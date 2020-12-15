英電視節目訪台拍鐵道旅遊 對疫情控制具信心

英國電視節目「世界最美麗的鐵道旅行（World's Most Scenic Railway Journeys）」與交通部觀光局合作，到台灣拍鐵道旅遊專輯，將拍台鐵花蓮-台北段、台北- 嘉義段及阿里山森林火車3軸線。（交通部觀光局提供）

英國 電視節目「世界最美麗的鐵道旅行」與交通部觀光 局合作，到台灣 拍鐵道旅遊專輯，攝影小組對台灣控制新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情深具信心。

攝影小組人員已完成14天居家檢疫，正在台灣各地拍攝。

觀光局今天發布新聞稿表示，英國Channel 5主題紀錄片節目「世界最美麗的鐵道旅行（World's Most Scenic Railway Journeys）」公元2018年首播，每年播一季，是深受全英鐵道迷及深度旅遊愛好者喜愛的鐵道旅遊紀錄片節目，平均每集首播約150萬人次觀賞。

觀光局說，台灣是這個節目首次拍攝的東亞旅遊目的地，將拍台鐵花蓮-台北段、台北-嘉義段及阿里山森林火車三軸線，造訪花蓮縣、太魯閣、宜蘭縣、舊草嶺隧道、福隆、台北市、龍騰斷橋及阿里山等據點，介紹鐵路機電及工程建設，呈現鐵道沿線周邊美麗風光、永續旅遊據點、綠色觀光活動、部落文化與品茗產業。

觀光局說，相關內容預定公元2021年春季播出，希望英國民眾深入了解台灣風光與生活文化，也經由節目宣傳2022台灣鐵道旅遊年行銷主題，有助吸引英國民眾旅遊台灣，深度體驗，為台灣後續開放國境，迎接國際旅客準備。