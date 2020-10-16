台東職人玩藝術 故鄉深耕發光

藝術家伊命（右）與饒愛琴夫婦，在知本山上共同生活、創作20年。（記者陳睿中／攝影）

因為胡德夫一句「好想回家唱歌！」令台灣 好基金會在十年前於台東創立「鐵花村」音樂聚落，讓愈來愈多的樂團、歌手，得以在故鄉登場發光。其實除了民眾熟悉的音樂之外，台東有許多深耕故鄉的職人藝術家，透過教育 課程、繪畫、木雕，或是舞蹈等型態，持續為故鄉注入滿滿的正面能量。

•夫妻同心 愛土地

介紹自家工作室沒幾句話，在東台灣藝術圈頗具代表性的饒愛琴，就脫口而出「其實現在很多朋友來，都說很懷念以前用的茅坑！」講完自己也燦笑了起來。

擅長繪畫、複合媒材創作的饒愛琴，與從事漂流木藝術的先生伊命・瑪法琉，20年前定居知本的山林間，從一片荒蕪起步，有一點錢就蓋牆，再有一點錢就蓋屋頂，慢慢地建構起自己的家與工作室，並不華麗，卻很有自己的個性，連廁所都是這幾年才從茅坑換成沖水馬桶。

在伊命的工作室，可見到伊命所創作的漂流木藝術品。（記者陳睿中／攝影）

而兩人累積了20年的創作大門，也終於在今年7月正式對外敞開，讓民眾能在周末時可以前來欣賞作品、喝杯咖啡。

夫妻倆的作品，常可見於藝術展覽活動，而在「伊命、ㄞ、ㄑㄧㄣˊ工作室」中，就可以見到伊命以土地關懷、環境保護為議題所創作的一系列漂流木作品，不時可感受到伊命深埋其中的意含；而饒愛琴的馬賽克壁貼、油畫，或是以複合材質打造的創作，則是帶來一種溫暖的氛圍。儘管各有不同特色，但都同樣靜靜地訴說著台東在地的人文故事。

•阿水工房 漂流木創作

作品常見於各大展覽活動的「水哥」陳正瑞。（記者陳睿中／攝影）

同樣是漂流木藝術品，位於台東糖廠文創園區內的「阿水工房」，也是尋寶的好去處。被大量漂流木作品占據的工房內，帶有一種木頭特殊的舒服與踏實感，很容易令人產生「回家了」的安心。人稱水哥的陳正瑞，從事漂流木創作多年至今。在堆疊而起的層架上，一排動作活靈活現、線條鮮明且充滿了力道的原民木偶，均是出自水哥之手，而一張張被撫摸得光滑油亮的木椅與家具，同樣也是水哥刀下的招牌作品。

阿水工房中，可見到許多種不同面相的木造工藝品。（記者陳睿中／攝影）

「這塊是牛樟」、「這片你聞看看，是紅檜」在半露天的工作室，水哥拿出一塊塊的木料讓大家把玩，並且逐一介紹木頭的調性。畢竟對創作家來說，了解每款木頭的特性，都是必備的首要技能，尤其經過風雨沖刷、河道撞擊的漂流木，有著淬鍊過的原始樣貌，以及獨一無二的迷人姿態。除了傳統的雕刻、拼接等手法之外，工房近年還透過國外常見的「環氧樹脂」（Epoxy Resin）做為複合材質運用，讓漂流木綻放出多變的色彩及變化，更讓作品增添一股青春新意。

•布拉瑞揚舞團 舞出熱情

曾多次登上國際舞台的布拉瑞揚，返鄉成立布拉瑞揚舞團，讓部落的孩子能在故鄉跳舞。（記者陳睿中／攝影）

另一位返鄉台東的職人，則是多次登上國際舞台的「布拉瑞揚」。出身自台東嘉蘭部落，身上流著排灣族的血液，布拉瑞揚曾經於雲門、美國 瑪莎葛蘭姆舞團編舞，屢獲世界肯定。但是隨著時間轉變，布拉瑞揚內心開始出現返鄉的想法，並且立志要讓台東的孩子能夠在故鄉實現跳舞的夢想。因此2014年時，布拉瑞揚回到故鄉，在台糖的老舊倉庫中，成立了布拉瑞揚舞團。

「謝謝台灣好基金會提供這兩台冷氣，不然這裡真的熱到沒辦法練舞。」儘管是輕描淡寫，但是布拉瑞揚細數成立舞團的點點滴滴時，除了對各界善心人士都有著無比的感謝之外，更透露出在地落根的辛勞。

在布拉瑞揚舞團的賣力演出中，可看見強韌的生命力與熱情。（記者陳睿中／攝影）

採訪當日，舞團正在排練「漂亮漂亮」，即是當年經歷尼伯特風災重創，團員們在打掃環境之後，於休息時間中「玩」出的作品，因此防水帆布、雨鞋統統都是舞台的標準配備。

就算駑鈍如我，依然可以在舞蹈的過程中，看見每個年輕舞者在肢體的脈動裡，充沛的心力與熱情。尤其當最後一段，每位舞者在眾人的合唱之中，登上圓桌獨舞一番，完全展現出個人的個性與真實的互動樂趣，帶動現場歡愉的氣氛，也緊緊抓住觀眾的心，忍不住讚嘆「漂亮漂亮」！

•獵人學校 不教你打獵

亞榮隆．撒可努透過獵人學校的教育課程，教導人們親近大自然。（記者陳睿中／攝影）

「我們不是教你打獵！」露出一口白牙，太麻里香蘭部落「獵人學校」的創辦人，同時也是「山豬．飛鼠．撒可努」作者的亞榮隆．撒可努笑吟吟地解釋自己的創校宗旨。他說，「我們是教你怎樣喜歡山，我們教你怎樣接近森林，我們教一群媽媽怎樣好好走路。」

不同於一般觀光娛樂性質的獵人學校，撒可努的「獵人學校」，主要教導孩子們與自然共處、去認識自然、認識自己的哲學概念，甚至設立女子工坊，去教導部落中的女性，藉此將教育的理念傳承給下一代。撒可努的熱情感染了香蘭部落，許多人也跟隨著他，攜手將排灣族的山林文化，轉化成獨特又充滿部落情懷的教育模式。

在一場無名火之後，撒可努的獵人學校，僅剩下獵人團屋。（記者陳睿中／攝影）

2019年時，一場無名火燒毀了撒可努辛苦打造的學校與家，現在僅剩下獵人團屋。然而，撒可努卻認為「什麼東西都沒有了，好舒服」。外界提供的捐助資金，撒可努不拿來重建自己的家，反而全拿去蓋新的學校，也規畫與周圍的學校合作，讓台東的孩子們未來可以在大自然的環境中學習。

儘管旅客在此，恐怕只能看到正在興建的工地與建築雛型，也尚不能參與實際課程，但在撒可努炙熱的眼神與力量的話語中，卻能看見部落更遼闊的未來。