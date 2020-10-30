壯麗「黃河三峽」 山水景色下聽故事

黃河三峽，有北方山水的雄健與陽剛，兼具南國山水的柔媚與婉約。 （圖：聯合報系河南鄭州傳真）

長江有三峽，黃河也有三峽。小浪底黃河三峽景區，位於河南濟源小浪底大壩上游20公里處，地跨黃河南北兩岸，是小浪底的精華所在。景區內最出名的是孤山峽、龍鳳峽和八里峽，號稱「黃河三峽」，是中國 北方少有的山水景觀。

曲折龍鳳峽 藏帝王戀愛故事

黃河三峽景區既有南國山水的柔媚與婉約，又不失北方山水的雄健與陽剛。三條峽谷各具丰采：孤山峽鬼斧神工，千仞壁立，群峰競秀；龍鳳峽盤龍走蛇，九曲十折，峽深谷幽；八里峽兩岸峭壁如削，雄偉壯觀，中間河水奔湧，號稱「萬里黃河第一峽」。景區有「北方千島湖」、「中原北戴河」的美譽。

黃河三峽優美的自然風光與民間傳說故事相輝映，令遊客同時享受視覺與心靈的饗宴。細說三峽的特色。孤山峽群山環抱，三重青山，有大宋皇帝趙匡胤發跡處石牛，楊家將活動處孟良寨，還有旗杆山、雙轎峰、玉璽石。

龍鳳峽曲折迂迴。為何叫龍鳳峽呢？因峽谷九曲十八彎，又名龍鳳灣，和峽內一塊鳳凰台相輔相成，形成一幅「龍鳳呈祥圖」；有「京娘化鳳」傳說，講的是北宋趙匡胤千里送京娘的絕美愛情故事。因此，峽內許多景點都是成雙成對，與愛情有關；比如情侶島、兄弟崗、桃花洞、鞭打石、駱駝峰等，五步一潭，十步一澤。

八里峽位於黃河中下游較狹窄的地方，是黃河貫通的重要節點。由於八里峽在120萬年前的貫通，導致垣曲湖盆地湖水外泄，形成今天的萬里黃河。

壯麗嘉應觀 仿北京 故宮建築

遊罷北方山水，再賞人文古蹟 。河南焦作市武陟縣嘉應觀鄉的「嘉應觀」，俗名廟宮，又稱黃河龍王廟，始建於清雍正元年（1723年），是中國最早的「黃河水利委員會」。

嘉應觀御碑亭收藏旳中華第一銅碑，碑四周有24條龍纏繞，底座為蛟。（圖：聯合報系河南鄭州傳真）

嘉應觀是雍正皇帝為紀念在武陟修壩堵口、祭祀河神、封賞治河功臣，不惜耗資288萬兩白銀仿北京故宮建造，集宮、廟、衙署三體合一的淮黃諸河龍王廟；位列江河淮濟之首，雍正皇帝封其「四瀆稱宗」。

整個建築群體富麗豪華，是黃河流域現存規模最大、規格最高、保存最為完整，歷史、藝術價值最高的黃河河神廟，蘊含著厚重的黃河文化，滄桑的治水歷史，被譽為「萬里黃河第一觀」、「黃河故宮」和「清王朝的黃委會」，是黃河文化和治水文化的集中展示地。

嘉應觀是河南省目前保存最完好、規模最大的清代建築群，以及前清滿族藝術風格的原始彩繪，極具觀賞價值。觀內存有殿宇100餘間，主要景點沿中軸線南北依次為山門、御碑亭、更衣殿、龍王殿、大王殿、禹王閣、風神殿、雨神殿等。

值得一提的是御碑亭。亭裡收藏旳中華第一銅碑，碑高4.3米，為鐵胎銅面，四周有24條龍纏繞，底座為蛟，碑文由雍正親筆御書，並蓋有御筆之璽。

有意思的是，鐵和銅是兩種不同的金屬，它們的熔點、凝固點，包括膨脹係數都大不相同。中國專家曾利用現代化的工藝技術，都沒能讓銅面包裹鐵胎，可見當時工匠技藝的高超。