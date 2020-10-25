武夷山自由行 登峰賞景、夜船遊溪

在天遊峰一覽亭，俯瞰九曲溪，碧綠迂迴，千峰競秀。（圖皆由作者提供）

中國境內共有四處名勝獲得文化和自然雙重世界遺產：泰山、黃山、峨嵋山包括樂山大佛，以及第四處的武夷山。武夷山不僅是風景名勝，還有很多難能可貴的古人詩詞摩崖題刻，值得拜訪和細細品賞。去年底，外子邀請了兩對夫婦同行，我們自己安排公共交通工具和住宿，深入武夷山遊覽，盡興而歸。

我們從美國 飛台灣拜訪親友，然後，從台灣搭機到福州。福州其實也有許多名勝古蹟值得造訪，譬如，三坊七巷、烏山、于山、屏山鎮海樓等等，此處暫且不談。從福州火車北站，搭乘高速鐵路，約一個多小時即到達武夷東站。我們預訂的旅館 ，安排了小巴士來接我們。

夜船遊崇陽溪 賞燈火

旅館位於武夷市舊街區的崇陽溪畔，溪畔稱為「朱子渡」。聽說，當年宋朝理學大儒朱熹在武夷山設壇教學，經常由此渡船出發講學，因而得名。武夷市離景區不遠，有公車到景區入口，最好事先問清楚班車時間，以免延誤遊景計畫。住宿此處的另一優點，夜晚崇陽溪有夜船遊溪，品茗吟誦北宋詞人柳永(武夷人)的詩詞，溪邊燈火千變萬化，晚餐後可以在溪邊散步，免費觀賞燈火秀，趣味無窮。

崇陽溪夜船遊溪的岸邊燈光秀。

旅館幫我們訂購了國家公園三日遊的套票，包括入園門票、園內觀光巴士，外加一場張藝謀設計的景區實景大型舞蹈劇《印象大紅袍》演出。當時是11月底，氣候轉涼，聽說武夷山氣候瞬息萬變，當日晴空萬里，我們乃決定當晚即觀賞《印象大紅袍》演出，免得天氣轉陰雨，影響觀劇情緒。《印象大紅袍》舞劇場面浩大，服裝和舞台設計極為豪華壯觀，主要是描繪武夷山著名岩茶「大紅袍」的故事。我們坐在360度旋轉的戶外看台觀秀，豪華場景慢慢旋轉變化，歌舞節目緊湊連貫，毫無冷場，燈光變化和舞蹈設計堪稱一流，值得欣賞。山區夜晚溫差大，戶外觀劇需注意保暖，以免受凍掃興。

武夷山實景歌舞劇《印象大紅袍》一幕。

由於三日的行程緊湊，旅館還免費提供景區旅遊路程設計的指導，讓我們事先瞭解自己的體能和所需時間，妥善安排行程，非常溫馨體貼。

九曲溪迂迴 環繞群峰

武夷山共有36峰、99岩，峰岩交錯，溪流縱橫，其中有一條溪，環繞諸峰眾岩，彎彎曲曲穿流，形成九大彎，故名「九曲溪」。溪水繞流處，美景如畫，曲曲含異趣，彎彎藏佳景，朱熹當年隱居武夷山50年，撰寫了有名的《九曲棹歌》描繪各曲風貌。據說，每首詩歌都分別鐫刻在各曲的岩壁上，乘坐竹筏遊溪時，注意崖壁上的刻字。以往古人遊溪是逆流而上，雖較吃力，但有漸入佳境之讚；現今則是順流而下，從九曲漂流到一曲，倒遊九曲溪，稍有遺憾。

我們被告知，遊竹筏不需給船夫小費，因為以往曾因小費事引起爭執，景區管理乃規定船夫不得索取小費。我們循美國規矩，原本決定事後仍給小費，無奈船夫不知美國習慣，以為我們不付小費，途中一問三不知，完全不介紹各曲景觀，令人失望。僥倖的是，著名的一曲「水光石」和六曲「響聲岩」的摩崖石刻，都可以自己另外徒步造訪，從近距離細細觀賞，更能體驗古人的書法 之美。我最感興趣的，是六曲朱熹的書法石刻，孔老夫子名言「逝者如斯」；以及明代抗倭名將戚繼光在一曲的題詞「大丈夫既南靖島蠻，便當北平勁敵。黃冠布袍，再期遊此」，千萬別錯過。

武夷山九曲溪邊勝景玉女峰。

其實，若時間允許，在九曲溪邊的各曲景點漫步，更能欣賞到佳景。譬如，在岸邊步道觀賞武夷的標誌玉女峰，三層柱狀峰岩逐次增高，宛若比肩俏立的三位玉女姊妹，碧綠溪潭倒映挺拔突兀的山峰，只能借用朱熹的詩句「近山重疊翠成堆」來形容，比在竹筏上觀看美多了。

道禪儒三教 歷史名山

武夷山是道、禪、儒三教名山。傳說，秦漢時期，神仙武夷君修道於山中，乃以其名命山。又有一說，活了770歲的彭祖隱居於武夷山，生了兩子，名彭武和彭夷。漢武帝時，曾遣使到武夷山祭祀武夷君；唐宋以後，武夷君多次受朝廷敕封，成為道教重心。供奉武夷君的武夷宮，位於九曲竹筏漂流下游的一曲碼頭，年代悠久，歷代雖不斷修葺，仍經不住數次的火災和兵燹，已殘破不堪，現有建築是重新興建的，景區管理另在附近建了仿宋商街，供遊客休憩逛遊。

武夷山的天心禪寺則是佛教名剎。傳說，唐朝佛教禪宗的藻光禪師，到武夷佛寺坐禪靜修，抬頭望明月而悟道，該佛寺因此改稱為「天心寺」。禪宗常以明月譬喻本性真理，認為眾生觀月雖有陰晴圓缺，月亮其實無論何時何刻都是圓滿無缺的，因此眾生處在無明狀態會眼觀無常，而本性真理則永遠清淨無染，靜待眾生感應悟道而已，這大概就是《金剛經》中「應無所住，而生其心」的概念吧？朱熹在一線天景區有一方題刻「天心明月」四字，即闡述此禪宗悟道案。天心禪寺過去曾輝煌一時，文革時不幸遭破壞，現有建築為最近重新修葺的。武夷山有許多摩崖石刻，而與佛教有關的「無量壽佛」及「南無阿彌陀佛」等石刻處處可見，即知佛教以往在武夷山有多盛行。

儒學最有名的，就是朱熹在隱屏峰下創建的紫陽書院 (或武夷精舍)，現仍保存有康熙年間重建的紫陽書院斷垣殘壁。古代許多文儒賢士都曾拜訪過武夷山，譬如，王陽明被貶謫貴州時，為逃避宦官劉瑾追派的刺客，在武夷山隱居教學，流連數月；明朝抗倭名將戚繼光從福建調回北方戍守，途經武夷山留下前述的摩崖題刻。另一位明朝嘉靖年間的退隱進士陳省，號幼溪，在武夷山隱居13年，日日尋幽訪勝，武夷山各處風景勝區，都留有他的書法題刻，容後一一描述。

武夷第一勝景 天遊峰

天遊峰位於武夷景區中心，九曲溪北岸近六曲處，徐霞客評天遊峰「其不臨溪而能盡九曲之勝，此峰固應第一也」，因此列為武夷第一勝景。登天遊峰的石階共有848級，爬高約215米，沿階梯蜿蜒上爬，半山腰懸崖處有涼亭稱「一覽亭」，名副其實，憑欄四望，千峰競秀，萬壑爭幽，腳底下九曲溪繞一大馬蹄彎，碧綠迂迴，美景一覽無遺。

陡峭階梯狹窄，人上人下，擁擠不堪，幸好我們錯開旺季造訪，尚可容忍。峰頂有販賣部和茶室，人聲吵雜，熙熙攘攘。過峰頂後，繼續往後山前進，塵囂漸離漸遠，邁入胡麻澗景區，密林青翠幽深，鬱鬱蔥蔥，感覺有「萬徑人蹤滅」的寂靜。胡麻澗兩側峭崖夾峙，岩刻縱橫，道、佛、儒具備，滿滿歷代岩刻書法精品，連綿約100米，文雅風儒，漫步其間，浸浴在古詩古詞的絕妙書法中，彷彿踏入時光隧道，與古人神交會面。

胡麻澗景區，兩側峭崖夾峙，岩刻縱橫，連綿約100米，有30多方歷代岩刻精品。

從天遊峰的後山下來，九曲溪近在咫尺，一塊巨大岩壁巍然屹立眼前，正是那武夷最雄偉的仙掌峰。峭壁表面有掌指般的紋路，彷彿仙人合指伸掌直插地面，因而得名，朱熹也讚仙掌峰為「聳一石為一山」，可見其雄偉壯觀之奇特。岩壁上有陳省書刻的四個擘窠大字「壁立萬仞」，書法雄健方正。

毗鄰仙掌峰不遠處有伏虎岩，岩勢形似蹲虎而得名，岩上有陳省題刻的「伏虎」二字，還有許多其他岩刻星羅棋布，此處是武夷山摩崖石刻薈萃地點之一，值得慢慢欣賞。

往溪邊走，即可達六曲的響聲岩，上面有更多古人的詩詞題刻，值得細細品賞，朱熹的「逝者如斯」，和陳省的「空谷傳聲」即為其中之二。

一線天 令人嘆為觀止

當地人有一句順口溜：「不登天游，虛此一遊；不登虎嘯，枉稱好漢。」從進入虎嘯巖登山口後，一路都是陡峭狹窄的45度上坡階梯，山路階梯偶爾還會沿著垂直峭壁而行，陡峻驚險，處處有景。雖是陡峭上坡，但都是石階，放慢腳步，氣定神閒上爬，中途休息賞景，堅毅努力，仍有可為。虎嘯岩的景觀，峰巒疊翠，以雲海、奇石、峭壁、岩洞、山泉豐富而聞名。

武夷最奇的岩洞一線天，狹窄山道只容一人通過，有的甚至需側身才能過。

虎嘯岩半腰有一岩洞，此洞原有天成禪院，建於清康熙46年，僅以三面土牆圍起，不需架屋頂蓋瓦片，儼然天成，故名。禪院現已不存，今在傾斜30度的峭壁上鑿了一尊10米高的觀世音浮雕像，手持如意，面帶微笑，普渡眾生。雕像極為精美優雅，從觀音腳下環繞一圈，可以發現每個角度看到的觀音微笑，樣子都有些不同。

從虎嘯岩繼續前行即一線天，是武夷景區最奇特的岩洞，在幽邃峽谷中，一座巍然挺立的巨岩，長數百丈，高千仞，岩端傾斜而出，覆蓋三個毗鄰的岩洞：左為靈巖洞，中為風洞，右為伏羲洞。從伏羲洞入岩內，可右轉或左轉，右轉走道較長較窄，驚險刺激；左轉則稍稍寬短，景色多樣。右轉窄道到了深處，抬頭仰望，岩頂裂開一罅，像是利斧劈開一樣，相隔不滿一尺，長約100多米，從中漏進天光一線，這就是令人嘆為觀止的一線天。

岩罅走道極為狹窄，只容一人通過，有些地方甚至必需側身才能通過，記得絕不要背背包入內，以免卡住，進退兩難。

岩骨花香 大紅袍幽徑

武夷山特產的武夷岩茶名滿天下，最有名的「大紅袍」母樹就生長在天心岩的峭壁上。傳說，明朝有一位窮舉子進京趕考，經武夷山病倒，天心寺方丈灌以茶湯治癒，中狀元後，回程以大紅袍披茶樹謝恩，因而得名。從天心岩通往大紅袍母樹處，有一條深長幽靜的峽谷，稱「九龍窠」，小徑蜿蜒連綿，峽谷石壁高聳，碧綠茶樹叢叢，茶花幽香撲鼻，景色醉人，峽谷進口處兩邊崖壁刻有詠茶的摩崖石刻數方，值得駐足觀賞。

眾人群聚大紅袍母樹前拍照觀賞，熙攘吵雜。我們越過大紅袍景區深入峽谷，馬上一片靜寂，幽徑逶迤起伏，翠綠青藤垂蔓，一叢叢茶樹點綴，此時正是茶花盛開時節，陣陣花香撲鼻，清幽醉人。一路走去，只有三三兩兩遊客，耳聞淙淙溪水聲，鼻嗅縷縷茶花香，眼觀壁立蒼石丹崖，真是天上人間。據說，明朝詩人徐火通遊歷此地時，不忍離去，還改稱山澗爲「流香澗」，真是名副其實。

岩骨花香漫步道，兩旁危崖夾澗而立，潺潺水聲，伴著鳥鳴花香，幽靜雅致。

流香澗畔，有一間小小慧遠寺，民居院落格局，儒家風格門廳，佛家氛圍正殿，道家韻味經閣，是一座三教合一的古樸建築。據載，朱熹曾在寺中攻讀，殿內抱柱楹聯有朱熹的詩「客至莫嫌茶當酒，山居偏與竹為鄰」，詩意淡泊高雅。環顧寺院周圍，蒼松翠竹掩映，清流水聲汩汩，想像暮鼓晨鐘鳴響山谷，引人靜心醺醉。

岩骨花香步道的盡頭就是水簾洞，一塊巨大內凹的岩壁高高聳立，峰巔有兩道飛泉奔瀉而下，隨風飄灑如水簾，故得名。一般旅遊團為了控制時間，都不走流香步道，而搭景區巴士直達水簾洞，其實錯失了極美的佳景。水簾洞岩壁內凹處有木構三賢祠，祭祀劉子翬、劉甫和朱熹三人。劉子翬生於北宋，宋室南渡後，辭官歸武夷，是朱熹的老師。劉甫與朱熹則同師劉子翬，終身未仕。「三賢祠」內中堂題有「百世如見」的匾額，是朱熹的親題字，書法工整穩健，名家風範。

水簾洞是武夷山區內最大的洞穴，高寬各約100多米。祠堂全以木質建造，歷經百年歲月，仍完整無缺，主要因為水簾洞的天然地形屏障，內凹的洞穴向陽，又能遮蔽風雨，讓三賢祠得以保存。水簾洞岩壁上同樣有許多摩崖石刻，歷史典故一籮筐。

大王峰 虹橋神跡杳然

朱熹《九曲棹歌》描述一曲「幔亭峰影蘸晴川，虹橋一斷無消息」，指的就是武夷山三十六峰之首的大王峰。登大王峰的山徑必經幔亭峰，謠傳秦始皇時代，神仙武夷君在此宴請鄉人，宴會當日，虹橋架空，祥雲繚繞，群仙駕臨，仙樂飄飄，輕歌曼舞，飛觴暢飲。宴罷，虹橋飛斷，神跡杳然。從幔亭峰可俯瞰武夷市全景，作為中途休息站，最為適宜。遠眺美景，崇陽溪蜿蜒環繞武夷市，《印象大紅袍》的圓形舞台也可清楚辨識，微風徐來，讓人心曠神怡。

武夷山首峰大王峰的石階，拾級盤旋而上，登峰有驚無險。

大王峰又名沙帽岩或天柱峰，因為山形如宦者紗帽，或又如擎柱東天的巨柱而名。大王峰屹立高聳，陡峭如削的峰勢，古人須架梯三重才可攀登絕頂。現今在南壁狹小孔道間架設了鐵梯，又在岩罅間橫插鋼釬，遊客循此梯可以有驚無險的達到峰頂。在岩罅間攀爬，由於無懸崖峭壁的視覺恐懼，反而有探奇驚喜的樂趣。

山腰處有摩崖石刻的張仙岩，相傳是漢代張垓仙人坐化之地。值得一提的是，峰頂有投龍洞，是武夷山著名的道家72洞之一，聽說是武夷山道教洞天中享譽最著者。洞口其實只是兩岩間的狹長縫隙，宋朝廷曾遣使於此投送金龍玉簡20餘次，以祈國運昌盛，皇族興旺，故名。

武夷山美景處處，無法一一盡述，景區內山明水秀，茶花隱隱飄香，加上地靈人傑，文人雅士的石刻書法，歷史典故豐富，禪家意蘊深遠，道家傳說神奇，遊畢感覺滿載而歸，回味無窮。