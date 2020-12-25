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四川黃龍彩池 人間瑤池

記者王玉燕／綜合報導
美麗黃龍。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
美麗黃龍。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

四川阿壩州黃龍風景區，距松潘縣城56公里，是中國唯一保護完好的高原濕地。因溝中有許多彩池，隨著周圍景色變化和陽光照射角度變化，變幻出五彩的顏色，被譽為「人間瑤池」、「世界奇觀」。這一地區生存著十餘種瀕臨滅絕的動物，包括大熊貓和四川疣鼻金絲猴。1992年，被聯合國教科文組織列為世界自然遺產。

九寨溝風景區和黃龍風景區，雖然都在阿壩州內，但九寨溝在九寨溝縣內，黃龍在松潘縣內，兩個風景區相距100公里左右。黃龍景區的名稱由來，源於主景區「黃龍溝」。

黃龍溝位於岷山主峰雪寶頂，是一條由南向北逐漸隆起的鈣華體山脊，溝內布滿乳黃色岩石，極像一條昂首的黃龍在雪峰下歇息。從溝口拾級而上，「巨龍」的脊背蜿蜓起伏，3,400個五色彩池，像龍鱗一樣疊蓋其上。黃龍的「龍身」長3.6公里，落差高達400米；涪源橋是「龍尾」，五彩池是「龍首」。

黃龍溝以「奇、絕、秀、幽」的自然景觀蜚聲中外，當地藏族稱之為「東日·瑟爾磋」，意為東方的海螺山（指雪寶頂），金色的海子（指黃龍溝）。景區以彩池、雪山、峽谷、森林「四絕」著稱於世，再加上灘流、古寺、民俗，稱為黃龍「七絕」。

除黃龍溝外，還有丹雲峽、牟尼溝、雪寶鼎、雪山梁、紅星岩、四溝等景區。特別值得一提的，是紅星岩景區和四溝景區。

紅星岩景區以第四紀冰川作用形成的大量奇峰異石地貌景觀和冰川堰塞湖，為其顯著特色。位於海拔4300米的「紅星海」，湖面呈不對稱的五角星型，寧靜秀麗，周圍繁花似錦。在其懸崖中部絕壁上，有一眼紅色岩洞，像鮮血染紅一般，其成因至今未知。風起雲湧之時，岩洞隱沒在雲霧裡；陽光照射時，卻有曲紅色的光芒衝破雲霧，詭譎奇幻。

四溝景區距黃龍溝約12公里，為一條開闊的古冰川溝谷，海拔2700至4200米，地形複雜多變，既有高聳入雲的奇峰，又有開闊的河灘地帶。原始森林和冰川，地震遺跡歷經億萬年的滄桑變遷，至今仍然保持著當時的原貌，與美麗的田園風光，相映成趣。

黃龍五彩池。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
黃龍五彩池。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

冰川 中國 聯合國

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