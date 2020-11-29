「普達措」零汙染 香格里拉人間仙境

普達措公園大門。（圖皆由梅芳提供）

一灣冰川 水，一條通天路，一塊鑲嵌在滇西北大地的翡翠，一個曾經是無人涉足的人間淨土，一個神話傳說中的世外桃源、人人嚮往的香巴拉——香格里拉。這裡沒有仇恨、戰爭，是一片寬容、安寧、祥和的淨土，匯集雪山、冰川、峽谷、森林、草甸、湖泊及純淨空氣。香格里拉有「高山大花園」、「動植物王國」、「有色金屬王國」的美稱，不僅有縱橫深切的大峽谷、遼闊的內蒙古大草原，還有莽莽的原始森林和星羅棋布的高山湖泊。這裡是尋夢者最久遠的夢境，是離去者最終極的回憶，是嚮往者最永恆的秘境。香格里拉在天堂的隔壁，是離天空最近的地方！

俯瞰虎跳峽。

最壯觀的峽谷 虎跳峽

虎跳峽，顧名思義，就是老虎能夠一躍而過的峽口。虎跳峽是世界上落差最大的峽谷，位於香格里拉縣虎跳峽鎮東部，分為上、中、下虎跳三段，全長約20公里。金沙江流過長江第一灣後，忽然掉頭北上從玉龍雪山和哈巴雪山之間的裂縫中硬擠了過去，就形成了世界上最深、最壯觀的峽谷——虎跳峽。虎跳峽是世界著名的旅遊勝地，每年慕名而來的戶外愛好者絡繹不絕。

我們從麗江出發，經過一個多小時車程，來到虎跳峽停車場。下車後再下1008個台階，來到虎跳峽的觀景台。這裡是整個長江江面最窄的地方，兩岸聳立著著名的玉龍雪山和哈巴雪山。虎跳峽之美，在於它的險與窄，最窄的江面只有15米寬，水流湍急，小舟幾乎不能橫渡。所謂虎跳的地方，其實是江心的一塊巨石，也就是說，老虎是借助江心的這塊石頭躍過長江的，所以這塊石頭被叫作虎跳石。石頭把激流一分為二，濺起如雪的浪花和陣陣濤聲。虎跳峽以奇、險、雄、壯著稱，上虎跳是虎跳峽的上段，是整個虎跳峽最窄的一段。

虎跳峽塑像。

我們沿著陡峭「雲梯」蜿蜒直下，摩肩接踵的人群正緩慢地移動。順著「雲梯」下了三四層後，隱隱約約能聽到江水沖擊岩石的聲音。終於，在下了五六層後，來到了江邊的觀景平台。離虎跳峽很近了，耳朵裡回響著巨大的轟鳴聲，就連兩個人對話也聽不清楚。觀景平台上聳立著一只「大老虎」雕塑 ，它前面的雙腳雄踞在一塊巨石上，張開血盆大口，彷彿在嘶吼，眼睛凝視著遠方，顯得一副不可侵犯的樣子。江中心矗立著一塊巨石，這就是著名的虎跳石，虎跳石周圍，激流奔騰。

石頭上的城堡 獨克宗古城

獨克宗古城位於迪慶藏族自治州香格里拉縣東南隅，「獨克宗」是藏語發音，意為「月光城」和「建在石頭上的城堡」，為唐代吐蕃王朝所建。古城依山而建，路面就地勢鋪築石板，自然起伏。至今，石板路上甚至還能看出馬蹄的印跡，這是歲月久遠的馬幫留下的信物。

獨克宗古城就是一個可以讓時間變得舒緩的地方，是一個能讓人找到安然的地方，只要走過古老的街道，撫摸斑駁的牆，或者仰望高遠的天空，讓陽光灑在身上，心就會安靜下來。她沒有麗江那麼滋潤、那麼婉約嫵媚、那麼風情萬種，她是一種古樸甚至粗糙的美，是一種裸露出本色而真實的美。

獨克宗古城。

獨克宗古城和麗江一樣也有一個四方街廣場，由此向東西南北延伸出四條街道，街道全由青石板鋪砌而成，兩旁是古老的藏式民居店面，這裡有著濃郁的藏族風情；蜿蜒的石板路上還留著當年的馬幫深深的馬蹄印，走在期間，處處都能感受古城那悠久歷史的氣息，彷彿能聽見幾百年前茶馬古道上馬幫們渾厚悲愴，高曠蒼涼的吟唱……。

2014年某一天的月光下，一場大火燒毀了古城大半的房屋，曾經熙熙攘攘、人來人往的四方街也消失了蹤影。除了那些匯集藏族、白族、納西族和漢族的建築被毀之一炬，還有古城裡面的一部分文物和唐卡作品也慘遭「燒害」。現在，我們看到的房屋基本都是重建的。

獨克宗古城曾經是茶馬古道非常重要的入藏集市，隨著時光的變遷，社會的發展，它已經沒有了曾經的集市原貌，只留下了帶不走的建築和世世代代居住在這裡的人們。

秀麗純淨 普達措國家公園

普達措的藏語是普渡眾生到達彼岸之意。相傳1600多年前，法王在建塘草原的林海深處發現幾處具有清涼、柔和、純淨、不傷咽喉、有益腸胃等神奇效用的湖泊，那裡的草甸被雲霧繚繞的原始森林緊緊環抱，於是感嘆：「建塘普達，天然生就」。普達措是中國大陸的第一個國家公園，規畫區管理面積1313平方公里，但目前只開發了3‰。已開發的部分，南面是碧塔海，北邊是屬都湖，兩湖之間是洛茸民族生態文化旅遊村和彌里塘亞高山牧場。

「普達措」藏語意為神助乘舟到達湖的彼岸。普達措國家公園的水質和空氣質量達到國家一類標準。公園由碧塔海、屬都湖和霞給民俗生態文化村三部分組成，海拔在3500米至4159米之間，是「三江並流」風景名勝區的重要組成部分。公園擁有地質地貌、湖泊溼地、森林草甸、河谷溪流、珍稀動植物等，原始生態環境保存完好。既有明鏡般的高山湖泊、水美草豐的牧場，也有百花盛開的溼地和茂密的原始森林。

普達措公園屬都湖。

每年的春秋兩季，是遊覽普達措最好的時節。春季，五顏六色的杜鵑花鋪滿山坡，秋季的普達措，則是一片五彩斑斕的景象。冬季最低溫度達零下6、7度，可見湖面上的大片薄冰、棧道上的零碎冰霜，銀裝皚皚、湖水清澈碧藍，有種蒼涼在心中升騰之美，美得讓人陶醉！

公園內主要的兩個湖泊：屬都湖、碧塔海，分別位於公園的南北兩側，相距10餘公里。兩湖之間有洛茸村、彌里塘草原等景點。我們在入口處乘坐景區環保觀光車，約20分鐘可抵達屬都湖景區。屬都湖湖水清澈碧藍，湖畔是一片綿延的高原牧場，春夏季節，草場上野花盛開，非常漂亮。冬季的清晨，湖面上水汽凝結，像一層白霧彌漫在水面上。草場沿湖搭建有步行棧道，走完一圈大約需要一個小時。我們沿著棧道穿過森林，動物們都去哪兒了？是天氣寒冷避寒去了？只有可愛的小松鼠，也為取暖一個勁地往遊人身上爬，嚇得我只躲閃，也不敢停步為牠來個美拍！沿著棧道緩緩前行，可至湖畔碼頭。湖中有游船，可環湖遊覽山光水色。

普達措國家公園是一個無任何污染的童話世界，湖水清、天湛藍，林濤載水聲、鳥語伴花香，是修身養性和陶冶情操的最佳淨域。 這裡是一個攝影愛好者的天堂，一年四季景色各不相同。春天可觀賞百花盛開的高山草甸， 夏天可以看著滿山碧綠，秋天可以觀看色彩斑斕的層層密林，冬天欣賞一片雪白下的碧藍湖波。普達之秋以重彩寫意，卻又透著灑脫超然之氣，靜看秋色變換，默守藍天高渺，雲朵嫻靜，鳥鳴葉舞，秋風曼妙，任時間靜流在秋季。深秋初冬季節，秋風蘸滿秋霜筆走千鈞，力貫秋葉，層林盡染，花楸似火，楓葉流丹，相互交織，相互輝映，彷彿那飛盈的夢悄然落地，又似佛子修成正果，放出彩瑞之光，溫和、純熟、通達、超然世外。在這美麗的秋景裡，生命釋然而升華，流光明了而遠去。

普達措公園不會給你雲霄飛車搬的刺激，也不如迪士尼 樂園那樣夢幻神奇。但是一個可以讓你一邊行走一邊感受自然美景的地方。

獨克宗古城藏繡藝術館。

很遺憾，我們只待了兩天，離開時，已經有了下次再來天堂的計畫，因為香格里拉還有很多景點，如哈巴雪山、梅里雪山、松贊林寺、巴拉格宗香格里拉大峽谷等許多美景等待著我們來旅遊欣賞，香格里拉，下次再見應該在春暖花開季節！也許我們還會在天堂長期生活。

旅遊小提示：

●香格里拉處於高海拔地區，注意高山症。旅遊時不要劇烈運動，而且日照強，注意防曬防紫外線，帶好防曬品。

●高原氣溫低，即使是在夏天，也要多帶防寒衣服。

●準備氧氣瓶，當感覺呼吸困難時，及時吸氧。