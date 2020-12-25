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高原壤塘 文化淨土

記者王玉燕／綜合報導
壤塘藏戲。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
壤塘藏戲。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

壤塘意為「財神的壩子」，是個人口不足4萬的高原小縣，地處青藏高原東南邊緣；縣城所在地崗木達鎮，海拔3285米。當地人講，因為交通上人們取道阿壩州府等地，不須經過壤塘縣，很長一段時間，壤塘成了交通的半真空地帶，反而因此成為文化上的淨土，保存了比較原生的文化形態。

藏戲藝術有近600年的歷史，是藏族文化的活化石。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
藏戲藝術有近600年的歷史，是藏族文化的活化石。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

走進壤塘，宏偉壯觀的寺廟和塔林，矗立在壤山塘水之間，靜靜地守護著晨鐘暮鼓和繚繞的香火。壤塘的覺囊派佛教，孕育了覺囊派藏傳佛教文化，它的載體是三座著名的藏傳佛教覺囊派寺院確爾基寺、藏窪寺和澤布基寺，此外，還有夏炎寺、東壤塘桑珠羅布林寺等大大小小數座寺院。

手繪唐卡。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
手繪唐卡。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

唐卡：覺囊是目前唯一保留完整時輪教法系統的佛門宗派，同時保留相應的禪修和實踐經驗，代代相續，從未中斷。覺囊派唐卡，是眾多唐卡流派中獨具特色的一支；其最大的不同，是筆法線條精妙獨到，一氣呵成。

藏族石刻。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
藏族石刻。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

石刻：石刻是藏族民間美術眾多形式中，具有獨特表現手段和最有代表性的雕刻藝術形式之一。石刻在壤塘縣有著輝煌的發展史，如今在壤塘縣棒托寺，還珍藏著50餘萬片明清時期鐫刻的大藏經「甘珠爾」和「丹珠爾」石刻片，是目前全世界保存最完整、規模最宏大、內容最豐富的大藏經石刻孤品。

壤塘藏香。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
壤塘藏香。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

壤塘藏香：一般會選用上品藏紅花、珍稀檀香、當歸、降香、訶子、乳香、極品唐古特清蘭、優等冰片、昂貴小豆寇、百年藏柏、甘松、高山烈香杜鵑花、珍貴沉香、稀有琥珀等幾十味藏草藥和芬芳植物，以不同配方精心手工勾兌而成。

藏戲藝術：藏戲誕生於西元八世紀的衛藏地區，至今有近600年的歷史，是傳統宗教藝術與民間說唱，歌舞百戲相融合的結晶，覆蓋各大藏語方言區，被人們稱之為藏族文化的活化石。壤塘藏戲又稱為壤巴拉藏戲，是阿壩州最具代表性的藏戲劇種。它結合了當地傳統藏戲和安多藏戲不同的表演特點，形成獨樹一幟的藝術流派。

除了壤塘藏戲，嘉絨藏戲亦極有特色。馬爾康市黨壩鄉的尕蘭村，被譽為「嘉絨藏戲之鄉」，嘉絨藏戲是尕蘭文化的一大特色。在嘉絨藏戲中，意為「野牛舞」的「木茸」，常常作為開場戲演出。在嘉絨藏族人民的心中，野牛、獅子、老虎，都是神靈的化身，祭祀神山，感恩自然，在這之中，又以神牛的演繹最為傳神。

手繪唐卡。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
手繪唐卡。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
藏族石刻。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
藏族石刻。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
壤塘藏香。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
壤塘藏香。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
藏戲藝術有近600年的歷史，是藏族文化的活化石。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
藏戲藝術有近600年的歷史，是藏族文化的活化石。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

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