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和尚包子、糍粑、松茸煲雞湯​ 阿壩州美食陣陣飄香

文／王玉燕
和尚包子。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
和尚包子。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

說到阿壩州的美食，種類不計其數，有生態酣暢的藏族美食，有靠山吃山的羌族美食，還有精緻美味的回族美食。每道菜品，都是當地最具特色的佳餚，熱氣騰騰地端上桌來，陣陣飄香，令人食指大動，欲罷不能。

和尚包子是阿壩縣的特色美食，這種包子大小和小籠包子差不多，特點是包子內有湯。和尚包子餡種類繁多，有肉包子、素包子、混合型包子等。肉包子有犛牛餡，素包子有雜菌餡、人參果餡、酥油糌粑餡、元根餡、蕨苔餡；混合型包子有豬肉木耳餡、豬肉白菜餡、豬肉蘑菇餡、豬肉韭菜餡等。

酸菜麵塊。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
酸菜麵塊。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

九寨溝藏胞製作的洋芋米糍粑，以土豆為主要原料。製作時先將土豆煮熟，剝皮，然後在專用器具裡捶搗，使之成粘性很強的乾糊狀物；食用時切成塊狀，煮入酸菜湯內即成。吃時再根據各處口味放入精鹽、紅油辣椒或拌以蜂蜜、炒黃豆麵等，味道鮮美，營養豐富。酸菜麵塊，吃起來麻、辣、香、鮮俱全，是阿壩州獨具風味的一道家常菜。玉米攪團，則是羌族最可口的一款地方特色小吃，味道適口，麻辣酸香。

松茸煲雞湯。（圖：本報系四川阿壩州傳真）
松茸煲雞湯。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

松茸煲雞湯，重點在松茸。松茸是「菌中之王」，小金特產，營養價值極高。除了煲湯，還可煎、炒。拿松茸入味煲雞湯，別提那股鮮勁了，喝一口，全身如吃了人參果般舒坦。

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