「九江茶餅」四香合一 配茶也有大學問

「四香合一」的茶食精點：九江茶餅。（圖：本報江西九江傳真）

九江茶餅起源於唐代，是江西四大糕點之一；色澤金黃，具有小而精、薄而脆、酥而甜、香而美的特點。由於散發著茶油的清香，丹桂的芳香及純鹼、蘇打的奇香，故被稱為「四香合一」的茶食精點。

唐朝詩人韋應物謫居潯陽樓時，曾寫出「始罷永陽守，復臥潯陽樓」的名句，韋應物也與潯陽樓的九江茶餅結下不解之緣，因此被後世的茶餅匠人奉為茶餅始祖。

九江茶餅採用傳統配方，選用當地茶油、本地麥麵、坡地黑芝麻、百年桂花為主要原料。採用傳統工藝和現代技術研製而成。

九江茶餅是要配茶吃的，如沏的廬山雲霧，當然要配「雲霧」餡的茶餅；喝茉莉花茶，可以吃「茉莉花」味道的茶餅。茶與茶餅相得益彰，增色添香。

星子金星硯又稱金星宋硯，是九江的傳統手工藝品，屬於歷史名硯。金星石主產地星子縣橫塘鎮駝嶺山下有宋村，自古以採石製硯為業。金星硯，石質堅麗，光如玉，剛中含柔，柔中寓剛，重實溫潤，不輕燥，金星璀燦，呵氣成雲。具有下墨快而細膩，蓄墨時間長而不涸，墨色鮮豔香久不散等三大特點。

民間相傳，第一方硯出自晉陶淵明之手。金星硯因石質堅韌、細膩，紋理縝密，故發墨快，儲水不涸，久磨無粉，且發墨有光。

傳統金星硯的造型與圖飾因取材於當地物產、山水和人文傳說而極具地域性，風格古樸大方，簡略寫意，地方風貌濃郁，是民間藝術之瑰寶。