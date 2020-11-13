我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

返灣湖藏傳說 沉澱明太祖、蔣妃血淚

記者王玉燕
湖北返灣湖國家濕地公園，位於有「水鄉園林」美譽的潛江市，屬於古雲夢澤一角。（圖：本報系湖北潛江傳真）
湖北返灣湖國家濕地公園，位於有「水鄉園林」美譽的潛江市，屬於古雲夢澤一角。（圖：本報系湖北潛江傳真）

湖北返灣湖國家濕地公園，位於有「水鄉園林」美譽的潛江市，屬於古雲夢澤一角。公園總面積776.5公頃，是典型的淺水湖泊濕地。去年被湖北省林業局列為「省級重要濕地」名錄，今年被中國國家林草局列為「國家重要濕地」名錄。

有種說法，返灣湖國家濕地公園是紫色的。紫色是富貴之色，也是憂鬱之色。說返灣湖是紫色，來源於歷史記憶和民間傳說。元末，朱元璋和陳友諒在這裡發生激戰，朱元璋全勝，奠定了建立大明王朝的基礎。當年血染湖水，染就了王侯將相的紫袍玉帶。

在民間傳說裡，嘉靖年間，湖畔漁家女兒蔣玉蓮，選入宮中為妃，皇帝問其家居何處，答曰「返灣湖」，卻被聽成了「反王湖」，蔣玉蓮因此被賜死。湖區百姓心疼湖區的女兒，為她在湖畔修了蔣妃廟。歲月流轉，如今在湖心島上，還有一尊蔣妃石雕像，凌波而立，手持蓮花，笑看人間改換新顏。

還有個形容詞，返灣湖國家濕地公園是綠色的。返灣湖深藏鄉野，遠離喧囂，一定程度上保留了原生之態。

春天，蔞蒿滿地，蘆葦返青，碧水拍岸，一片生機勃發的景象。站在湖邊，冬天的沉悶仿佛一掃而光。夏天，則有蛙鳴陣陣，鷗鷺翔集，最能展示這個季節特色的是荷花了。湖面上，白荷、紅荷負勢而上，在密不透風的翠荷之間灼灼生輝，夏日的激情，似乎就在這裡點燃。

到了秋天，魚肥蟹美，滿湖螢光，宛如置身唐詩宋詞的境界，不覺陶然忘機。冬天，可以登湖心亭賞雪，可以對枯荷聽雨，任詩意在胸中流淌。四時之景不同，樂亦無窮。累了，就去品一品野生的魚蝦，嘗一嘗油炸荷花、荷葉春捲、「炒沙鍋」等農家飯菜和小吃，享受回歸田園之樂。

濕地公園水質標準佳，濕地生物多樣性因而得到進一步提升，濕地鳥類品種從成立初的40餘種，增加到現在的130種。其中，世界極危物種「青頭潛鴨」，連續三年均監測到近百隻；濕地常年在此棲息、繁殖水鳥數量均超過5萬隻，成為東亞─澳大拉西亞候鳥遷飛路線重要的棲息地。

中國 賞雪

上一則

AAA：疫情衝擊 感恩節出行減少500萬人 搭機人數跌五成

延伸閱讀

台南遊濕地 觀賞瀕危珍鳥之旅

台南遊濕地 觀賞瀕危珍鳥之旅
原來是一池的荷花

原來是一池的荷花
琉璃工房推新作 祈願平安禪意濃

琉璃工房推新作 祈願平安禪意濃
西子湖畔咖啡飄香

西子湖畔咖啡飄香

熱門新聞

聯合航空10日宣布，台北-舊金山直飛航班由每周三班增加為每周五班，並於12月5日起正式生效。(圖:聯合航空提供)

聯合航空12月起 增台北-舊金山直飛班次

2020-11-09 21:35
第16街彩磁梯。(圖皆為作者提供)

海洋流入天空裡 舊金山彩磁梯訪勝

2020-11-08 02:00
穿行林間，欣賞秋色。（圖：作者提供）

徒步七星湖 隨童子軍踩山放飛

2020-11-08 02:00
凱門鱷（Caiman）。(圖片皆由作者提供)

巴西大沼澤 看野生動物百態

2020-11-01 02:00
新鮮優質啤酒。（圖：作者提供）

維州尋酒香 酒不醉人人自醉

2020-11-08 02:00
南牌坊，正門橫額刻有杜聿明題的「陸軍第五軍崑崙關戰役陣亡將士墓園」。（圖：本報系廣西南寧傳真）

雄關鎮南天！南寧「崑崙關」戰役舊址

2020-11-06 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」