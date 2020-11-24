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台灣小鎮影片凸顯旅遊安全 獲美國麥哲倫獎金獎

中央社台北24日電
台灣交通部觀光局拍攝的台灣小鎮暨獨自旅行宣傳影片，獲美國旅遊界麥哲倫獎金獎。(截自台灣交通部觀光局臉書影片)
台灣交通部觀光局拍攝的台灣小鎮暨獨自旅行宣傳影片，獲美國旅遊界麥哲倫獎金獎。(截自台灣交通部觀光局臉書影片)

台灣交通部觀光局自2017年起致力推動台灣生態旅遊，獲國際肯定，新拍攝的台灣小鎮暨獨自旅行宣傳影片，以女性獨自旅行凸顯台灣旅遊的安全性，最近獲美國旅遊界麥哲倫獎金獎。

台灣觀光局今天發布新聞稿，觀光局與美國知名影片製作公司Black Buddha合作製作Taiwan–The Perfect Solo Travel Destination for Culture & Small Towns宣傳影片，日前傳出捷報，首次榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎（Magellan Awards）「亞洲文化藝術旅遊目的地」金獎。

台觀光局說，這支影片是去年為開拓新旅遊客源，鎖定年輕千禧世代與Z世代，依其旅遊特質量身製作的宣傳影片，以女性獨自旅行凸顯台灣旅遊的安全性，以愈在地愈國際的行銷概念，鎖定台灣陶瓷重鎮鶯歌與三峽為影片故事背景，帶出地方產業與人文特色，強化台灣文化與生態旅遊目的地的意象。

台灣368座鄉鎮區蘊含豐富人文，觀光局自2017年起，致力推動台灣生態旅遊，深受國際知名旅遊媒體肯定，先前的宣傳影片去年曾獲「亞洲生態友善的綠色旅遊目的地」銀獎，2018年獲「亞洲冒險旅遊目的地」銀獎後，今年宣傳影片以文化藝術觀光為主題再獲獎。

觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝說，目前全球疫情尚未獲得控制，美國旅客市場已開始轉型，以小團和保有安全社交距離的新常態旅行為未來的旅遊趨勢。

台駐洛杉磯辦事處長黃敏境表示，台灣是一個自由民主國家，各種不同種族、性別、性別傾向、宗教信仰等的人民都享有同樣的公民權利。台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，向世界展示了真平等的進步價值觀可在東亞社會裡生根。對於獨自旅遊者、女性和過境旅客而言，台灣是一個環境友善且安全的旅遊目的地。

台觀光局長張錫聰說，台灣觀光會持續做好迎接國際旅客到來的各項準備，以台灣防疫安全的狀況下，台灣會是跨境旅遊開放後國際旅客首選旅遊目的地之一，不同宣傳影片在此時可傳遞台灣觀光的精采。

台灣 觀光 美國

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