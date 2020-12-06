遊靈渠、下陽朔、看戲 桂林之旅三部曲

遊客坐上小木船渡江到靈渠兩江匯流處的鏵嘴。（圖皆由作者提供）

「桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林」，此話一點不假。但去陽朔之前，我捷足先登，來到了廣西興安縣的「靈渠」 。靈渠是現存世界上保存最完整的古代水利工程，也是世界上最古老的運河之一，至今已有2000多年歷史，與都江堰、鄭國渠齊名。到了靈渠，才覺得不虛此行。

「北有長城，南有靈渠」，靈渠最大看點是坐上小木船渡江到兩江匯流處的鏵嘴，親身體驗連接湘、漓二江的江水交匯中心，欣賞二江磅礡氣勢，正印証了「不到長城非好漢，不遊靈渠更遺憾」 這句話。靈渠全長37.4公里，是秦始皇於秦33年為一統中國 大業而建，靈渠的開鑿，溝通了長江和珠江兩大水系，從秦朝至民國2000多年來一直是中原和嶺南唯一交通樞紐。

靈渠的地標。

靈渠堤岸步行 心曠神怡

靈渠有著 「灌溉工程界的諾貝爾獎」稱譽，是首批國家級風景名勝區、世界文化遺產之一。在靈渠堤岸步行，令人心曠神怡，我一路還參觀狀元橋、秦皇宮、觀音閣和三將軍墓等景點。兩江江水把這些景點串聯在一起，就是一幅難得一見的「中國古代水利灌溉工程長卷畫」，我迫不急待地在岸邊拍照留念，定格這歷史一刻。

從靈渠搭車約一小時車程，就來到慕名已久的世界級旅遊勝地桂林，從這裡再搭乘四星豪華遊船直下陽朔。遊輪是雙層船倉，無論在船倉哪一個角落，對灕江的艶麗姿色也都能保持最佳方位，得到視角上美妙享受。遊輪在灕江上乘風而行，滿眼秀麗風光，好山好水，山外有山，姿態萬千，美不勝收。灕江水面清澈，一群群海鷗貼著水面展翅翱翔，水牛在江邊水面露岀牛角戲水漫游，勾畫岀一幅綠色生態，生氣盎然的自然景象，讓人陶醉不已，流連忘返。

乘坐四星豪華遊船游灕江四個多小時，遊船盡情穿行在千峰戀之間，奇峰夾岸，碧水縈回。船上，還可享受自助午餐，一邊品嘗桂林農家菜，一邊欣賞兩岸景色。自助午餐豐富多彩，新鮮疏菜現摘現炒，任意選用。我和朋友在船上享用鮮魚大餐，活魚活蝦，再配上道地的桂林米粉，吃口圓滑，一飽口福。當然，遊船上「重頭戲」是用相機以奇妙山河為自然布景，記錄這美好瞬間。

灕江水面清澈，一群海鷗貼著水面展翅翱翔。

小竹筏賞灕江 別有情趣

遊桂林高潮迭起，遊船抵達陽朔，便換坐小竹筏。從觀賞灕江風景，到觸摸灕江水，作灕江深度遊。這種小竹筏簡陋實用，十根粗竹捆紮成一排，竹筏兩頭微微翹起，頗具「箭船」架勢。竹筏上拴著兩張雙人靠背鐵架竹椅，可容二位遊客坐在上面。坐在竹筏上遊灕江別有一番情趣，船老大頭戴斗笠，挺立在竹筏後方，手持一根長杆竹篙掌舵前行。我坐在竹筏上貼著幽幽江水，擁抱一座座山峰，讓人置身湖光山色之中，叫人心馳神往。更叫人難以忘懷的是竹筏還要從灕江上游往下游衝過一個急流，驚險而又刺激。衝刺剎那間，岸上攝影 師已幫我用長焦鏡頭抓拍下這驚險一幕。當小竹筏靠岸時，攝影師便將已沖印出來的照片遞到我手中，讓我驚喜連連。

上岸便是充滿人文風情的陽朔古鎮，古鎮一眼望去像躺在山腳下的一座「流動市場」，由於依山臨水，街面生活氣息顯得格外活躍。這裡聚集了大大小小近百家商店，其中酒吧、小旅館 、飯館獨領風騷，不少店鋪都有中國民俗的蠟染、印章、書法等一應俱全，有濃郁的民族特色。而酒吧、西餐廳的興起，讓古鎮又披上一層西方色彩。在此鱗次櫛比酒吧咖啡一條街，一些業主卻是碧眼金髮的老外，還有從義大利來開酒吧的歐洲人。而受外來的影響，一些酒吧、小旅館外牆建築裝潢也吹起「洋風」，中西合壁，各式霓虹燈讓老街夜市更火紅。

陽朔古鎮像躺在山腳下的一座「流動市場」。

陽朔古鎮 中西合璧更紅

陽朔古鎮還有個「星世界藝術蠟像館」吸引八方遊客參觀，蠟像館主打好萊塢明星及中國影藝名人，瑪麗蓮夢露、史泰龍、阿諾、李連杰、成龍等好萊塢大牌明星，著名歌星鄧麗君等都以真人大小仿製，神態逼真，栩栩如生，可以假亂真，且能滿足遊客拍照合影的願望。為了招來遊客，蠟像館門口放了一個「光頭明星」 樂嘉的蠟像迎客。這一著還是蠻有噱頭的，樂嘉是因與孟非搭檔主持江蘇衛視熱播的大型相親交友節目而一舉成名，目前樂嘉是大江南北知名主持人。樂嘉蠟像站在蠟像館門口確能迎合一些粉絲前來參觀，在樂嘉蠟像旁掛著一塊醒目牌示：「拍照免費，觸摸收費」 。

桂林象鼻山是必遊之地，一眼望去整座山酷似一頭駐足灕江邊臨流飲水的大象，而水月洞有如象鼻，活靈活現。象鼻山集山青、水秀、洞奇、石美於一體，景色獨一無二，難怪象鼻山成為桂林的又一張「城市片名」 。進入象鼻山公園，不僅可遊覽水月洞，還可一睹雲峰寺、三花酒窖、愛情島、普賢塔等景觀。我跳上灕江邊一隻小竹筏，背對象鼻山，肩上用一根長竹篙杆扛著一對鸕鷀拍照，以示「到此一遊」，照片構圖妙不可言，值得好好留存。

環境藝術燈光效果在實景劇《印象.劉三姐》中發揮得淋漓盡致。

劉三姐 遊桂林壓軸戲

遊「靈渠」 、下「陽朔」 ，遊桂林「壓軸戲」 卻是觀看仰慕巳久的世界上第一部山水實景劇《印象．劉三姐》演岀。該劇以灕江水域為舞台，自然山峰及天空為背景，融合桂林當地600多個演員，以壯族、瑤族、苗族等不同少數民族服飾勾織成扣人心弦的演出，搭建世界空前的室外大舞臺。實景劇《印象．劉三姐》以60年代曾風糜大陸影壇的風光音樂故事片《劉三姐》為藍本，進行再創作，創造性地推陳出新，打造前所未有的用180度全景視覺的山水實景劇。

夜幕來臨，我早早來到陽朔灕江水域露天劇場，爬上看台最頂層，對山水實景劇《印象．劉三姐》演岀可居高臨下，一目了然，並能凸顯「寬銀幕」特別效果。該劇由大導演張藝謀與王潮歌、樊躍、梅帥元聯手執導策畫，以真山活水為 「銀幕」背景，龐大的演員陣容，大手筆的演岀，最大規模的環境藝術燈光及煙霧效果。一個多小時演岀，場景壯觀震撼，壯麗夢幻，驚歎「舟行碧波上，人在畫中遊」的山水夢境獨特的自然魅力，叫好又叫座。世界各地遊客到桂林游山玩水，絕對忘不了一睹「劉三姐」的風釆。

疫情過後，昔日甲天下的桂林已雲開見日。目前，桂林旅遊已經復蘇，桂林景區已恢復運行，82個A級景區室外部分已向遊客開放。