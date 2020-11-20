中國「百龍天梯」觀光重啟 難救張家界旅遊衰退

遊客在湖南省張家界武陵源搭乘百龍天梯欣賞峰林景觀。(新華社)

「您建造了世界奇觀...但卻有股淡淡的悲哀？」中國 著名的山水旅遊大城張家界，今年度因為疫情 封鎖的緣故而經濟重創，加上7月的連日暴雨侵襲釀成洪災，嚴重衝擊張家界引以自傲的觀光 旅遊。時至11月，隨著疫情的緩和與水患退去，張家界的知名地標——百龍天梯——也漸有人潮回流的跡象。但儘管當地旅遊再次活絡，看似生機復元的背後，張家界這個中國最早的旅遊重點都市，近年來的虧損頹勢卻也難有起色；而當年備受爭議的奇觀電梯，拆建問題與檢討如今也都淹沒在觀光經濟至上的浪潮裡。

以奇峰秀水聞名的湖南張家界市，是中國政府發展自然觀光和旅遊的重點規畫都市之一。在1982年時張家界森林公園成為中國第一座國家森林公園；而後其最核心的武陵源風景區，也被聯合國UNESCO登錄為世界自然遺產，更因此順理成章地成為中國官方核發第一批「5A級」的最高等級景區。

要坐百龍天梯前，要先爬一段長長的樓梯，至少需要半小時。(本報資料照片)

在武陵源風景區之中，國際知名的地標之一，就是高達326公尺、世界最高戶外電梯的「百龍天梯」。這座電梯的架設直接咬住砂岩山峰，三台玻璃景窗的戶外結構，每台電梯一次可以承載47人、運行速度達每秒3公尺，號稱全世界最快、高度最高的戶外電梯。

百龍天梯在2002年完工後投入營運，中間一度中斷停用、到2003年重啟恢復。人潮的絡繹不絕，除了中國5A旅遊的號召力之外，2009年的好萊塢電影《阿凡達》（Avatar）因為取景張家界，大大增加了國內外旅遊的吸引力，景區之中甚至處處可見阿凡達納美人的模型，原本張家界得名於漢代謀士張良的隱居地，時空流變下彷彿成了納美界。

然而百龍天梯的矗立也不是沒有爭議。建設初期曾引發了央視針對自然景觀破壞問題的報導，接連爆出環評審批放水、建造後也無力無技術拆除的困境，但是國家主導之下攸關經濟效益的天梯是非蓋不可，最終也在「官方評估利大於弊」的拍板定案中，讓天梯應運而生。

張家界百龍天梯登頂垂直高差達335米。(新華社)

儘管張家界遠近馳名，百龍天梯更是欲覽世界奇觀者趨之若鶩的打卡點，但2020的疫情爆發，湖南張家界同樣躲不了一切日常全面封鎖的命運；對於已經發展成觀光化的城市經濟來說，人流銳減造成的收益真空，在在令張家界甚為憂心。

隨著下半年中國疫情在確診數據上的緩和，秋冬以來中國國內旅遊也有復甦跡象，做為指標性的百龍天梯也終於有了重返登高的觀光人潮。

不過對比過往，現在初估一天約8000人的遊客數，依然遠低於去年同期一天超過1萬4,000人；而且在中國的旅遊經濟相關分析之中，對張家界的觀光財未來也感到悲觀——早在疫情的衝擊之前，2015年以來就有營收不斷下滑（從6億人民幣落到4億）、遊客數持續走低（從796萬降到596萬）的狀況，到2020的態勢則已經是眾所周知。

為了挽救頹勢，張家界和中國政府把希望寄託在了下一輪的城市更新項目——大庸古城——做為新一波人文旅遊熱點的代表；想重建春秋時代古庸國的景象，但卻也和其他類似的人造古城園區一樣，錯亂地蓋出各種明清宮。

但建設進度延宕，原訂2018年開幕到現在仍遲遲不見消息；同時在張家界旅遊集團董事長戴名清今年5月2日的「意外墜樓」身亡後，更讓整個營運的進度陷入完全不明的狀態。張家界官方更坦白表示，疫情之下大庸古城不可能開幕，能否力拼2021？無人可以保證。