北京城外別有「洞」天！古崖居 知性爬山之旅

洞窟代表與楓紅。（圖皆由作者提供）

去年11月初北京 自由行，因為返美班機臨時被取消，必須多留一天。想玩想看想吃的經典遊企畫14天全都走完了，這額外的一天，正逢秋高氣爽，四個人都想挑個簡單易爬的山去秋遊一番。在眾多第二線行程中，看到外觀特別有趣，有點像想像中的外太空 上洞窟照片，全票通過：就再包一天車，去遠征一下這座古崖居吧！沒想到啊，這個小景點竟然令人連番驚豔，回家之後，思念許久，仍想為它記錄點什麼。

北京城內外名勝太多，這個3A景點許多人可能聽都沒聽過。古崖居顧名思義就是古人在山崖上開鑿的洞穴居室，是華北地區最大、保存最完整的洞窟聚落遺址。它應該是唐人或最晚元人的傑作，主要使用於遼金時期，是用來居住、儲存及宗教祭祀，甚至可以避敵的洞窟。

紅林山谷。

無文物記載 千古之謎

告示上說：它堪稱千古之謎和千古之奇，至今仍是一團迷霧，歷史中找不到文物記載。說它奇是它隱蔽，朝陽、背風，還有水源，工程結構有七、八層之多，儼然是一座完整山寨，進可經略媯山，退可居山守險走避深谷，更妙的是古人在此開鑿了137個石室，全部石室圓則圓、方則方，門窗、炕灶、馬槽、壁櫥、煙囪等一應俱全。

北京的秋天真是有如想像中的天堂，一路開車過去，滿眼盡是紅葉艷麗銀杏黃澄，都讓我們讚嘆14天了。雖說行程中已爬過金山嶺及慕田峪兩段野長城，當車子經過長城蜿蜒而上的居庸關時，仍忍不住臨窗為這天下第一雄觀的敵樓側影，搶張它睥睨天下傲立芎蒼的風景照。每段長城都各有特色啊！

古崖居入門口牆上，被爬藤的鮮紅秋葉點綴大半，進入之後，先讀了幾段詳細的景點歷史背景介紹，再步入清幽小徑，就開始了這段原以為純是爬山健行之旅，沒想到成了個既有資料可讀，又兼長短適中不太難爬的郊遊知性之旅。沿途有好多個解釋牌介紹地質與岩洞，例如角閃二長花崗岩、捕擄體……等。

居庸關-長城。

花崗岩縫 長出樹花草

平日爬山看到光禿禿、看似硬梆梆的花崗岩細縫裡會長出小樹花草，覺得神奇，這回看到解釋牌，才知生長於花崗岩裂隙中的植物，通過其根系吸收裂縫中的水分和礦物質而生長；根系不斷變粗，使得花崗岩的裂縫不斷擴大加深，最後把花崗岩給迸破。而植物生長過程中分泌有機酸等物質，也會加速岩石的風化與分解，這個過程就叫生物風化作用。想想狀若岩石上的盆栽樹景，要經過多少年月與天爭命與石爭鋒，才能茁壯如斯？這個景點值得攜老帶小在登山樂中邊玩邊學地走一遭。

這兒既是古山寨，當然有寨門，可惜已風化，只留下方形的窩眼。旁邊有守衛人員居住的洞穴，這一帶的地下水一度很豐富，居民鑽井取水供整個山寨的人生活起居及生產之用。至今還留有一個枯井，井旁還有一個石磨供人憑弔洞窟人的生活點滴。

每次爬山，看到山岩上有著不同形狀的洞窟凹坑，從來沒想過它如何形成的。這回遠遠又見一個造型奇異引人的大岩，高踞半山腰上。路邊解釋牌說它是風蝕龕，怎麼形成的呢？原來攜帶砂礫的風姨，它的裙襬長期吹拂在岩石表面上，岩石不斷被侵蝕，就形成大小不一、形狀不定，或深或淺的坑坑洞洞。大自然的風力真也不容小觑！看看這塊大山岩是否有點像個長壽的象鼻老仙翁？

漫步小溪蜿蜒山岩夾道的小徑，慢慢走到一個 「大家庭」居住的兩層洞穴前面。仔細瞧瞧，左邊隱約可見有一小段石梯，上層是臥房、下層是廚房及馬槽，真是麻雀雖小五臟俱全。朋友眼尖，一回頭看到陽光下、常在招牌照片及電影中顯現的壯麗實景古崖居洞窟，鑲嵌在花崗岩山上，四個人三步並兩步地朝著它衝上去。

象鼻老仙翁。

奚王府。

奚王府 最莊嚴氣派

古崖居招牌洞窟附近的花崗岩山，基本上成半圓形，通常是因為球形風化作用而造成。我們看到的這許多居住洞穴，大部分是古代的聰明人沿著岩石的節理方向挖掘而得的。看看這個躲在好幾個大大的半圓形山岩中，環繞著紅葉的特大洞窟，外觀看來洞窟深邃，矩形門面整齊美觀，古人類智慧的結晶，令人嘆為觀止。

看完這壯觀的崖居群洞，原以為精采已過沒啥看頭了，沒想到柳暗花明又一村，更往前行，一路還有驚奇。緊接著來到一處有個長長的石梯，沿階而上又是另一個擁有大小幾十個洞窟，算算大概至少七八層樓的特大洞窟群，難怪考古學家說，古崖居是觀察地質遺跡和文化遺址完美結合的最佳場所。

古崖居擁有好幾座堪稱奇偉的洞窟崖居群，其中規模最大、結構最複雜、鑿工極精細，也最莊嚴氣派的是奚王府。當地人稱為「官堂子」或「清水縣衙」。告示牌說：現殘存有上下兩層、八個洞室，下層大殿有廊，由兩根粗大的岩柱撐起洞頂，後面鑿成神龕，龕前也用兩根粗岩柱撐住，後面有八根岩柱撐起宮殿式祭台，台前還有擺設供桌的凹形槽。從其形制和規模看來，這個官堂子很可能是議事、聚會，及祭祀的場所。

下午在連綿山巒起伏，秋葉滿山紅遍，及小徑秋色宜人中，踏上歸途。古崖居之旅為15天北京自由行畫上最完美的句點。疫情 緩和期間，人若正好在北京，想找個地方躲開人群爬山健行賞景，這個景點是最佳選擇。