾」，五彩池是「龍首」。

黃龍溝以「奇、絕、秀、幽」的自然景觀蜚聲中外，當地藏族稱之為「東日·瑟爾磋」，意為東方的海螺山（指雪寶頂），金色的海子（指黃龍溝）。景區以彩池、雪山、峽谷、森林「四絕」著稱於世，再加上灘流、古寺、民俗，稱為黃龍「七絕」。

除黃龍溝外，還有丹雲峽、牟尼溝、雪寶鼎、雪山梁、紅星岩、四溝等景區。特別值得一提的，是紅星岩景區和四溝景區。

紅星岩景區以第四紀冰川 作用形成的大量奇峰異石地貌景觀和冰川堰塞湖，為其顯著特色。位於海拔4300米的「紅星海」，湖面呈不對稱的五角星型，寧靜秀麗，周圍繁花似錦。在其懸崖中部絕壁上，有一眼紅色岩洞，像鮮血染紅一般，其成因至今未知。風起雲湧之時，岩洞隱沒在雲霧裡；陽光照射時，卻有曲紅色的光芒衝破雲霧，詭譎奇幻。

四溝景區距黃龍溝約12公里，為一條開闊的古冰川溝谷，海拔2700至4200米，地形複雜多變，既有高聳入雲的奇峰，又有開闊的河灘地帶。原始森林和冰川，地震遺跡歷經億萬年的滄桑變遷，至今仍然保持著當時的原貌，與美麗的田園風光，相映成趣。