張家界冬日遊 巧搭纜車賞「神山」

張家界武陵源奇石遍布。（圖皆由作者提供）

揮別台北的陰雨綿綿，在夜幕低垂時，飛機平穩的降落於長沙的黃花機場，外子一路上頗為激動，頻頻述說32年前從美經香港返回長沙家鄉祭祖的經過，如今頗有人事全非、世事滄桑、歲月如梭之感慨。張家界是此行的重點，之所以沒有直飛張家界，是因為我們想去中國最美的小鎮──鳳凰古城一遊。

翌日清晨，領隊告訴我們接下來這六天都是晴空萬里的好天氣，恭喜我們是帶著「陽神」同行，不僅如此，原本例行在冬季維修的天門山纜車破例開放兩天，而我們正好碰上，兩個大好消息頓時讓大夥都頗為振奮，齊聲歡呼鼓掌。一路上晴空萬里，寬闊筆直的高速公路，路旁類似美式建築的農莊，感受到湖南農村的富裕，雖時值12月，卻毫無冬天的景象，從長沙去湘西是一段頗長的路程，但並不覺疲倦，一路西行，於下午近3時半左右抵達了這座已有300多年的湘西古城──鳳凰。

鳳凰古城沱江泛舟。

鳳凰古城 依山傍水

鳳凰又名「沱江古鎮」，傳說古時有鳳凰從此地拍翅而起，小城從此有了這個美麗名字，這座小鎮建於清康熙43年（西元1704年），沱江穿越而過，古貌猶存，城內青石板路加上兩旁的清代古老建築物，彷彿置身於另一個世紀。而大多數人所以知道鳳凰古城，則是從出生於此地的文學作家沈從文先生的鉅作「邊城」而來，在古城孕育的大學者筆下，青山、綠水、扁舟一葉，帶著朦朧、浪漫、似水柔情，如世外桃源般，雖說書中並非是描述古城，卻彷彿正是古城的寫照。

導遊說，從現在起所有的女士就是書中的翠翠，男士們請帶著你的翠翠參觀沈從文先生的故居，也從講解員的口中知悉了沈從文與張兆和的愛情故事。這位被譽為世界鄕土文學之父的沈從文先生，雖然只有小學學歷，但作品被幾十個國家翻譯，然而他的愛情雖美，卻終究敵不過現實世界的一切，令人唏噓。

另一位土生土長的鳳凰人則是民國第一任總理熊希齡先生，他的故居質樸，一生致力慈善，親手創辦香山慈幼院，與民國才女毛彥文的愛情故事亦傳為佳話。當年毛女士的蜜友在她結婚時，戲謔曰：「舊同學成新伯母，老年伯成大姐夫。」亦傳為佳話。後來熊先生病故香港，而毛女士則是在台灣 定居、終老。我們總是聽到「湘女多情」，而這二位「湘郎」也遑多不讓，令人動容！

接著來到楊家祠堂，是一座四合院、兩層木造建築，也是唯一在古城內的祠堂，有座戱台工程精細，祠堂內放了滴水床、雕工細膩，足以證明土家族人是有文化的；另有一台婚禮迎娶的轎子，造型迷你，據說當時結婚早，新娘子尚未成人，而當地土家族居民身材較小，看上去只有電視劇演出的花轎尺寸的一半，想像新娘子坐在裡面，哭哭啼啼，因為「哭嫁」是每個女生從小就得學習的課程，不哭還不行呢。

鳯凰古城夜景。

沱江夜色 燈火璀璨

步行至城東的東門城樓，原名「升恆門」，為鳳凰古城四大城門之一，緊依沱江。登上城樓，看著斑駁凹凸不平的城牆，有如沱江靜止的流水，靜靜的守護著這古城。黃昏時分，我們到達沱江邊，沱江泛舟乃古城九景之一，坐上了烏篷船，周遭安靜了下來，沱江的水緩緩的流淌著，兩旁則是有百年歷史的吊腳樓，如今已成為許多民宿，江水似乎不深，有些混濁呈墨綠色，行不久江面寛廣許多，江邊有座塔，水波粼粼波光漣漪，這是我在此地最喜歡的景點，心境頓時如沱江般的平靜安寧，真希望能夠在船上漂流久點。

岸邊酒吧林立，入夜時分燈火璀璨，是年輕人的最愛。上岸後，步行至虹橋，原名臥虹橋，又稱風雨樓。橫跨沱江之上，建於明洪武七年，已有600年歷史，有上下二層，橋上商店林立，不少土家族的特色產品。橋頭壁上鑲有黃永玉撰、黃永前書的對聯，真是書到用時方恨少啊！我們唸了好幾遍才唸通順，右聯：今宵皓月，誰在回龍潭上，華燈樓船，彩影蕩漾，弦歌映山映水。左聯：照眼春陽，廊橋正午時分，醉客雅旅，靚景如夢如詩。此時夕陽西下，晩霞餘暉襯托著江邊燈火，別有一番風味。

阿凡達奇石秘境

天門山 美景天成

次日清晨即已展開活動，從鳳凰前往張家界天門山國家公園，我們有三天的行程都安排在張家界，分別是天門山、武陵源風景區（阿凡達秘境）及雲天渡玻璃橋。

張家界因漢代名臣張良在此地隱居而得名，天門山一直被當地人奉為神山，也是湘西最高的山，據導遊說，天門山最早是沒有䌫車的，2003年時，有位天津的老闆來此旅遊，看上了天門山好風景，回去後找到了財團一起來開發，修路工程並不順利，經高人指點後，找到了一位風水師，在第三次開工時舉行了盛大的拜山儀式，據說當時風水師指出，修彎道時得點蠟燭祭拜，總計有100次，才能將工程順利完成，果然，這第三次修路終於完工，至今每年過年時都會舉辦點燃蠟燭祭拜山神。

興建纜車時，大師則表示，因為在背陰面，為了陰陽調和，所有的數字都要逢「九」，這也是為何纜車是從市中心城市花園為起點，通過火車站經過市區，計有99個䌫箱，直達天門山頂，比較我們數年前於瑞士經歷過不少的纜車，天門山䌫車工程較之毫無遜色，是世界罕見，也是全球最長的，尤其是最後一段直線上升，真是佩服工程人員的勇氣。全長7455米，全程近40分鐘車程，山峰聳立，崎頂怪石，當日晴空萬里，有如神助般飛翔在藍天白雲中，而腳下的天門山盤山公路，彎曲盤旋，多達99彎，有如玉帶般連接到天際，令人震撼。

天門山盤山公路。

透明纜車 驚險刺激

下了䌫車，一路走過1600公尺有豐富的森林資源及喀斯特地貌的鬼谷棧道，此條棧道全線立在萬丈懸崖中，如身處於大峽谷之中，有種登天下唯我獨尊之感。不久走到位於海拔1430公尺、寛16公尺的玻璃懸崖棧道，只見眾多同行者攙扶著緩步前行，驚呼與唉叫聲此起彼落。回憶當時自己太小心翼翼，對透明腳下的懸崖峭壁也只敢瞄了一眼，不敢直視，玻璃路面的確是太刺激。

之後，搭乘12次觀光 穿山電扶梯下山前往天門洞，這確實省下不少腳力，可以明確感受到我們一直在下山途中，終於看到天門洞了。天門洞呈南北走向，由觀景平台，經過長達999個階梯可直達懸掛於海拔1300餘公尺的峭壁之上，兩旁的山麓峭壁有如屏障般的襯托出中央這座世界最高海拔的天然穿山溶洞，高掛天中，宛如通往另一個未知宇宙，神秘莫測，氣勢磅薄，大有「我欲乘雲仙飛去，直入九霄攬乾坤」之感。

下山後，再次回首這長達999個階梯之上的天門洞，心想我們是背道而行，也就免去了爬梯之苦，大自然鬼斧神工的奧秘實難想像。從天門洞搭乘環保車下山，據說公路上每一彎道立有石碑，左邊是用朱紗寫的數字，右邊則是避邪圖紋，逢九則是立獨角獸直到九十九彎，可惜車速太快，無法仔細目睹，再度回首天門洞，令我又敬又畏，不盡合掌敬禮！

乾坤柱。

武陵源 自然遺產

「武陵源」高高的牌樓，開啓了我們在張家界第二天的行程，搭乘天子山䌫車一路向上攀升，這裡數十億年前曾是海洋，經過多次造山運動形成了如今的山谷奇峰，纜車外的風光頗有黃山氣氛，靈氣逼人，猶如仙境。天下第一橋是此區的精華景點，彷彿有神力這塊石板恰恰饟在兩座山峰之上，天下罕見，故稱為「天下第一橋」。

阿凡達秘境座落在袁家界景區內，石峰林立、千姿百態，「乾坤柱」如千面女郎般的變化萬千，雖說山峰並列各有其名，大家只有用自己的想像力各自表述其中意境，也不必在意它的名字了。輪流騎上了阿凡達的大鳥，彷彿置身於電影中的阿凡達秘境，自由飛翔、天上人間！天子山猶如縮小版仙境，將千座奇峰異石巧妙的安排，猶如一幅天然的山水國畫，也成為攝影師、畫家的最愛，一個轉彎景色冏然不同，天子山的神奇峰石、天然岩壁結合多姿的水景、雲霧，形成大自然的鬼斧神工，另人讚嘆、敬畏，而我除了拍照外，只想貪心的多看幾眼、希望自己也能多吸收幾分仙氣。

遠眺百龍電梯

百龍電梯 全球最快

百龍觀光電梯位於武陵源風景區，以「世界上最快的雙層觀光電梯、戴重量最大、世界上最高的全暴露觀光電梯」三項桂冠獨步全球，美景盡收眼底，電梯一晃而過、實在太快了，再次題醒自己好好把握當下，珍惜這美好的一切。

下山後步行至「金鞭溪」，是一條天然形成的溪流，流水潺潺，路旁獮猴與遊客互望，奇峰異石環繞，我們沿溪而上，景色優美寧靜，只可惜許多遊客將注意力放在獮𤠣身上，戲謔聲不斷，可惜了這良辰美景，我們一直走到巨石才回轉。武陵源區美景無處不在，在大自然的懷抱中，鳥兒歌唱，潺潺溪水合音，遠山含笑，小橋流水，令人望我！

當晩我們欣賞了「魅力湘西」秀，此秀是將湘西的特色搬上舞台，由馮小鋼導演製作，逐一欣賞「苗族鼓舞」、「邊城」、「爬樓」、「哭嫁」、「追愛」、「湘西趕屍」等歌舞表演，均為湘西的特色文化。舞台設計燈光均屬一流，演員賣力演出，只可惜太過炫鬧，或許與白天所見反差太大吧！

大峽谷玻璃橋。

雲天渡 天橋合一

聽到哈哈哈大笑三聲，原來是領隊見到玻璃橋上幾乎空無一人，並說到：這是今年以來首次看到橋上如此空曠。我們是當天第一個到達的團隊。換上了鞋套，小心翼翼地踏上玻璃橋，大夥兒或躺或臥，有位小童還在上面翻滾起來，似乎已忘卻了腳下萬丈深淵。這真是一項偉大的建築，高高掛在懸崖溝谷峭壁中，橋面共有99塊玻璃，為全球首座以玻璃為主要結構的大型橋梁，CNN將它列入世界上11座最壯觀的橋之一。

很意外的，我們這來自台灣的團隊被邀請參加360度虛擬實境體驗（360度VR 3D）的大汽球上，工作人員很仔細的替每位乘客戴上大眼鏡，影片播放中，彷彿自己走入山谷中，谷中百鳥爭鳴、群山怪石、形態各異的瀑布群、隨著海拔高度變化萬千雲辰，精采絕倫。原來那天才開始開放給遊客，而我們是第一批欣賞的旅客，被製作團隊拍成宣傳影片。

之後，實際走訪張家界大峽谷，更能體會出VR 3D中，集山、水、洞於一身的景象，峽谷的風情如畫似景，溪水清澈見底，鴛鴦戲水其間，見一身全黑卻有著紅冠鳥兒棲身溪旁樹上，美得脫俗。棧道依山傍溪，溪光山色美不勝收，這是一段洗滌心靈的路程，最後登上木船，溯溪而下，在峽谷中還穿上特製的圍裙及手套經過一段有如溜滑梯一般的滑行跑道，離開這美好、難忘的峽谷，可謂不虛此行啊！

張家界棧道

湖南湘繡 精細入微

歡樂的時光如梭，旅遊的最後一天 ，按照行程是參觀「簡牘博物館 」，沒想到當天封館，反而因禍得福，得以一償宿願，參訪「湖南省立博物館」，而此館的重點正是轟動國際、在地下沉睡2100年的長沙馬王堆漢墓中辛追墓。

隨著解說員講解及現場擺設，了解這位夫人乃湖南長沙國丞相夫人、死時約50歲，從出土的文物、器皿讓後人研究漢代墓葬及文化有很大的貢獻，現代化的博物館，搭配上解說員生動的描述，猶如上了一堂漢代歷史。

來到湖南豈能不去看湘繡，年輕又帥氣的館主親自招待我們，一一介紹了該館的鎮舘之寶，並拿出繡線實際操作，繡品形象生動逼真，二面繡呈現不同的景象，精細入微，刻劃細膩，不愧是中國四大名繡之一。

短短數日的遊歷，對於鳳凰古城的情意綿綿，張家界天門山、天門洞的雄偉壯闊，阿凡達秘境奇石遍布，結合著高山流水的天籟之音、峽谷中仙境般的境界，感官的振憾，難忘的回憶。