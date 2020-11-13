湖北潛江「小龍蝦之鄉」 廣吸饕客

湖北潛江市，名列大陸龍蝦區域品牌第一，有「中國小龍蝦之鄉」、「中國蝦稻之鄉」美稱。（圖：本報系湖北潛江傳真）

近幾年來，小龍蝦美食風靡中國 ，養殖產量也驚人。據中國農業農村部發布的「小龍蝦產業發展報告（2019）」顯示，2018年中國小龍蝦總產量達163.87萬噸；其中，湖北產量為81.24萬噸，約占中國總產量的一半。而湖北潛江市，名列中國龍蝦區域品牌第一，有「中國小龍蝦之鄉」、「中國蝦稻之鄉」美稱，以及「中國小龍蝦加工出口第一市」。

潛江小龍蝦作法、口味多，廣受饕客喜愛。（圖：本報系湖北潛江傳真）

潛江屬北亞熱帶季風性濕潤氣候，四季分明，適宜小龍蝦生長。小龍蝦在20世紀50年代開始傳入潛江。從2000年開始，潛江市成功探索發明「蝦稻連作」模式，開展稻田養蝦，後又發展為「蝦稻共作」模式。小龍蝦在潛江人工繁殖，養殖面積和產量快速增加，帶動了潛江小龍蝦餐飲和加工業的發展。

潛江市現有以「潛江油燜大蝦」為特色的潛江小龍蝦餐飲店100餘家，建立了熊口華山園、浩口萊克園、後湖寶龍園三個密集型水產品加工企業群，全市蝦稻共作面積達80萬畝，在外開辦潛江龍蝦主題餐廳達3000多家，全市蝦─稻產業綜合產值達到420.4億元人民幣 （約62.9億美元 ）。

潛江龍蝦尾肥體壯，鰓絲潔白，無異味，腹部清潔透明；兩隻前螯粗大，色澤明亮，外殼一般呈淡青色或淡紅色。從2009年到2020年，潛江舉辦了11屆龍蝦節和四屆蝦─稻產業博覽會，以小龍蝦為「主角」，潛江打造了小龍蝦產業、小龍蝦文化、小龍蝦經濟、小龍蝦飲食等集「文化盛典、經貿盛會、美食盛宴」於一體的文化品牌。

湖北潛江市，名列大陸龍蝦區域品牌第一，有「中國小龍蝦之鄉」、「中國蝦稻之鄉」美稱。（圖：本報系湖北潛江傳真） 步步高全蝦宴。（圖：本報系湖北潛江傳真）

潛江小龍蝦作法、口味多，以油燜大蝦廣受饕客喜愛。「潛江油燜大蝦」精選潛江淡水小龍蝦為原料，佐以桂皮、八角、小茴香、玉果、草果、砂仁、白芷、香葉、白蔻等數十種香料和中藥材，以潛江特有的「油燜」烹飪方法製作。端上桌的油燜大蝦，色澤鮮豔、湯汁香濃、香辣鮮美、營養豐富、回味無窮，被中國烹飪協會授予「中國名菜」稱號。

在潛江，因吃蝦火爆，吃蝦文化應運而生，還有別具韻味的吃蝦歌訣。在油燜大蝦之後，潛江餐飲界又推出了蒜茸蝦、清蒸蝦、滷蝦等精品菜式。為了讓潛江小龍蝦「游」出湖北，潛江以「互聯網+小龍蝦」方式，運用潛網電商、京東潛江館等平台，小龍蝦物流配送輻射中國480多個城市，實現全中國所有地域48小時快遞送達，演繹了潛江吃蝦文化一波波的浪漫傳奇。