台灣淡水新亮點！ 滬尾藝文休閒園區

酒店與園區相連。（記者羅建怡／攝影）

台灣 淡水古蹟多，老街夕陽、砲台、紅毛城與小白宮 ，幾乎是必列景點。此次訪新景點，去年底開幕的「滬尾藝文休閒園區」與區內新酒店「將捷鬱金香」，讓我開啟了對淡水的新印象，大片綠地或者鋪起彩色拼布，或是來場讓人迷醉的音樂會，或者開一場超嗨的泡泡派對，新團隊的妙點子，讓老淡水玩出了各種新意思。

此行，是應老友滬尾藝文休閒園區總經理陳淑慧之邀，參訪她的新作品。到訪當日，正在拼布展，陳淑慧說，「本來要拼放在戶外綠草皮上，想想，藍天白雲映襯著五彩拼布，綠野為底，該是多美畫面？可惜遇雨，改在飯店大廳。」未料，一塊塊美麗的拼布作品，拼貼起大廳的新美感，從入口到餐廳，一片花布海，震撼了視覺，也豐足了許多人因疫情乾涸的心靈。

拼布展改在室內，一樣精采。（記者羅建怡／攝影）

滬尾藝文休閒園區可算是新北淡水最新的景點，園區腹地大，包含禮萊廣場購物中心、國賓影城、將捷金鬱金香酒店(Golden Tulip)、葛林之森空中花園等四個部分，結合吃喝玩樂住與購，以及擁有全覽淡水河與觀音山最佳視角，若入住一晚，還能一起收進淡水夕陽、夜景與日出，感受嫻靜美好的淡水。

園區內的影城，感覺超時尚。（記者羅建怡／攝影）

園區就位於淡水紅毛城旁，順遊各景點極為方便。其中的禮萊廣場購物中心有咖啡 館、便利商店、影城與多家私房料理、連鎖餐飲，甚至台灣伴手禮專門店也入列，遇雨的日子或想躲避正午豔陽，遊逛個半天，頗為適合。

購物中心前方，就是時常舉辦活動的大綠地，綠野隨坡起伏，水池上應對大師作品，據說，水池與蜿蜒的水道，設計理念來自淡水河；池中的水滴狀裝置藝術，靈感則出自相隔咫尺的「一滴水紀念館」。

地址：新北市淡水區中正路一段2號

電話：02-2621-1918

時間：09:00～23:00（商場11:00開始）

將捷鬱金香 淡水新地標

淡水的最新飯店，是一身純白的將捷鬱金香酒店，它是淡水最新地標，從淡水河沿岸都能看見它的身影；它的水岸藝術造景，入夜點燈更美；此外，每間客房都有陽台，面河房型開窗就能擁抱淡水河，就算整天不出房門，懶坐在陽台，也能收覽淡水千變萬化之美，加上咖啡與書，完全滿足。

和式房空間更大，適合親子同住。（記者羅建怡／攝影）

新飯店的特色，是每間客房都有獨立陽台，一面收山景，以及高爾夫球場的大綠野；一面收河景，淡水河、觀音山全入眼。推薦四小床的日式套房，榻榻米鋪面、房內空間有23坪，更適合親子度假。

將捷鬱金香最迷人的所在，我認為是三樓的葛林之森空中花園。高度恰巧收覽淡水河和觀音山，前景則是美麗的大綠地，以及蜿蜒河道、水池對映，餐廳也提供飲料與點心，坐在戶外從夕陽等到星月高掛，很是閒適。

一樓河畔餐廳則是全天式的自助餐廳，早餐羅列了淡水小吃鐵蛋、魚酥、阿給等，陳淑慧說，都是在地名店直送，方便遊客免排隊，一次嘗鮮。午晚餐則新增季節料理，10月起就有萬里蟹上桌。

將捷鬱金香的母集團，是歐洲飯店第二大品牌Golden Tulip，目前全台僅4間鬱金香酒店，分別是淡水將捷、台南榮美、台南榮興、苗栗馥藝金。酒店步行可抵淡水河畔，距離淡水老街也不會太遠，淡水二日遊也很精彩。

地址：新北市淡水區中正路一段2-1號

電話：02-2621-0333

交通：淡水捷運站「滬尾藝文休閒園區」免費接駁車，或於淡水站轉乘公車紅26、757、837、857至滬尾砲台站