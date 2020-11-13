潛江文化遺產花鼓戲、皮影戲 盡現歷史風華

潛江花鼓戲。（圖：本報系湖北潛江傳真）

潛江是歷史文化之城，擁有多樣非物質文化遺產。江漢平原皮影戲，是流行於湖北省中南部的潛江、天門、仙桃、監利、洪湖、石首、江陵、公安 、京山等市縣具有相同藝術特徵的皮影戲，是中國 第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄傳統戲劇類項目。2011年，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

江漢平原皮影的雕鏤藝術，源於潛江的「湯格」和「郭格」，尤以圖案精細、圓潤舒展、人物造型生動逼真和影大見長。皮影戲製作精細，造型生動，唱腔優美，形成獨特的藝術風格，唱腔以歌腔、漁鼓腔為主，演唱的劇碼達300多個。

潛江花鼓戲，是湖北省的主要地方劇種之一，舊稱花鼓子、天沔花鼓戲。它是明末以後在江漢平原三棒鼓、踩高蹺、採蓮船等民間演唱形式上，不斷吸收其他劇種的劇碼、聲腔和表演，逐漸發展起來的一種鄉土戲曲，也是中國第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄傳統戲劇類項目。

草把龍，舞起來。（圖：本報系湖北潛江傳真）

潛江草把龍，潛江市龍灣鎮世代傳承，以舞龍祈福禳災為主的民間傳統信俗，是第四批中國國家級非物質文化遺產代表性項目名錄傳統舞蹈類項目。舞草把龍多在春節或農曆二月二龍抬頭等節日表演，也會應旱澇災害、瘟疫流行、民俗活動時隨機進行。

麥稈畫在潛江稱為麥貼畫，也稱麥稈貼畫，是潛江歷史悠久的傳統手工藝品。中國麥稈畫起源於隋唐時期，潛江麥稈畫由河南籍蘇光友老藝人向上輩學藝，落戶潛江後，以家族傳承方式傳承至今第四代。在題材和內容上，融入潛江本地風俗習慣和文化元素，歷經百餘年時間，形成潛江地區獨具特色的麥稈畫藝術。

潛江海馬，是潛江市竹根灘鎮、楊市莫市鄉、龍灣鎮一帶，世代傳承驅邪祈福的傳統民間舞蹈表演習俗。

玩海馬的習俗，由古代的「竹馬燈」演變而來。潛江海馬流行的竹根灘鎮丁湖村，屬水網湖區。三國時期，關公從漢陽至荊州時路經此地，用海馬表演三國故事，後逐漸演變成為一種民間習俗傳承至今，常於春節、元宵節期間表演。

海馬製作材料主要包括竹篾、粗布、黃麻等，分為「馬頭、馬頸脖、馬身、馬屁股」四部分。參加海馬表演的人數一般為11人，其中樂隊五人，主要表演者六人，分別扮成劉備、趙子龍、關雲長、張飛、諸葛亮、令旗勇士 ，人物造型基本上沿襲傳統戲曲中蜀國將領的形象。