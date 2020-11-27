千年巨木、夢幻方舟…… 台灣拉拉山一日攻略

「夜間水舞」讓慈湖亮起來。（記者羅建怡／攝影）

為了一嘗爽脆的甜柿，在台灣 桃園市政府觀光旅遊局與雄獅旅遊帶隊下，我們發揮一日鐵人的精神，起早趕晚，衝上拉拉山探祕境、採甜柿，夜賞慈湖水舞，疲憊又滿足的踏上歸途。

對著巨木莫忘深呼吸。（記者羅建怡／攝影）

22棵神木 各有特色

到拉拉山，必賞神木。山林的前進之路，依序途經下巴陵、中巴陵、抵達上巴陵。上巴陵有間「最高」的7-11便利商店，旁有公廁，可以稍作休息，也為接下來的登山健行預作補給。

拉拉山又被稱為達觀山，位在桃園市復興區與新北市烏來區的交界。「達觀」在原住民語中，是「美麗」之意，據說這裡擁有全台灣面積最大的紅檜森林，也有人稱此為「北台灣氧氣最多的地方」，夏天則變身為「水蜜桃的故鄉」，入秋，甜柿成為主角。

現在正值拉拉山採甜柿的季節，當地餐廳也以其入菜。（記者羅建怡／攝影）

因為搭遊覽車前來，需得在山下轉乘接駁車，當地的計程車隊會沿途導覽，十多分鐘的車程很是精采熱鬧，車停生態教育館前，由此徒步上行。館內有原木座椅可憩，也提供飲水機、公廁，不少山友會自備泡麵在此簡便用一餐，山區清潔不易，建議盡量將垃圾帶下山。

拉拉山探訪神木群不難，步道 設施完備，初走是礫岩鋪成的平緩坡道，接著沿山起落的階梯登高，途間偶遇橫倒在階梯上的巨木，側身彎腰繼續前行，人與自然盡可能相合為一，走來輕鬆愉快，到此莫忘深呼吸，帶走滿滿的芬多精與山林能量。

園區在林務局新竹林區管理處列冊管理的有22株巨木，環繞一圈步道約3.7公里，樹齡介於500年至3000年間；其中，以編號5號的巨木樹齡最大，有2800年的歷史；編號18號的巨木則以188公尺的「樹幹胸圍」排名第一；編號9號的扁柏巨木位於區內海拔1500至1600公尺處，是具觀賞與實用雙重價值的常綠針葉樹，也是山區難得一見的奇木。巨木群步道走完全程約2小時，難度不高，老少咸宜。

園區內因常年潮濕，風化岩石表層都布滿青苔，樹上攀延與增生的植物群豐富，加上途間花草也引人目光，像是開著紫色小花的「蝴蝶草」，結滿綠色小果實的「野冬瓜」，因App軟體讓野生植物查詢更方便，邊走邊拍倒也樂趣無限。一般體力，至少得走到5號神木，一探2800年樹齡「最老」姿容；其中，2號巨木附近有棵紅檜，許多遊客會以手來回摩擦樹皮，聞嗅手上的檜木香氣，這棵老樹也因此展現不同其他的「油亮」丰采，也是一妙。

約莫走個十來分鐘，1到4號巨木就已走完，此處有休憩平台，可以休息再登高。沿著岔路口右轉，登上木棧道，沿著園區走一圈即可訪完所有巨木。往5號登高途中，一顆橫倒的巨木攔住去路，只見遊客毫不猶豫的一個個低頭彎腰，排隊前行，這是對自然的尊敬與禮貌，讓人感動；園區裡最年長的神木，周邊平坦的腹地小，由下往上仰拍效果更佳。

要特別注意，山區午後雲霧來得急去得快，雨水瞬間就來，建議帶上雨具，若遇雨路滑，上下山道要特別小心。

拉拉山（達觀）自然保護區

免費入園

電話：03-391-2761

地址：桃園市復興區華陵村7鄰29號

營業時間：8:00~17:00

採果季：6～8月盛產水蜜桃，8～11月水梨季，11～12月可採甜柿。

•上、下巴陵都有許多民宿，建議留宿一晚再登高。園區距離上巴陵約十多分鐘車程可抵。

交通：自行開車，可直接導航拉拉山生態教育館，有三個停車區。若是九人座以上的中大型車，需轉乘當地計程車上山。

霧氣瀰漫中的船型教堂。（記者羅建怡／攝影）

雲霧深處 藏諾亞方舟

在拉拉山的山林裡、雲霧繚繞之間，藏著一處鮮為人知的夢幻祕境，這是以聖經中的諾亞方舟為概念，打造的船型教堂，名為「加拉教堂╱加拉教會」。

「加拉」是泰雅族語「分支」之意，經歷多次颱風損毀道路而搬遷，1992年落腳於現址，也有一神奇傳說，此建築是上帝透過教會姐妹啟發而來的靈感。因位處偏僻，在僅有百人的卡拉小部落裡，造訪者少，此次為了採甜柿繞經此處，可惜因疫情未開放，但從外探，像極雲霧間漂浮著的一艘船，神祕又夢幻。

「船型教堂」的船頭向上揚起，上有十字架，細看下，乘風破浪的船頭處，有個如登陸艇般的開了個口，有樓梯直上二樓，直抵教友做禮拜之處。若是俯瞰卡拉部落，這所教會也是最突出最顯眼的建築，有人形容「彷彿一艘方舟停泊在綠色群山間」，也像在迷霧中引領著泰雅族人找到方向。若想入內一探，建議假日前來，廣場於假日有小農市集。

台灣基督長老教會加拉教會

電話：03-391-2013

地址：桃園市復興區華陵村11鄰170-1號

•除了加拉教堂，台灣還有其他兩座船型教堂，都是以聖經故事「諾亞方舟」做為設計典故，以「船」做為建築造型。包括台中東海商圈的磐頂教堂，以及台東縣樟原村的樟原教堂。

三龜戲水，需得在地人指引才看得出模樣。（記者羅建怡／攝影）

三龜戲水 可遇不可求

拉拉山所在的巴陵地區，山道途間有一平坦的木構眺望台，此地不只收攬壯闊山川谷地的數大美景，還有知名「三龜戲水」，但山區雲霧常起，要清楚探見這奇妙美景，得有些運氣。

「三龜戲水」源自大漢溪中上游的支流玉峰溪，在下巴陵前的山谷交會，因拉拉山地質較脆弱，受到河水侵蝕和風化作用後，山谷交錯、峭壁高聳，河道曲折迴繞於群山間，蜿蜒呈「之」字形；由高處下瞰，三溪交會處，凸出的山脈猶如三隻烏龜昂首，延伸的山巒則像似龜殼，因此得名。

地址：桃116鄉道5.2k處旁平台，距離上巴陵前一公里處。

•在地人指點，三龜中的大烏龜爸爸回首望著兒子小烏龜，背後母烏龜則機警的望向四周，一家三口的三龜形貌更添故事性；若想拍雲海中的三龜，「氣象報告說大雨過後，就快上山拍，肯定沒錯」。

阿公的狩獵石屋，也曾經是避難小屋。（記者羅建怡／攝影）

頭目領路 探獵人學校

車隊來到「山蘇的故鄉」，招牌寫著露營、生態、咖啡 、簡餐。走進店裡，與一般咖啡館無異，店主人秀一段口簧琴，然後說，「走吧！去祕境。」一派自然。就這樣，大家起身跟著泰雅族頭目梗將米作（漢名胡明德），探訪卡拉溪最上游的源頭。

祕境在不遠的森林裡，終點有頭目阿公留下的狩獵石屋與木屋，前進的路線有許多趣味知識，只見頭目在芋葉上「澆水」，他說，芋頭的葉片是絨質的，水滴在葉面上，會形成小水滴，而有毒的姑婆芋水珠無法凝結，會很快滑落，這是山林求生須知；途經整片台灣野生愛玉叢，還有約兩公頃的天然山蘇林。

跟著獵人的腳步，撥開草叢、穿越竹林，陽光穿過楓樹和尤加利樹叢，散發山林清香，經過崎嶇泥路、下行滑坡，不一會兒，眼前的景色豁然開朗，頭目一指，奔流而下的是「德倫瀑布」。

再往邊坡行，頭目指著一處岩洞，「這裡就是阿公的狩獵小屋，也是當年泰雅族經巴福越嶺來到塔曼山後，遺留的天然避難所，至今至少50年」，岩洞不大，平坦的石穴可容納整個家族約18人，裡頭置放著撐起火把的三角木架與石頭，默默訴說歷史，還有阿公時期留下的竹籃與狩獵用品，據說，海拔800公尺的祕境山林，山豬、山羊、山羌特別多，阿公狩獵後會在此休息，「算是獵人的中繼站」。

再往前行百餘公尺，則是間竹屋，掛牌稱「獵人學校」；這裡可讓遊客當「現代獵人」，體驗試射、試獵。

山蘇的故鄉

電話：0927-396620或03-3912505

地址：桃園市復興區華陵村11鄰180-10號

•泰雅生態原始林導覽：10人以上可預約生態導覽解說，導覽路線為咖啡館→德倫瀑布→阿公的石穴→溪流親水區→山蘇生態園(含原住民狩獵區)。

兩蔣園區 賞夜間水舞

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園（兩蔣文化園區）成立以來首次推出的「夜遊」行程，在拉拉山返程途中，我們在原本幽靜肅穆的園區，看到另一種亮眼精采。

全新的夜遊水舞，就在公園水岸演出，配合燈光、音樂，水波舞動，即起到明年3月底，平日晚上6至8時整點演出，每場次5分鐘；假日下午5時30分至晚上9時，半小時演出1場。此外，配合水舞演出，整個慈湖公園周邊步道、慈康、慈湖橋面都有光雕布置，草地上隨興擺放的幾顆光球，讓夜間氛圍多了點浪漫。

賞完水舞，慢步到慈湖南北廂房的「娜香美術館」，此地也配合平日營業時間延至晚上8時，假日至晚上9時，可以在老空間裡飲杯咖啡或養生茶，享受優閒的晚茶時光。

若早點入園，公園內有全台各地蒐來近兩百座的蔣公銅像，全身、半身、側身或是騎馬模樣皆備，每一座雕塑都有其藝術價值。慈湖後方的百吉林蔭步道也能順道走覽，至今保有完整豐富的次生林、原始林、竹林等林相，生態豐富，尋常可見黃嘴角鴞、竹雞、灰喉山椒鳥、大冠鷲、台灣藍鵲等，登高還可以眺望遠山及大溪全景。

慈湖遊客中心：03-3884437

地址：桃園市大溪區福安里