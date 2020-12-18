四川九寨溝六絕 徜徉人間仙境

冬季由空中俯瞰九寨溝五彩池，如片片綠松石組成的鏡子。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

「瑤池本是在人間，堪笑凡夫安學仙。有路天堂通九寨，此中仙境任盤旋。」四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣的九寨溝，因溝中有樹正、荷葉、則查窪、盤信、黑果、盤亞助、故窪、彭布、尖盤九個藏族村寨而得名，是中國 著名的風景區，最高海拔約4800米。景區內處處都是原始森林，還有數量眾多的湖泊、瀑布、雪山，自然天成，已列入世界自然遺產。東方人稱之為「人間仙境」，西方人則將它譽為「童話世界」。

九寨溝處在青藏高原東南的尕爾納山峰北麓，主要由岷山山脈中呈「丫」字形分布的日則溝、則查窪溝、樹正溝三條溝谷構成，屬世界高寒喀斯特地貌。遠古時代地球處於冰期時，水中所含碳酸鈣質無法凝結，只能隨水漂流。到距今約1萬2000年前，氣候轉暖後，流水中的碳酸鈣質活躍起來，一旦遇到障礙物，便附著其上，逐漸積累，形成今天九寨溝中一條條乳白色的鈣質堤埂；這些堤埂堆積起來，形成堰塞湖，也就是所謂的「海子」。

深秋的九寨溝樹正群海，藍得醉人。 （圖：本報系四川阿壩州傳真）

仲春樹綠花豔，盛夏幽湖翠山，金秋盡染山林，隆冬冰塑自然。九寨溝四季景色各異，景觀分布在樹正、諾日朗、劍岩、長海、扎如、天海六大景區。九寨溝「六絕」，更是聞名遐邇。

翠海：水，是九寨溝的精靈，而九寨溝的海子（湖泊）更具特色。湖水終年晶瑩剔透、碧藍澄澈，明麗見底，古樹環繞，奇花簇擁。海子由潺潺溪流連綴一體，猶如用銀鏈和白絹串連起來的一塊塊翡翠，隨著光照和季節的變化，呈現不同的色韻。

雙龍海瀑布，原掩藏在密林深處，地震後水流量增大，更顯壯觀美麗。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

疊瀑：靈動飛揚的瀑布，有的從密林裡狂奔出來；有的瀑布從岩上騰躍呼嘯，幾經跌宕，形成疊瀑，激濺起無數小水珠，化作水霧。陽光照射，常出現絢麗的彩虹。

彩林：每到醉人的金秋時節，九寨溝便成了彩色的海洋；從谷底到山巔，千葉萬樹，色彩紛呈，一樹引領，滿溝呼應，整座山林都躍動起來。點點的紅，翠翠的綠，片片的黃，教人心神蕩漾。

雪峰：九寨溝的山峰，層巒疊嶂，山勢挺拔，眺望遠方，皚皚雪峰，盡收眼底。登上尕爾納山，極目遠眺，山巒逶迤，天象奇觀，一覽無餘。

藍冰：藍色冰瀑憑藉陡峭的岩壁掛起巨大的天然藝術冰雕，由淺而深，冰清玉潔，奇異 多姿。還有那些巨大的冰柱和冰球、冰掛、冰幔，組成璀璨耀眼的冰晶世界，共同演繹聖潔的冬韻。

九寨溝五花海前，遊客歡喜拍照。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

藏族風情：九寨溝處於青藏高原東南邊緣向四川盆地過渡地帶，是民族融合的大走廊。藏族人民保持著自身獨特的文化傳統，同時和周圍羌、回、漢各民族和睦相處，形成多元的文化格局。

2017年8月8日，強烈地震 襲擊了九寨溝，景區受到極大破壞。然而，大自然自我修復的力量是驚人的；經過兩年的修養生息，2019年9月27日，九寨溝景區重新開放。在初秋的晴好天氣之下，童話世界依然美麗，依舊是大自然造化賜予人類最美麗的樂土。