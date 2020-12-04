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沂河沿岸 名勝古蹟薈萃

文／記者王玉燕 
沂河，有「最美家鄉河」之稱。（圖：本報系山東臨沂傳真）
沂河，有「最美家鄉河」之稱。（圖：本報系山東臨沂傳真）

臨沂古稱沂州府，地處山東省東南部，素有「沂蒙山區好地方」之稱。沂河又名沂水，所經山區峰巒疊翠，平原一望無際，自然風光秀麗，名勝古蹟薈萃；沿岸有「沂源猿人」頭骨化石、大賢山織女洞、東安故城、北寨漢畫像墓、陽都故城、禹國故城、金雀山、銀雀山漢墓群、郯國故城等古蹟。

「沂源猿人」頭骨化石遺址，在沂河的源頭沂源，除了化石遺址，還有上崖洞舊石器遺址，中儒林墓葬群和姑子坪，西顧莊、曹家莊等一批龍山文化和大汶口文化遺存，東安古郡治所和齊長城遺址，唐代摩崖石刻等。

壓油溝燕柳湖 （圖：本報系山東臨沂傳真）
壓油溝燕柳湖 （圖：本報系山東臨沂傳真）

臨沂市蘭陵縣有個名字特別的風景區──壓油溝，開發現代農業生態旅遊。這裡三面環山，一面臨水，山清水秀，環境優美，民風淳樸，民俗古典樸拙，鄉土氣息濃郁，是典型的北方古村落代表。

景區依託壓油溝老村落及壓油溝水庫，涉及壓油溝、尚莊、上元等五個村居，占地面積約5000畝左右，域內種植板栗、核桃、山楂、花椒等各種果樹花卉苗木2100餘畝，經濟林帶100多畝，荒山綠化率達95%左右。

壓油溝之忘憂亭 （圖：本報系山東臨沂傳真）
壓油溝之忘憂亭 （圖：本報系山東臨沂傳真）

景區內百家特色美食匯集於此，展示出南北餐飲的美食文化；傳統古樸的百工坊小鎮，集天然作物與手工製作於一體，讓人們體驗傳統手藝，懷念老家的聲音。具有北宋建築風格的酒坊、茶坊、食店等，開設獨具特色的孫二娘酒館，搭建古戲台，供傳統地方戲曲、雜技、武術和茶藝表演之用，還原北宋時期繁華熱鬧的蘭陵農村山裡人生活景象，彰顯出別具風格的壓油溝旅遊文化。

古蹟 核桃 名勝

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