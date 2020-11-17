新加坡「小販文化」 有望列入世界遺產

新加坡「小販文化」有望列入聯合國教科文組織的「非物質文化遺產」。圖為當地知名的忠忠小販中心。(中央社)

新加坡 申請將「小販文化」列入聯合國 教科文組織（UNESCO）的「非物質文化遺產」，專家評估報告指出，小販文化滿足申遺5大條件；政府間委員會（IGC）12月將開會最後決定。

新加坡國家文物局、國家環境局及全國商聯總會今天發布聯合聲明表示，UNESCO保護非物質文化遺產政府間委員會委任的12人評估團於16日提交報告，建議讓小販文化列入「非物質文化遺產」。

政府間委員會將於12月14日至19日透過線上會議討論評估團的建議，並決定是否將小販文化列入世界非物質文化遺產代表名錄。

評估團認為，新加坡小販文化符合申遺的5大條件。第一，小販文化是新加坡人生活的一部分，在其城市化發展過程中，為不同世代的新加坡民眾提供身分認同感及延續性；小販文化具有多元文化特性，有助促進對不同宗教、文化的了解，也對培育具有包容性的社會扮演重要角色。

第二，若申遺成功，將激發新加坡人發掘更多不同類型的「非物質文化遺產」並推動相關的保護行動。第三，「小販中心」文化展現十足活力。

第四，新加坡不同群體都積極參與小販文化申遺的過程；去年3月19日，超過85萬的新加坡人透過各種不同方式來表達支持小販文化申遺。第五，小販文化已於2018年列入新加坡國家文物局的非物質文化遺產清單。

小販中心（或稱熟食中心）不僅是新加坡庶民美食中心，更是重要的文化記憶。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱為Hawker Centre或Food Centre。

新加坡去年3月提交文件，申請將小販文化列入UNESCO「非物質文化遺產」。